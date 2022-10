"DIRECT. Mask Singer : quelle star démasquée ? Indices et théories"

MASK SINGER SAISON 4. La demi-finale de Mask Singer est actuellement diffusée sur TF1. Un enquêteur guest et un personnage vont se démasquer à l'issue de la soirée. Le direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:18 - Il ne reste plus que 4 candidats à démasquer Mask Singer, c'est bientôt terminé. Ce soir, ils ne sont plus que 4 en compétition et dont l'identité reste encore secrète. La Mariée, la Tortue, le Singe et l'Eléphant vont s'affronter en chanson pour garder leur anonymat. L'un d'entre eux va toutefois se démasquer à l'issue de la soirée, puisqu'ils ne seront plus que 3 en finale la semaine prochaine.

21:13 - C'est parti pour la demi-finale de Mask Singer ! Mask Singer est le rendez-vous du mardi soir pour les fidèles de TF1. L'émission présentée par Camille Combal débute ce vendredi 4 octobre 2022. Vous pouvez la suivre sur le premier canal de la TNT mais également sur le site et l'appli MyTF1, rubrique "En direct".

20:55 - L'identité de l'Elephant révélée par Laurent Ruquier ? Dans Les Grosses Têtes sur RTL, Laurent Ruquier a semble-t-il révélé l'identité de l'Elephant qui, selon lui, ne serait autre que Keen'V. Il avait révélé en même temps l'identité de l'Ours, Christophe Beaugrand : "Je vous ai vu hier soir dans Mask Singer, je vous ai reconnu. Un type qui se casse la gueule et qui chante faux, cela ne peut être que vous Beaugrand, et qui essaie de sauter Keen'V l'éléphant". Effarouché, Beaugrand s'est exclamé : "Mais arrêtez de balancer tous les noms des participants !" S'il avait bien deviné l'identité de l'Ours, en est-il de même pour l'Éléphant ?

20:40 - Qui peut se cacher sous le costume de la Tortue ? Pendant longtemps, la théorie d'Anthony Kavanagh sous le costume de la Tortue prédominait dans Mask Singer. Les derniers indices dévoilés la semaine dernière dans Mask Singer ont permis d'en savoir plus et d'aiguiller la théorie vers Amaury Vassili : "Certains pensent que je suis déjà vieux, mais c'est peut-être parce que vous me connaissez depuis longtemps. Mon duo avec ce chanteur mythique a peut-être brouillé les pistes" déclare la Tortue avant d'ajouter "Qui saura", titre d'une chanson de Mike Brant. Le chiffre 15 et Buckingham Palace sont également montrés. Amaury Vassili collerait aux indices, puisqu'il a chanté avec Mike Brant et fait de la musique classique.

20:15 - Les internautes persuadés que le Singe est Alizée Mask Singer se termine la semaine prochaine sur TF1. Les pronostics des internautes se font donc de plus en plus précis. Ils en sont d'ailleurs persuadés depuis plusieurs semaines, Alizée se cache sous le costume du Singe. La semaine dernière, on a découvert dans son magnéto d'indices un garde du corps portant une perruque blonde, ce qui irait avec l'album "Blonde" d'Alizée. Le personnage déclare également : "Des plateaux télé, j'en ai connu déjà pas mal", et une boule à neige "Le Petit Prince" est exhibée par un garde du corps. L'indice réseaux sociaux montré est "quand la nouvelle génération reprend tes titres, ça fait plaisir", les titres d'Alizée étant repris régulièrement.

19:50 - L'éléphant peut-il être Keen'V ? Le point sur les indices La semaine dernière, plusieurs indices dévoilés sont venus confirmer que Keen'V se cachait probablement sous le costume de l'Elephant. Dans ce dernier, un étiquette "Christophe" qui peut faire référence au morceau "Christophe" d’Orelsan où le chanteur se moquait de Keen’V. "Je suis d’un naturel sans langue de bois" et "certains ont dû se marrer quand je me suis planté" collent également absolument à l'artiste, réputé pour son naturel et sa capacité à interagir directement avec son public sur les réseaux sociaux. Il a également dû annuler une tournée, faute de places vendues, en 2021. Un indice vidéo montre un NRJ Music Awards, récompense remportée par Keen'V.

19:35 - Estelle Mossely peut-elle se cacher sous le costume de la Mariée ? Les internautes en sont persuadés depuis plusieurs semaines : Estelle Mossely se cache sous le costume de la Mariée. Il faut dire que les derniers indices concordent. La semaine dernière, on découvrait que ce personnage de Mask Singer était "une femme en or", ce qui peut être une référence aux médailles qu'elle a remporté, mais aussi au trophée des Femmes en or qu'elle a reçu. Les cinq bagues aperçues feraient également référence aux anneaux olympiques, la boxeuse ayant remporté un titre aux Jeux Olympiques. Elle a été mariée au boxeur Tony Yoka jusqu'en 2021 et sa mention des talons et des robes en présence de Florence Foresti peut faire référence à sa participation aux GQ Awards 2019, avec l'humoriste.

19:03 - Qui peut être la Tigresse dans Mask Singer ? Sur les réseaux sociaux, les internautes pensent avoir trouvé qui sera l'enquêteur guest de la demi-finale de Mask Singer. Beaucoup pensent en effet avoir reconnu l'humoriste Inès Reg sur la vidéo promo de l'épisode de TF1. D'autres ont également évoqué les noms de Slimane, Melha Bedia ou encore Eric Antoine.

18:30 - Les indices sur la Tigresse, enquêteur guest de Mask Singer Plusieurs indices sur la Tigresse, enquêteur invité de la demi-finale de Mask Singer ce soir, ont été diffusés sur les réseaux sociaux de l'émission avant la diffusion. On découvre ainsi que l'un de ses proches a sauvé la vie de Chantal Ladesou, et qu'elle a commencé avec Jeff Panacloc. Elle a également été assise à la même table que Kev Adams lors d'un mariage très médiatisé tandis qu'elle se désigne comme le porte-bonheur de Vitaa.

18:01 - Un nouvel enquêteur "guest" ce soir dans Mask Singer Pour les demi-finales de Mask Singer, un nouvel enquêteur guest sera à démasquer en début d'émission, avant d'aider Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc à deviner les identités des personnalités encore en lice. Cette personnalité se cachera sous le costume de Tigresse.

17:34 - Quelles stars démasquées la semaine dernière ? Lors des quarts de finale de Mask Singer, diffusés la semaine dernière sur TF1, une star internationale a été démasquée. Tori Spelling, actrice connue pour son rôle dans Beverly Hills 90210, se cachait sous le costume du chat. Les téléspectateurs ont également pu découvrir la célébrité qui se cachait sous le costume de l'Ours. Comme plusieurs internautes s'en doutaient, il s'agissait de l'animateur Christophe Beaugrand.