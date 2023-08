Gérard Leclerc : qui était le journaliste décédé dans un crash d'avion ?

Gérard Leclerc est décédé, mardi 15 août, dans l'accident mortel d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait. Deux autres personnes se trouvaient à son bord. Figure du service public, le journaliste s'est éteint à l'âge de 71 ans.

Le paysage médiatique français est en deuil ce mercredi 16 août, après le décès de Gérard Leclerc survenu la veille. Un petit avion de tourisme s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), a annoncé le parquet de Saint-Nazaire dans la nuit de mardi à mercredi, rapportent Les Echos. Selon des sources proches du dossier contactées par l'AFP, le journaliste français pilotait l'aéronef, indique Le Point. Deux autres personnes se trouvaient à son bord, toujours selon ces sources : la fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, qui était accompagnée par une amie.

Gérard Leclerc occupait jusqu'ici le poste d'éditorialiste sur CNews. Le groupe Canal+, propriétaire de la chaîne d'information, ainsi que la journaliste Laurence Ferrari, qui travaille pour CNews, ont réagi dans la soirée de mardi sur X (nouveau nom de Twitter) à son décès. "Nous sommes tous bouleversés au sein de la rédaction de CNews, nous qui avons eu la chance de travailler à ses côtés", s'est émue Laurence Ferrari. Une émission spéciale pour lui rendre un dernier hommage a d'ailleurs été diffusée ce mercredi matin sur la chaîne d'information. Le journaliste s'est éteint à l'âge de 71 ans.

Dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi, le parquet de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a apporté des précisions sur l'accident d'un petit avion de tourisme dans lequel Gérard Leclerc a perdu la vie. Un communiqué relayé par Les Echos. Le parquet a indiqué que l'avion, un Robin DR 400, avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun (Vienne). Il se dirigeait vers La Baule (Loire-Atlantique). Mais après avoir annoncé à 11h37 à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire, le pilote de l'avion n'a plus donné de nouvelles.

"Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavau-sur-Loire", précise le communiqué. Le pilote de l'avion n'était autre que Gérard Leclerc, ont indiqué d'autres sources proches du dossier citées plus haut, précisant que deux autres personnes étaient présentes dans l'aéronef : la fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, et une des amies.

Le parquet a indiqué que des premiers débris de l'engin ont été "repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation", ajoutant qu'"à l'heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé". Deux corps ont été localisés dans l'avion qui s'est écrasé, mais ils n'ont pas pu être extraits de l'épave, d'après une source proche du dossier dont les informations sont relayées par TF1 Info. Le parquet a fait état de recherches "particulièrement difficiles" en raison du fait que "l'avion était immergé à plusieurs mètres". De plus, le lieu du crash est "soumis à de très forts courants" et la "visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle". Pour le moment, deux enquêtes ont été ouvertes. Une première enquête judiciaire a été confiée à la brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, précise TF1 Info. La seconde, technique, a été lancée par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA).

C'est à la radio que Gérard Leclerc a entamé sa carrière de journaliste, au micro d'Europe 1, rappelle Libération. Il y a officié entre 1978 et 1985, avant de passer une année sur RMC en 1985. Le journaliste a ensuite travaillé durant trois décennies dans le service public. Il a notamment officié pendant vingt ans sur France 2, qui s'appelait Antenne 2 jusqu'en 1992. Au sein de la deuxième chaîne du service public, le journaliste a occupé des postes d'importance, en étant notamment rédacteur en chef de l'émission Télématin ou du service politique de France 2, ou encore directeur adjoint de la rédaction.

Il a également été le président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) entre 2009 et 2015, après avoir été le rédacteur en chef du service politique, économique et social de France 3 entre 2007 et 2009. Son poste actuel était celui d'éditorialiste sur CNews. Il était arrivé sur la chaîne d'information en 2017. Gérard Leclerc intervenait régulièrement dans l'émission "L'Heure des Pros" animée par Pascal Praud.

Le vol au cours duquel Gérard Leclerc est décédé se rendait à La Baule. Le journaliste s'y dirigeait pour assister à un concert de son demi-frère, Julien Clerc, qui est prévu jeudi soir dans le cadre d'un festival qui se tient dans la ville. Lors d'une émission en hommage à son décès diffusée ce mercredi matin sur CNews, le chanteur Didier Barbelivien, ami des deux hommes, a indiqué que Gérard Leclerc "était venu pour entendre chanter son frère".

"Fidèle à sa promesse, il va l'entendre", a poursuivi Didier Barbelivien, indiquant que le concert devrait bien se tenir après avoir eu quelques mots avec Julien Clerc mardi soir. Gérard Leclerc était marié à Julie Leclerc (née Chantal Séloron), qui a été la voix historique de la radio Europe 1 pendant une cinquantaine d'années. De leur union sont nés trois enfants : des jumeaux nés en 1982 prénommés Antoine et Mathieu, et Charlotte, leur fille née en 1987, précise Sud-Ouest.

Le décès de Gérard Leclerc a suscité de nombreuses réactions de la part de ses collègues journalistes, mais aussi de personnalités politiques. Pascal Praud, animateur de l'émission "L'Heure des Pros" sur CNews, dans laquelle Gérard Leclerc intervenait régulièrement ces dernières années, lui a rendu hommage sur X (anciennement Twitter). "Gérard Leclerc était un honnête homme. Il était aussi une belle personne", a écrit Pascal Praud. "J'aimais son intelligence, son humour, sa distance. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau", a-t-il ajouté. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, groupe dans lequel le journaliste a officié pendant 30 ans, a quant à elle parlé sur X de son "immense tristesse" en apprenant le décès de ce "grand journaliste, reconnu et apprécié de tous".

Au sein de la classe politique, le président du parti Les Républicains, Eric Ciotti, a fait part sur X de sa "vive émotion" et a salué un "immense journaliste". Du côté de la majorité présidentielle, le vice-président du parti Horizons et maire de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, a déclaré sur le réseau social être "profondément attristé". "Ses analyses éclairées, sa passion pour l'information et son sens du débat nous manqueront", a-t-il ajouté. A gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a indiqué sur X avoir "bien du mal à parler de lui au passé". L'ancien président socialiste François Hollande lui a également rendu hommage sur le réseau social, évoquant un "grand journaliste politique" qui était "cultivé, rigoureux, élégant". "J'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre", a-t-il ajouté.