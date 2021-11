GERMINAL SERIE. Louis Peres incarne le personnage principal de la série Germinal, adaptation du roman d'Emile Zola pour France 2. Son portrait.

[Mis à jour le 03 novembre 2021 à 20h45] Après Renaud dans le film de Claude Berry, Louis Peres est Etienne Lantier pour la série Germinal diffusée sur France 2. Âgé de 25 ans, le comédien est le héros de cette fiction en six épisodes et se démarque face à des acteurs confirmés, comme Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec ou encore Thierry Godard. Dans les colonnes du Parisien, pourtant, Louis Peres révèle que rien ne le destinait à devenir comédien, la fibre artistique ne figurant pas dans son quotidien familial.

Avant la série Germinal, on avait peu vu Louis Peres sur petit écran. Sorti des Cours Florent il y a trois ans, nous apprend Le Parisien, le public a pu le reconnaître dans le film Netflix "Comment je suis devenu super-héros" ou le long-métrage "Cigare au miel" sorti le 6 octobre 2021. Mais c'est surtout dans les deux saisons de la série Mental, son premier rôle, que l'acteur brille en incarnant un adolescent en thérapie. Prochainement, on pourra retrouver l'acteur principal de Germinal dans la série OCS Les Sentinelles mais aussi dans le film Tropiques, réalisé par Edouard Sallier. Un acteur en devenir que les metteurs en scène vont surveiller de très près.

La série Germinal est-elle fidèle au roman de Zola ?

Après le film avec Renaud et Gérard Depardieu, Germinal est de retour sur les écrans sous forme de série. France 2 propose du 27 octobre au 10 novembre 2021 une nouvelle adaptation du classique de la littérature d'Emile Zola, publié de 1884 à 1885. Invitée dans l'émission C à vous, l'arrière-petite-fille de l'écrivain et gardienne de son oeuvre littéraire, Martine Le Blond-Zola, s'est exprimée sur la fidélité de la série de France 2.

"L'adaptation est fidèle au roman, fidèle à ce roman qui dénonce les iniquités sociales", relève-t-elle, rappelant que Germinal raconte le quotidien de "gens luttant pour ne pas mourir de faim. Ils sont face à un système qui les rejette. Et le patron n'est pas spécialement responsable, c'est la société qui veut ça." La petite-fille d'Emile Zola en a également profité pour saluer les performances des acteurs de Germinal, également présents en plateau dans C à vous : Guillaume de Tonquédec, Louis Peres et Alix Poisson : "Vous incarnez tous les trois les personnages avec beaucoup de véracité". Aux lecteurs assidus de Zola de se faire leur propre avis sur cette nouvelle adaptation de Germinal en série.

La série Germinal est composée de six épisodes de 52 minutes, et regroupe au casting des visages bien connus du public : Louis Peres (Mental) dans la peau d'Etienne Lantier, Guillaume de Tonquédec (Une affaire française) dans celui de Philippe Hennebeau, Alix Poisson (3x Manon, Disparue) dans celui de La Maheude tandis que Thierry Godard (Engrenages) est Maheu. Deux épisodes sont diffusés sur France 2 tous les mercredis, jusqu'au 10 novembre 2021.

Synopsis - Etienne Lantier fuit Lille après avoir essayer de former un syndicat dans son usine. Il trouve un emploi à la mine à Montsou. Malgré les conditions de travail effroyables, il décide de rester par amour pour Catherine, fille du couple de miniers chez qui il loge. Adopté par les mineurs, la grogne sociale gronde de plus en plus et Etienne se rêve en leader d'une révolution...

Louis Peres : Etienne Lantier

Guillaume de Tonquédec : Philippe Hennebeau

Alix Poisson : La Maheude

Thierry Godard : Maheu

Natacha Lindinger : Mme Hennebeau

Sami Bouajila : Victor Deneulin

Jonas Bloquet : Antoine Chaval

Rose-Marie Perreault : Catherine Maheu

Steve Tientcheu : Rasseneur

Stefano Cassetti : Souvarine

Aliocha Schenieder : Paul Négrel

France 2 propose à partir du 27 octobre 2021 l'adaptation de Germinal en série. En transposant sur petit écran la fresque écrite par Emile Zola, c'est l'histoire de mineur du XIXe siècle, mais également celle plus contemporaine de la classe ouvrière qui est racontée. Ce parti-pris a séduit la critique, et a même valu à la série de remporter le prix du public lors du dernier festival Séries Mania. Allociné juge que "l'histoire contemporaine française a rarement été illustrée avec autant d'acuité dans nos fictions", réussissant à "moderniser le propos du roman". Même son de cloche du côté du Parisien qui salue une version de l'oeuvre "plus féministe, plus nuancée", le média ne tarissant pas de qualificatifs ("réussite", "magistrale") pour décrire cette nouvelle proposition de télévision, tandis que Le Monde l'estime "digne de la mémoire" que la série "veut célébrer".

Cependant, tous les médias ne sont pas promptes à saluer unanimement la série Germinal. Pour Le Figaro, cette fiction est "minée par le mélo". Le quotidien estime ainsi que cette adaptation du roman de Zola n'est pas toujours très convaincante, ne "transportant pas jusqu'au bout du voyage". Dans l'émission "Une heure en série" sur France inter, les critiques sont divisés. Si le journaliste Benoît Lagane a comparé la série aux "films de Ken Loach", Isabelle Danel n'a "pas été du tout emballé par le résultat", le jugeant "très académique."

Germinal est une série diffusée du 27 octobre 2021 au 10 novembre 2021. Deux épisodes sont à découvrir tous les mercredi soir sur France 2, ou en replay sur le site france.tv. Il suffit d'allumer sa télévision à partir de 21h05 pour suivre les nouveaux épisodes. Notons également que l'intégralité de la série est déjà disponible sur la plateforme de streaming Salto.

Si Germinal est diffusé sur France 2, il n'est pas obligatoire de regarder la série adaptant l'oeuvre d'Emile Zola sur sa télévision. Elle est également accessible en streaming. Les abonnés à la plateforme Salto peuvent découvrir l'intégralité des épisodes avant leur diffusion, il suffit simplement d'avoir un compte moyennant, au minimum, 6,99€. Notons également que france.tv propose sur son site les épisodes de Germinal, la série, en streaming. Elle reste ainsi accessible via smartphone, tablette, TV et Smart TV.