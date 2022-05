Anne-Sophie éliminée de Koh Lanta : "Je suis restée moi-même"

Candidate de Koh Lanta le totem maudit chez l'équipe violette puis l'équipe jaune, Anne-Sophie a été éliminée après la réunification dans l'épisode 11. Elle revient pour nous sur son aventure et les regrets qu'elle a dans l'émission.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 23h20] Anne-Sophie a quitté l'aventure après 28 jours de survie dans Koh Lanta le totem maudit. La coach sportive, qui avait intégré l'équipe violette puis l'équipe jaune, abordait l'après-réunification avec des doutes puisque les ex-Rouges étaient présents en supériorité numérique. Menés à la baguette par François, les anciens Rouges éliminent les Jaunes les uns après les autres. Après la découverte d'un collier d'immunité par Olga, Anne-Sophie espérait pouvoir inverser la tendance mais les ex-Rouges ont réussi à lui cacher leurs intentions jusqu'au bout. Le collier d'Olga n'aura servi a rien, c'est Anne-Sophie qui a quitté le jeu durant l'épisode 11. La candidate revient pour nous sur son aventure Koh Lanta 2022.

Pourquoi avoir choisi de participer à l'émission ?

Je suis une grande fan de Koh Lanta depuis des années. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu des frissons et je me suis dit "c'est sûr, un jour je ferais Koh Lanta". Parce que je trouve que c'est une aventure qui me ressemble bien. J'aime sortir de ma zone de confort, me dépasser, me surpasser. J'adore tout ce qui est épreuves sportives, je fais du sport tous les jours. Je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges. Là, ça regroupait tout : le sport, la survie, la stratégie. J'avais vraiment besoin de voir de quoi j'étais capable dans cet environnement hostile.

Vous souhaitiez aussi faire une aventure pour vous-même et pour montrer de quoi vous êtes capable à vos fils. Comment avez-vous vécu votre parcours à travers leurs yeux ?

Beaucoup mieux ! J'avais des petits regrets par rapport aux épreuves sportives, je pensais mieux faire. Aussi au niveau de la stratégie où j'ai des petits regrets. En fait, c'est super agréable parce qu'ils ne voient que le positif. Ils sont super fiers et ont des étoiles plein les yeux. Dès qu'ils voient passer maman à l'écran, ils crient, ils sont super contents. Je me dis qu'au final c'est ça ma victoire, le regard et la fierté de mes enfants et de ma famille. Ça m'aide vachement parce qu'on est assez exigeants avec nous-mêmes et on ne garde pas forcément que le positif. Eux, si. C'est génial de pouvoir regarder l'émission à côté d'eux.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

La nourriture, c'était clairement très difficile. Et le froid aussi. On a eu beaucoup de pluie. Dormir mouillé en ayant froid, c'est atroce.

Quel est le souvenir que vous garderez le plus de votre aventure ?

C'est nos victoires en groupe et les conforts partagés mais aussi les liens incroyables qu'on a créés et qui vont durer très longtemps je pense. Tout est décuplé dans cette aventure. On galère tellement. On se voit dans des états catastrophiques et, au final, aujourd'hui ce qui reste c'est nos liens d'amitié très forts et ça c'est génial.

Un des moments forts de l'épisode 11 a été l'épreuve du tir à l'arc. Comment vous êtes-vous sentie durant l'épreuve ?

Je suis à l'aise avec un arc et des flèches. J'ai pris quelques cours avant d'aller sur Koh Lanta parce que je n'en avais jamais fait. Par contre, je suis envahie par le stress de ne pas réussir parce que la récompense est énorme. Un coup de fil à sa famille, pouvoir parler à mes enfants après 27-28 jours, savoir comment ça se passe sans maman... Du coup, je me mets une telle pression, je me dis "il faut gagner, c'est pas possible. T'as l'opportunité de leur parler, tu dois gagner. On doit gagner." Je pense que ça me fait perdre un peu de capacités donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Koh Lanta, c'est un ascenseur émotionnel tout le temps. Il faut réussir à contrôler ses émotions et ce n'est pas facile mais c'était un challenge pour moi aussi. Je l'ai relevé mais c'était beaucoup de pression lors de cette épreuve.

François élimine vos coéquipiers les uns après les autres au tir à l'arc. Il ajoute une nouvelle victoire à sa série en individuelle. Comment analysez-vous le fait qu'il soit devenu l'homme fort de la tribu réunifiée ?

J'ai beaucoup d'admiration pour lui, gagner des épreuves comme ça coup sur coup, c'est juste magnifique. Bravo. Après, je me dis aussi qu'il était difficile à battre. Moi, je souhaitais éliminer François non pas pour l'aspect sportif parce que ce n'est pas mon but d'éliminer les plus forts. En revanche, stratégiquement, c'est lui qui tenait les rênes du jeu. Il imposait son vote et tout le monde devait suivre. Il avait bien l'intention de nous faire sauter donc je me disais que potentiellement faire sortir François pourrait redistribuer les cartes et peut-être créer de nouvelles alliances avec des ex-Rouges. C'était plutôt pour ça que je souhaitais voter contre lui.

