Cyril Hanouna dit oui à M6 sans renoncer à TPMP : ce qu'a prévu l'animateur

Cyril Hanouna a annoncé rejoindre le groupe M6 lors de la dernière diffusion de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, jeudi soir. L'animateur reviendra à la télévision sur une nouvelle chaîne à la rentrée, mais d'ici là TPMP devrait continuer sur un autre canal.

En direct

11:28 - C8 c'est fini, mais les plaintes contre Hanouna continuent Si la chaîne C8 cessera d'émettre le 28 février, leur autorisation de fréquence n'ayant pas été renouvelées par l'Arcom, leur animateur phare est encore une fois ciblé par la justice. Le médecin et animateur Michel Cymes a annoncé à France Info, vendredi 28 février, qu'il allait déposer plainte contre Cyril Hanouna pour "injures", ainsi que contre Europe 1 et C8, qui ont diffusé les propos de l'animateur vedette de "Touche pas à mon poste". Dans son émission "On marche sur la tête", le présentateur avait qualifié Michel Cymes "de véritable abruti", le 17 février, avant de remettre en question ses compétences médicales. Des insultes qui n'ont pas beaucoup plu au concerné qui a décidé de prendre les mesures nécessaires. "Vous ne pouvez pas insulter des gens pendant des années et des années sans que ça vous revienne dans la gueule. (...) Il a passé son temps à insulter tout le monde, tout le temps", a-t-il dénoncé.

10:39 - Karine Le Marchand mesure ses propos sur Cyril Hanouna Interrogée ce mercredi sur RTL au sujet de l'arrivée de Cyril Hanouna sur le groupe M6, l’animatrice de "L’Amour est dans le pré" Karine Le Marchand est revenue sur sa précédente position. "Je resterai toujours vigilante", a-t-elle simplement prévenu. Des propos mesurés, bien loin de l'ultimatum qu’elle avait formulé dans le quotidien Libération, fin janvier : "S’il vient, je m’en vais".

10:26 - Un record d'audience pour la soirée d'adieu de TPMP En jouant sur l'impatience des téléspectateurs, C8 a pris la tête des audiences avec son grand prime time en direct "TPMP : toute la vérité", animé par Cyril Hanouna. Au total, 3 millions de téléspectateurs étaient réunis sans découpage entre 21h15 et 23h47 pour connaître l'avenir de l'émission et de son présentateur. À la veille de sa fermeture, avec 10,0 % de parts de marché, la chaîne C8 se hisse à la troisième place des chaînes nationales sur l’ensemble de la journée devant France 3 et M6, mais derrière TF1 et France 2.

09:56 - Les Sociétés des journalistes de M6 et RTL craignent les débordements de Cyril Hanouna L'arrivée de Cyril Hanouna sur le groupe M6 est loin de faire l'unanimité. Les Sociétés des journalistes (SDJ) de M6 et de RTL sont en effet "vigilantes" face à la venue de l’animateur dans le groupe, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué. "Nous répétons que les valeurs du groupe, de ses journalistes et plus largement de ses collaborateurs n'ont rien à voir avec celles précédemment véhiculées par l'émission de Cyril Hanouna chez son précédent employeur", précisent les SDJ des deux chaînes. Pour elles, les "garde-fous" proposés par la direction du groupe, qui incluent notamment un léger différé dans la diffusion des émissions du présentateur et des sanctions internes en cas de débordement, "n’ont pas convaincu".

09:44 - Cyril Hanouna animera deux émissions de divertissement pour M6 Dans un communiqué, le groupe M6 s'est réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain. L'animateur présentera deux quotidiennes de pur divertissement : un talk show sur W9 en avant-soirée et une nouvelle émission sur Fun Radio l’après-midi.

09:30 - Cyril Hanouna en quotidienne sur W9 Cyril Hanouna a enfin levé le voile sur son futur télévisuel, jeudi soir. L'animateur a annoncé rejoindre le groupe M6 dès le 1er septembre pour une quotidienne sur W9 et Fun Radio. Quant à Touche pas à mon poste, l'émission sera de retour dès lundi dans une version diffusée sur la plate-forme Dailymotion (propriété du groupe Canal) et également accessible sur les box Internet via des canaux dédiés.

27/02/25 - 23:44 - TPMP continue dès lundi Cyril Hanouna a annoncé que l’émission TPMP continuerait dès lundi, accessible sur Daily motion, YouTube et chez certains opérateurs, diffusés aux mêmes horaires : "J’ai monté une chaine et j’ai signé les papiers pendant la pub de cette émission", a-t-il annoncé.