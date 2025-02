Clap de fin pour C8 et NRJ12, voici par quoi elles vont être remplacées

Les deux chaînes C8 et NRJ12 disparaissent dès le 1er mars 2025, ce qui laisse la place sur la TNT de changer l'organisation des chaînes.

Pour NRJ12 et C8, c'est la fin. Dès ce vendredi 28 février, à minuit, les chaînes cesseront d'émettre, sur décision de l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, validée par le Conseil d'État. Que restera-t-il à leur place ? Un signal vidéo informatif.

Les sociétés SAS Nouvelles télévisions numériques et SMR6 sont chargées de diffuser un signal vidéo du 1er mars au 5 juin 2025, "destiné à informer le public, sur ces deux numéros, que des modifications seront apportées, à partir du 6 juin 2025, à la numérotation de l'offre gratuite de télévision numérique terrestre à vocation nationale", est-il écrit au Journal officiel. Et d'ajouter : "Il revêt un caractère strictement informatif sans portée promotionnelle pour les services concernés."

Huit chaînes changent de canal

Ce signal vidéo présentera également "l'ensemble des opérations de recherche et de mémorisation des nouveaux numéros qui devront être effectuées à partir de cette même date". Car oui, il n'y a pas que deux chaînes qui changent. LCP-Public Sénat et Gulli vont remplacer les deux chaînes sur les fréquences 8 et 12 de la TNT à partir du 6 juin. Canal+ ne sera plus sur la 4, qui reviendra à France 4, mais sur la 14.

Les chaînes d'information en continu se déplacent également pour se mettre à la suite. BFMTV passera de la 15 à la 13, CNews reprend le canal 14, LCI le 15, et Franceinfo le 16. Reste ainsi les numéros 18 et 19 de la TNT, qui reviendront aux deux nouveaux venus : T18, la chaîne lancée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et Ouest-France TV. Cette dernière chaîne commencera à émettre en septembre 2025.