Comme souvent dans Koh Lanta, la tribu réunifiée n'est pas vraiment blanche. Vous avez senti qu'il serait impossible de créer des alliances avec des ex-Rouges ?

Oui. Impossible. Ils lâchaient pas. J'ai essayé de discuter avec des ex-Violets pour avoir des infos, notamment avec Jean-Charles et Ambre. Et j'ai bien vu qu'ils étaient complètement fermés à ça et que pour eux c'était rouge, rouge, rouge.

Ça a été confirmé dans l'épisode précédent où Maxime ne fléchit pas.

Oui mais comme Maxime n'a pas les infos, il ne sait pas que derrière son dos les Rouges parlent de lui. Il ne sait pas que son nom est déjà sorti plusieurs fois pour voter contre lui. Il n'a pas ces infos là donc pour lui il n'a pas d'intérêt à venir chez nous. Avec la sécurité chez les Rouges et la supériorité numérique, il ne voit pas l'intérêt de venir chez les Jaunes.

Après de belles séries de victoires en équipe, surtout pendant les conforts, les Jaunes voient la roue tourner depuis la réunification car ils y sont arrivés en infériorité numérique. Comment analysez-vous le sort des Jaunes ?

Dans Koh Lanta, il vaut mieux gagner l'immunité que le confort. On s'est fait la réflexion et, au niveau de l'immunité, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'épreuves de logique. Et les Rouges étaient beaucoup plus costauds en logique que nous. Nous, on était beaucoup plus cardio, force, tout ça... A l'inverse, les Rouges étaient vraiment au-dessus en logique. Chaque fois qu'on a perdu, c'était sur de la logique, des puzzles, les banderoles à mettre, comment manier les bâtons pour faire sortir le cercle sur le poteau... C'est vrai que là-dessus on était moins forts. Ça nous a valu d'éliminer des Jaunes entre nous et ça nous coûte cher à la réunification.

Dans l'épisode 11, Olga trouve un collier d'immunité qui pourrait vous aider à faire un ultime coup de poker. Vous êtes toutes les deux en danger. Qu'est-ce qui a déterminé le choix final de le laisser à Olga ?

Dès le début, je voulais le laisser à Olga et essayer d'orienter les votes contre elle pour qu'elle puisse se servir du collier et moi ne pas avoir de voix. C'est très dur dans Koh Lanta de trouver un collier d'immunité. Surtout au bout de 28 jours, on est épuisés, la forêt est dense, on n'a plus d'énergie... Quand Olga me dit qu'elle a trouvé un collier, je suis très fière d'elle. Je me dis "si je prends ton collier et que c'est toi qui sors, je m'en voudrais". Du coup, l'idée c'était de tout faire pour qu'elle garde le collier et essayer d'orienter les votes. On essaie, on regarde... Moi je chope une discussion entre François et Nicolas. Je lis sur les lèvres de François, je vois qu'il dit Olga à Nico. Mais est-ce qu'il m'a vue et qu'il joue le bluff ? Je lui dis "écoute Olga, je crois que c'est toi qui sors. Garde ton collier". Ça se joue vraiment à rien. Je n'ai pas été assez à la pêche aux infos, notamment auprès de Jean-Charles avec qui j'avais eu un pacte de début d'aventure. "Ecoute, c'est moi ou Olga, dis-moi". Si vraiment il m'avait dit que c'était moi, je l'aurais dit à Olga et elle m'aurait passé le collier. On n'était vraiment pas sûres et je me serais sentie coupable de prendre le collier si elle était partie derrière. C'était super délicat.

Vous avez été surprise d'être éliminée au lieu d'Olga ?

Pas forcément surprise parce que je savais que c'était elle ou moi. Mais quand je vois que c'est que mon nom, je m'en veux terriblement. Je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin et me battre plus. Je me rends compte à ce moment-là que le collier ne sert à rien.

On peut voir Nicolas discuter avec les anciens Rouges dans plusieurs épisodes. Vous aviez compris qu'il faisait double jeu sur le camp ?

