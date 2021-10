GERMINAL SERIE. Diffusée sur France 2, Germinal est une série adaptée de l'oeuvre d'Emile Zola. Elle a été récompensée lors du festival Séries Mania il y a quelques mois.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 13h00] France 2 propose à partir du 27 octobre 2021 l'adaptation de Germinal en série. En transposant sur petit écran la fresque écrite par Emile Zola, c'est l'histoire de mineur du XIXe siècle, mais également celle plus contemporaine de la classe ouvrière qui est racontée. Ce parti-pris a séduit la critique, et a même valu à la série de remporter le prix du public lors du dernier festival Séries Mania. Allociné juge que "l'histoire contemporaine française a rarement été illustrée avec autant d'acuité dans nos fictions", réussissant à "moderniser le propos du roman". Même son de cloche du côté du Parisien qui salue une version de l'oeuvre "plus féministe, plus nuancée", le média ne tarissant pas de qualificatifs ("réussite", "magistrale") pour décrire cette nouvelle proposition de télévision, tandis que Le Monde l'estime "digne de la mémoire" que la série "veut célébrer".

La série Germinal est composée de six épisodes de 52 minutes, et regroupe au casting des visages bien connus du public : Louis Peres (Mental) dans la peau d'Etienne Lantier, Guillaume de Tonquédec (Une affaire française) dans celui de Philippe Hennebeau, Alix Poisson (3x Manon, Disparue) dans celui de La Maheude tandis que Thierry Godard (Engrenages) est Maheu. Deux épisodes sont diffusés sur France 2 tous les mercredis, jusqu'au 10 novembre 2021.

Synopsis - Etienne Lantier fuit Lille après avoir essayer de former un syndicat dans son usine. Il trouve un emploi à la mine à Montsou. Malgré les conditions de travail effroyables, il décide de rester par amour pour Catherine, fille du couple de miniers chez qui il loge. Adopté par les mineurs, la grogne sociale gronde de plus en plus et Etienne se rêve en leader d'une révolution...