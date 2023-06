HOTEL DU TEMPS. Après Dalida, Thierry Ardisson "interviewe" Coluche, décédé le 19 juin 1986, dans l'émission de France 3. La famille de l'humoriste a-t-elle donné son accord ?

Hôtel du temps revient pour un nouvel épisode sur France 3. Ce vendredi 23 juin, Thierry Ardisson interviewe Coluche. L'humoriste, décédé le 19 juin 1986 dans un accident de la route, est ressuscité grâce à l'intelligence artificielle inspirée de la technique du deep fake. Dans ce docu-fiction, l'humoriste revient sur sa vie et répond aux questions de Thierry Ardisson, comme s'il était toujours en vie.

Pour les besoins de cette interview, France 3 et Thierry Ardisson ont demandé l'accord de la famille de Coluche, et notamment ses fils, Marius et Romain. L'homme en noir a précisé dans une interview auprès de Télé-Loisirs qu'ils ont même participé à l'émission : "Ça a été très long, on a beaucoup discuté avec les héritiers de Coluche sur le scénario. Ils m'ont dit un jour, à ce propos : 'C'est ton bébé, mais c'est notre papa.'" Une collaboration qui s'est bien déroulée, puisque les enfants de Coluche ont pu apporté des touches d'authenticité et d'humour au docu-fiction.

Comment Hôtel du temps "ressuscite" les stars ?

Hôtel du temps repousse les limites de l'interview grâce à la technologie. Là est tout le concept d'Hôtel du temps : faire revivre grâce à plusieurs procédés technologies de clonage de voix et de modification numériques des stars défuntes. L'interview est à percevoir comme un documentaire ou une biographie qui retrace la vie des personnalités interrogées grâce à un scénario qui a été validé par les héritiers des célébrités en question.

Pour que l'effet soit saisissant, Hôtel du temps a engagé des comédiens pour incarner les légendes interviewées. Leurs voix et leurs visages ont ensuite été modifiés numériquement. Plusieurs technologies d'intelligence artificielle de la société française Mac Guff sont utilisées dans le cadre de l'émission de France 3. D'abord, le Face Retriever, qui modélise numériquement les traits des stars sur les comédiens, reprenant le principe de la technique du "deep fake". Ensuite, ce qu'on appelle le Talking Picture, qui permet donner la parole (généralement à des photos, tableaux ou sculptures) lors des duplex entre l'invité et d'autres stars. Enfin, Ircam amplify, grâce aux technologies de l'Institut de recherche coordination acoustique musique du Centre Pompidou, a développé la technique du Voice Cloning afin de reconstituer numériquement les voix des personnalités interviews à partir d'enregistrements déjà existants.

Le 23 juin 2023, France 3 diffuse un épisode de L'hôtel du temps consacré à Coluche. Pour que l'interview se déroule dans les meilleures dispositions et que le documentaire soit le plus authentique possible, les fils de l'humoriste ont participé à l'émission. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plus d'un an s'est écoulé entre les deux épisodes de l'émission de France 3, explique Thierry Ardisson auprès de Pure Médias : "En fait, ça a pris du temps avec les enfants de Coluche, parce qu'ils sont co-scénaristes avec moi. Ca a été un peu laborieux. Je le comprends très bien. Moi, c'est mon bébé. Eux, c'est leur papa. Si demain on veut faire un film sur mon père, je vais demander ce qu'on met dedans. Et à la sortie, le résultat est très positif et ils ont apporté des choses."

Dalida a fait l'objet de la première émission d'Hôtel du temps, diffusée sur France 3 le 2 avril 2022. Pour les besoins de cette interview reconstituée, une actrice incarne face à Thierry Ardisson la chanteuse disparue, avant que son visage et sa voix ne soient modifiés numériquement. Julie Chevallier est la comédienne qui s'est prêtée au jeu. On a pu la voir auparavant dans Les Mystères de l'amour, Cloclo ou encore Ton coeur au hasard. Selon Orlando, le frère de Dalida, Julie Chevallier a "beaucoup travaillé son accent" et a "exactement les mêmes mains que Dalida, très longues". Un casting réussi donc, comme il le révèle dans une interview à TV Mag en amont de la diffusion du premier épisode.

Si, bien évidemment, ce n'est pas réellement la chanteuse qui s'exprime devant l'homme en noir, la troisième chaîne assure que leurs propos sont "authentiques", puisque les héritiers de chacune des personnalités de l'émission sont informés du processus et ont accès au scénario. En effet, Orlando, le frère de Dalida, a validé le scénario mettant en scène l'interview de sa sœur : "Le public va découvrir et comprendre des choses sans voyeurisme, détaille-t-il auprès de TV Mag. C'est comme si Dalida était revenue donner une interview."

Depuis son éviction de C8 en 2019, on n'avait plus vu Thierry Ardisson à la télévision. Celui qui est surnommé "L'homme en noir" fait son retour ce lundi 2 mai 2022 à la présentation d'Hôtel du temps. Il faut dire que le concept de l'émission de France 3 est une idée originale sur laquelle il travaille depuis trois ans. "Après avoir interviewé tout le monde, il me restait l'autre monde", explique-t-il d'ailleurs dans le communiqué de presse du programme. Si l'émission ne rencontre cependant pas le succès auprès des téléspectateurs, Thierry Ardisson a fait savoir à Pure médias qu'il "arrêterait". "Je ferai autre chose. Hôtel du temps, c'est pour le gloire, pas pour l'argent. C'est pour laisser mon nom dans l'Histoire."

Pour l'heure, seuls quelques numéros de Hôtel du temps sont prévus. Après Dalida le 2 mai 2022, une émission sera consacrée à Jean Gabin. Une autre sur Coluche est également en préparation. Auprès de Pure médias, Thierry Ardisson a révélé que, si l'émission était un succès, il aimerait réaliser trois numéros par an en moyenne, avec l'un d'entre eux dédié à Johnny Halliday.

Hôtel du temps est une émission présentée par Thierry Ardisson. Ce programme est diffusé sur France 3 à partir du 2 mai 2022. Le premier numéro est à retrouver ce lundi à 21h10. Pour l'heure, les dates de diffusion des prochains numéros, dédiés à Jean Gabin et Coluche, ne sont pas connues et dépendent également du succès que remporte l'émission.