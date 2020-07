GOOD SINGERS - Ce vendredi, TF1 lance son nouveau format estival avec Good Singers, une émission "d'enquête" musicale qui rappelle évidemment Mask Singer. On vous présente le jury, les candidats et le concept de l'émission.

En attendant le retour de Mask Singer pour une saison 2, TF1 nous propose ce vendredi 17 juillet le premier épisode de Good Singers, une émission d'enquête musicale qui propose à deux équipes de six "profileurs" de tenter de découvrir lesquels des 12 candidats qui leur font face sont de bons chanteurs. Tout comme dans l'émission événement Mask Singer, les enquêteurs-stars auront à leur disposition une liste d'indices sous forme de phrases, de vidéos ou même de performances pour réussir à se faire une idée. Pour chaque bon chanteur trouvé, l'équipe remportera 1 500€ pour l'association caritative de leur choix. Si jamais l'équipe se trompe, les 1 500€ iront à l'équipe adverse. A noter que, contrairement à Mask Singer, les candidats présentés dans Good Singers sont tous des anonymes et non des personnalités. Clou du spectacle, à la fin de l'émission les derniers candidats choisis par les équipes devront chanter avec les chefs d'équipe, qu'ils soient bons chanteurs ou non !

Pour mener l'enquête, TF1 a invité six personnalités réparties dans deux équipes. A la tête de la première équipe, la chanteuse Anggun pourra compter sur l'humoriste Cartman et Chris Marques, juré de Danse avec les stars. Les gains obtenus dans l'émission par l'équipe d'Anggun sont destinés à l'association Aviation sans frontières. Capitaine de la deuxième équipe de Good Singers, le chanteur Amir Haddad est accompagné de la chanteuse Julie Zenatti et de l'humoriste Titoff. Tous les trois, ils tentent de découvrir autant de bons chanteurs que possible pour reverser leurs gains à l'association Sur les bancs de l'école.

Qui sont les candidats de l'épisode 1 de Good Singers ?

Au cours de chaque émission de Good Singers, les six jury-profileurs auront pour tâche d'étudier 12 candidats. Chacun d'entre eux peut être un bon chanteur ou bien chanter comme une "casserole". Ils devront leur poser un certain nombre de questions pour éviter de se tromper. Bien évidemment, la production de l'émission essaiera de les induire en erreur pour ménager le suspense. A noter que Jarry ne partage pas avec les profileurs le nombre de bons chanteurs dans l'effectif des douze participants

Connu pour ses spectacles de one-man-show, Jarry est né en août 1977 à Angers. Actif aussi bien dans des films au cinéma que dans des séries télévisées, Jarry (de son vrai nom Anthony Lambert) est régulièrement présent en plateau des émissions de TF1. Il fait par exemple partie des habitués des émissions Vendredi tout est permis et Les Touristes présentées par Arthur. Il a aussi été juré de La France a un incroyable talent sur M6. Depuis quelques années, il s'essaie également à l'animation avec tout d'abord l'Eurovision en 2016 et 2017 au côté de Stéphane Bern puis des formats sur TF1 : 3615 Arthur & Jarry, Vendredi tout est Jarry et en 2020, un prime avec Good Singers.