"Clem : à quoi s'attendre pour le final de la saison 10 ?"

CLEM - La saison 10 s'achève le 28 septembre 2020. Le final réserve de nombreuses surprises aux téléspectateurs. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 15h37] La saison 10 de Clem arrive à son terme. Le final est diffusé lundi 28 septembre 2020 sur TF1. La première chaîne réserve de nouvelles épreuves à Clémentine Boissier et ses amis, et promet de redistribuer les cartes pour la suite de la série : les proches de l'héroïne se ressoudent autour d'elle dans son combat contre Ozra : "C'est vraiment l'ADN de la série et le message que l'on veut continuer à transmettre", a admis la productrice artistique Vanessa Clément au micro d'Allociné. En parallèle, c'est un autre arc narratif qui va se clore dans le final de la saison 10 : Clem va enfin découvrir la vérité sur l'accident qui a tué sa mère.

La fin de ces intrigues va ouvrir une nouvelle voie pour Clem. Car la série a bel et bien été renouvelée pour une saison 11 sur TF1. Pour l'heure, on ne sait pas quand celle-ci sera diffusée, mais ce ne sera pas avant l'année 2021. La productrice artistique espère que la diffusion reprendra au printemps prochain, période à laquelle la série est normalement diffusée. Pour la saison 10, le coronavirus avait forcé les équipes de la Une de retarder la diffusion. Pour l'heure, peu d'informations ont fuité sur cette nouvelle saison : on sait simplement que le tournage a débuté en septembre 2020 et voit de nouvelles têtes au casting. C'est notamment le cas de Loup-Denis Elion (Scènes de Ménage), qui incarnera Mathieu, "un tenor du barreau".

Pour l'heure, on ne connaît pas la date de sortie exacte de Clem saison 11. On sait simplement que le tournage a débuté en région parisienne au mois de septembre 2020. Il semble peu probable de voir le retour de Clémentine Boissier et de ses proches avant l'année 2021. Dans une interview à Allociné, la productrice artistique de la série Vanessa Clément a confié qu'elle espérait voir la diffusion de la prochaine série au printemps prochain, comme c'est habituellement le cas.

Toutes les infos sur Clem

Synopsis - Depuis le 22 février 2010, Clem suit la vie de Clémentine Boissier. La série débute à ses 16 ans, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte depuis plus de trois mois. L'adolescente se retrouve alors à devoir apprendre à devenir mère tout en terminant le lycée.

Le casting de Clem a bien évolué depuis le lancement de la série en 2010. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des acteurs principaux à l'heure actuelle que l'on retrouve dans cette fiction diffusée sur TF1 :

Lucie Lucas : Clémentine Boissier

Agustin Galiana : Adrian Moron (depuis la saison 6)

Jade Pardin, puis Léa Lopez et Joséphine Berry : Salomé Boissier (depuis la saison 9)

Jean Dell : Michel Brimont

Carole Richert : Marie-France Brimont

Thomas Chomel : Valentin Brimont (depuis la saison 9)

Maëva Pasquali : Inès Munoz (depuis la saison 4)

Elina Solomon : Emma Thevenet (depuis la saison 9)

Elsa Houben : Victoire Brimont (depuis la saison 9)

Yann Sundberg : Stéphane Minassian (depuis la saison 6)

Kevin Elarbi : Hicham Berkaoui (saison 1 à 8)

Victoria Abril : Caroline Munoz Ferran (saison 1 à 8)

Elodia Fontan : Alyzée Bertier (saison 1 à 9)

Jérôme Anger et Laurent Gamelin : Jean-Paul Boissier (saison 1 à 5)

Mathieu Spinosi : Julien Brimont (saison 1 à 4)

Benoît Michel : Jérôme Thévenet (saison 3 à 7)

Rayane Benseti : Dimitri Ferran (saison 5 à 7)

Philippe Lellouche : Xavier Ferran (saison 5 à 8)

La saison 10 de Clem est diffusé sur TF1 en septembre 2020. Si vous avez raté certains épisodes, sachez que la série est disponible en streaming sur le site replay de la chaîne MyTF1.

Clem - au programme TV sur TF1