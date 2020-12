"Koh Lanta : Alexandra sacrée gagnante, la finale en résumé"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Gagnant sur les poteaux, Brice n'a pourtant pas remporté la saison de Koh Lanta les 4 terres. Alexandra l'emporte au jury final.

23:38 - Alexandra, la révélation d'une aventurière de Koh Lanta FIN DU DIRECT - C'est fini pour Koh Lanta les 4 terres. Le jury final a voté en majorité pour Alexandra, cette comptable de l'Ain qui a connu une aventure si difficile. Rappelons qu'à ses débuts, Alexandra a commencé avec une extinction de voix et une faiblesse physique qui l'empêchait presque de marcher à tel point que ses coéquipières Hadja et Joaquina se posaient des questions sur sa force mentale. Mais tout a basculé quand, avec le soutien indéfectible de Bertrand-Kamal et ses camarades de l'Est, Alexandra a repris confiance en elle grâce à des épreuves qui correspondaient parfaitement à ses capacités de déduction. Au sein de la tribu réunifiée, Alexandra a trouvé sa place en tant que mère nourricière puisque c'est grâce à elle que les aventuriers ont pu manger à peu près à leur faim : elle a toujours su trouver du manioc, tant et si bien que Dorian la surnommait "Manioc Woman". Choisie en finale par Brice suite à sa victoire sur les poteaux, Alexandra remporte Koh Lanta avec 7 votes contre 5. Arrivée dans l'aventure pour montrer à ses filles qu'elle pouvait être leur super-héroïne, Alexandra signe la transformation la plus impressionnante de ce Koh Lanta les 4 terres en prouvant qu'elle pouvait être une véritable aventurière.

23:31 - Que fera Alexandra des 100 000€ si elle gagne Koh Lanta ? Dans une interview accordée au Figaro TV Mag, Alexandra la comptable de l'Ain devenu la "Wonder Woman" de Koh Lanta s'est exprimée au sujet de ce qu'elle pourrait faire de ses gains de 100 000€. "Si je gagnais, il y en aurait une grande partie qui servirait à mes filles: leur avenir, leurs rêves, leurs projets. C’est une des raisons pour laquelle j’ai participé à Koh-Lanta."

23:30 - Alexandra gagnante de Koh Lanta les 4 terres Après 15 semaines d’aventures et 3 heures d’émission dédiée à la finale, nous sommes désormais fixés sur l’identité du gagnant de Koh Lanta les 4 terres, la deuxième saison 2020 de l’émission d’aventure menée par Denis Brogniart. Après la victoire de Brice sur les poteaux puis son choix de repêcher Alexandra pour affronter le jury final, 12 aventuriers ont voté : Alexandra est sacrée gagnante de Koh Lanta les 4 terres. Alexandra remporte 100 000€. La comptable de l'Ain l’emporte avec 7 voix contre 5.

23:16 - Qui de Brice ou d'Alexandra gagnera Koh Lanta les 4 terres ? C'est la question que tout le monde se pose alors que la finale de Koh Lanta fait durer le suspens : Alexandra ou Brice ? Le stratège n'a pas démérité dans les épreuves, loin de là il a notamment remporté l'épreuve des poteaux. Alexandra non plus n'a pas démérité elle s'est même révélée tout au long de l'aventure ! Difficile à dire mais on peut s'imaginer que le vote d'affinité pourrait favoriser Alexandra dans cette finale de Koh Lanta les 4 terres.

23:05 - Une égalité est-elle envisageable dans Koh Lanta ? Traditionnellement, le jury final est composé d'aventuriers en nombre impair pour assurer qu'il y a un gagnant par majorité de voix. Or, cette année, Marie-France a dû quitter l'aventure avant de pouvoir voter "pour des raisons personnelles". De fait, il y a douze votants lors de cette finale de Koh Lanta les 4 terres. D'après le règlement cité par Télé Loisirs, une égalité est donc possible cette année si chacun des deux finalistes obtient 6 votes. Notez que, si tel est le cas, les deux finalistes seraient déclarés gagnants et remporteraient chacun 50 000€.

22:55 - Les équipes de Koh Lanta appellent au don contre le cancer Vous n'êtes pas sans savoir que, cette année, Koh Lanta a été endeuillé par le décès de Bertrand-Kamal, candidat de Koh Lanta les 4 terres emporté par un cancer du pancréas. Pour lui rendre hommage, les équipes de Koh Lanta appellent au don pour la recherche contre le cancer du pancréas. Un site web intitulé pourbertrandkamal.fr permet en effet de faire des dons et aider la recherche. Vous pouvez également faire un don par SMS en tapant DON au 9 21 22.

22:54 - Les aventuriers de Koh Lanta rendent hommage à Bertrand Kamal Denis Brogniart a donné la parole à certains des aventuriers qui ont le plus côtoyé Bertrand-Kamal dans l'aventure. "Dès que je l'ai rencontré, il m'a donné beaucoup d'amour. J'ai perdu mon frère il y a un an et demi. Avec lui j'ai trouvé un nouveau frère. J'ai passé une très belle aventure grâce à Bertrand-Kamal. On ne l'oubliera jamais" annonce Hadja. Pour Laurent se souvient d'un homme qui l'a beaucoup aidé :"le plus dur dans Koh Lanta c'est l'ennui et avec BeKa on ne s'est jamais ennuyé. C'était un petit frère". Alexandra raconte également Bertrand-Kamal "c'était quelqu'un qui pense aux autres. Il était là à m'apporter de la tendresse et du réconfort quand c'était très dur pour moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel". Les aventuriers ont récolté 1120€ pour le fond pour Bertrand-Kamal pour aider la recherche contre le cancer du pancréas.

22:45 - "Tu es dans nos cœurs pour toujours", l'hommage à Bertrand-Kamal Impossible de ne pas mentionner Bertrand-Kamal durant cette finale de Koh Lanta les 4 terres. Denis Brogniart, avant de lancer un hommage en vidéo à l'aventurier décédé au mois de septembre, a évoqué l'homme qui était devenu son ami : "Il a lutté avec un courage, un optimisme hors du commun". Son sourire avait su conquérir les coeurs de tous ses coéquipiers et des téléspectateurs. "Il était fédérateur, drôle, brillant". Denis Brogniart termine par un message directement adressé à l'aventurier : "Bertrand-Kamal tu es dans nos coeurs aujourd'hui et pour toujours".

22:29 - Dorian annonce qu'il sera bientôt papa lui aussi Au début de la soirée, Brice annonçait sur son compte Instagram qu'il serait papa dans les prochains jours. Sur le plateau, en direct sur TF1, Dorian a lui aussi fait une annonce similaire : "Une nouvelle aventure s'offre à moi, je vais être papa au mois de mai !"