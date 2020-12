"Koh Lanta : Alexandra sacrée gagnante, résumé de la finale"

11:07 - Les aventuriers de Koh Lanta rendent hommage à Bertrand Kamal

Lors de la finale de Koh Lanta les 4 terres, Denis Brogniart a donné la parole à certains des aventuriers qui ont le plus côtoyé Bertrand-Kamal dans l'aventure. "Dès que je l'ai rencontré, il m'a donné beaucoup d'amour. J'ai perdu mon frère il y a un an et demi. Avec lui j'ai trouvé un nouveau frère. J'ai passé une très belle aventure grâce à Bertrand-Kamal. On ne l'oubliera jamais" annonce Hadja. Pour Laurent se souvient d'un homme qui l'a beaucoup aidé :"le plus dur dans Koh Lanta c'est l'ennui et avec BeKa on ne s'est jamais ennuyé. C'était un petit frère". Alexandra raconte également Bertrand-Kamal "c'était quelqu'un qui pense aux autres. Il était là à m'apporter de la tendresse et du réconfort quand c'était très dur pour moi. C'est quelqu'un d'exceptionnel". Les aventuriers de la saison ont récolté 1120€ pour le fond pour Bertrand-Kamal pour aider la recherche contre le cancer du pancréas.