Au dernier jour de conseil, je le sens. Jje me dis "il est en train de me la mettre à l'envers". Après, on devient assez parano. Je me dis "non, mais c'est pas possible. Il a toujours voté en même temps que nous". Je crois dans les Jaunes, je m'entends très bien avec Nico. Ça ne se voit pas forcément à l'écran mais on s'entend bien. Il est papa, alors on parle de nos enfants. Je me dis "non, il peut pas me vendre comme ça, c'est pas possible." Je me dis que si j'avais eu un peu plus de temps, peut être une heure avant le conseil, je l'aurais démasqué. Alors je me pose la question. Il faut savoir que quand on va sur l'île du conseil, on a strictement pas le droit de parler. Du coup, ça cogite mais je ne peux échanger avec quiconque. C'était délicat. Et puis à la fin du conseil, je lui dis au revoir et je vois qu'il ne me regarde même pas. Il baisse la tête, il regarde ses pieds et là je me suis dit "oh, je me suis faite avoir !"

Vous avez compris qu'il fasse double-jeu pour aller plus loin ? C'est quelque chose que vous auriez été capable de faire ?

Non, j'aurais été incapable de jouer double-jeu comme ça. C'est pas du tout mon style de jeu. Après, je ne le juge pas, ça lui a permis d'aller plus loin que moi donc, forcément, son jeu a été meilleur que le mien. Je ne peux pas juger. Mais je préfère partir comme je suis partie avec mon jeu à moi plutôt que d'aller plus loin avec son jeu.

Vous avez des regrets sur cette aventure. Quels sont-ils ?

C'est de ne pas avoir joué jusqu'au bout. J'aurais pu complètement inverser la tendance. Ça aurait pu marcher. Mon regret, c'est de ne pas être allée assez à la pêche aux infos. Je pense que j'aurais pu essayer de savoir quel nom allait sortir. Je suis un peu prise là-dessus parce que je vois François qui dit "Olga" à Nico donc je me suis dit que ce serait elle. Tout de suite, je ne me dis pas qu'il bluffe. Au sujet de Nico, je n'écoute pas mon intuition. Je sens que je ne peux pas lui faire confiance et je me dis "mais non, Anne-So, tu te prends la tête". C'est mes deux seuls regrets.

Quel regard portez-vous sur votre parcours ?

Je suis assez fière de moi parce qu'on me reconnaît bien à l'écran. Tout le monde me dit "t'es la même dans la vie qu'à l'écran". Je trouve que c'est important. Je suis restée intègre et moi-même. J'en suis assez fière. Après, sportivement parlant, je n'ai pas gagné d'épreuve individuelle, j'arrive souvent deuxième donc je m'en voulais un peu par rapport à ça parce que j'adore la compétition et je fais du sport tous les jours. Mais j'ai quand même fait un beau parcours. Je suis restée moi-même et ça c'est l'essentiel.

Vous aimeriez reparticiper à Koh Lanta ?

Bien sûr ! J'ai une revanche à prendre dans Koh Lanta. Si on m'appelle, j'y cours !

En savoir plus sur Anne-Sophie de Koh Lanta

Anne-Sophie fait partie de la promotion 2022 de Koh Lanta, le totem maudit. Âgée de 34 ans, Anne-Sophie vit en Grèce où elle travaille comme coach sportive. Elle dispense des cours de Kangoo Jump, appareil fixé aux pieds permettant de rebondir sur le sol dans des exercices permettant de brûler des calories. Mère de deux enfants, elle est la femme du footballeur Anthony Mounier qu'elle a suivi lors de nombreux déménagements en raison de sa carrière professionnelle florissante.

Son mari footballeur Anthony Mounier

Né à Aubenas, Anthony Mounier est un footballeur français professionnel. Après des débuts à l'Olympique lyonnais en 2006, il rejoint l'OGC Nice en 2009 puis le Montpellier Hérault en 2013. Il se déplace ensuite en Italie où il joue pour le Bologne FC puis à l'Atalanta Bergame. Direction ensuite la Grèce avec le Panathinaïkos puis le Panetolikos FC en 2020. Aujourd'hui âgé de 34 ans, il évolue actuellement au GS Kallithéa en Grèce.

Dans les colonnes de Télé Star le 26 février 2022, Anne-Sophie a expliqué qu'elle n'a tout d'abord pas souhaité évoquer le parcours de son mari footballeur professionnel. Objectif ? "Je ne voulais pas être victime de préjugés. Au début, j'ai caché aux autres que j'étais la femme d'un footballeur." Anne-Sophie ne voulait sans doute pas qu'on lui pose de questions sur sa vie personnelle et qu'on puisse éventuellement la juger à ce sujet. De plus, l'aventure Koh Lanta est un défi personnel pour Anne-Sophie qui voit l'émission comme une manière de sortir de sa "zone de confort".

Koh Lanta, une aventure personnelle pour Anne-Sophie

Ayant fait le choix de toujours suivre son mari dans ses déplacements pour préserver sa vie de famille, Anne-Sophie souhaitait vivre une aventure pour elle-même, comme on peut le voir dans son portrait dans Koh Lanta, le totem maudit. Elle s'inscrit donc à l'émission de survie de TF1 pour "montrer à ses garçons que maman aussi est forte".