"Koh Lanta : avant l'épisode 2, que s'est-il passé la semaine dernière ?"

KOH LANTA LES 4 TERRES - La nouvelle saison 2020 de Koh Lanta a débuté avec l'arrivée de quatre équipes liées à quatre grandes régions de France. Récap avant la diffusion de l'épisode 2.

[Mis à jour le 4 septembre 2020 à 10h27] Vendredi dernier, TF1 lançait le premier épisode de sa deuxième saison de Koh Lanta 2020. Intitulée "Les quatre terres", cette nouvelle saison s'articule autour de quatre tribus de 6 aventuriers tous issus d'une grande région de France : le Nord (Paris inclus), l'Ouest, l'Est et le Sud. Au rang des grandes nouveautés de cette saison, les épreuves de confort ont également été repensées dans leurs enjeux. L'équipe arrivée dernière est exilée sur un îlot dépourvu de ressources, que ce soit en termes de nourriture ou bien d'abris. Une véritable punition pour les candidats à la traîne. Ci-dessous, vous trouverez le récapitulatif détaillé de ce qui s'est passé dans l'épisode 1 de Koh Lanta Les 4 Terres.

Résumé de l'épisode 1 de Koh Lanta 2020

A peine arrivés dans Koh Lanta, les candidats n'ont pas caché leur surprise face à l'arrivée d'une quatrième équipe. Globalement, les aventuriers semblent plutôt heureux d'intégrer des équipes issues de leur région, ce qui leur permet de se trouver des points communs très rapidement. Une fois les présentations passées, Denis Brogniart a lancé les quatre équipes dans la première épreuve de confort : une course poursuite en équipe autour d'un cercle, le tout en portant des cordages de 50 kilos. Objectif, rattraper le groupe de devant et donc l'éliminer.

Nouvelle règle et non des moindres, chaque jeu de confort promet à l'équipe gagnante de choisir entre deux récompenses. La récompense non choisie va ensuite à la deuxième équipe tandis que l'équipe perdante doit se rendre sur l'îlot de l'exil. Il s'agit là d'une véritable peine puisque cette île ne propose aucun abris et aucune ressource aux candidats perdants du jeu de confort. Ces épreuves seront donc capitales tout au long de l'aventure ! Pour cette première épreuve, ce sont les Oranges qui l'ont emporté grâce à l'exploit en binôme de Brice et Dorian. Victorieux, ils ont choisi d'emmener avec eux le kit de pêche tandis que les Bleus, arrivés deuxième, emportent un kit de terre leur permettant de créer une cabane avec des planches, des clous et tout ce qu'il leur faut. L'équipe verte, représentant l'Est, a été la première rattrapée et a donc été contrainte à l'exil.

Les Verts exilés, Alexandra en difficultés

Et les conditions de survie sur l'ilôt de l'exil sont particulièrement difficiles, ce qui ne fait pas les affaires d'Alexandra, qui débute son aventure malade et avec une extinction de voix. On sent déjà poindre quelques crispations chez les Verts alors qu'Hadja se demande si Alexandra n'est pas tout simplement " un boulet ". D'autant que, pendant ce temps, les trois autres équipes prennent de l'avance en prenant possession de leur campement : trouvant leur réserve d'eau et fondant leur cabane. Certains ont d'ailleurs déjà du feu ! C'est le cas des Bleus, particulièrement aidés par les capacités de Mathieu.

"Niveau survie, on est zéro"

A l'inverse, les Oranges sont particulièrement désorientés. François perd son maillot de bain dans la marée. L'équipe est incapable de reconnaître de la canne à sucre et ne se presse ni pour faire du feu, ni une cabane. Dorian, dans un éclair de lucidité, confirme que son groupe n'est pas forcément très doué en survie. "Le constat chez les Oranges pour le moment c'est que niveau survie on est zéro". Il va falloir se reprendre rapidement pour les Oranges…

L'épreuve d'immunité

Le deuxième jour, les équipes reçoivent leur invitation pour l'épreuve d'immunité, véritable clé de Koh Lanta car le groupe défait devra éliminer un de ses membres. Grand classique de l'émission, le parcours du combattant en relais permet à tous de jauger des capacités de ses coéquipiers. On notera, dans cette épreuve, une ardeur ravivée chez les Verts, effarouchés par leur défaite au confort. Emmenés par un Loïc absolument impressionnant, ce sont d'ailleurs eux qui s'imposent et obtiennent l'immunité de ce premier épisode de Koh Lanta Les 4 Terres. Dans une bataille acharnée, les Bleus puis les Oranges s'en sortent bien tandis que les Nordistes violets terminent quatrième et doivent donc éliminer l'un des leurs.

"Adrien est l'homme à abattre"

Tout au long de la troisième journée de cette saison de Koh Lanta, les candidats violets se regardent en chien de faïence. A la manœuvre, le Parisien Adrien tente de faire jouer son sens tactique : il souhaite être au centre de toutes les alliances pour sauver sa place dans l'équipe. Il va discuter avec les jeunes, Lola et Angélique d'un côté, et les plus âgés de l'autre, Fabrice et Marie-France. Samuel, de son côté, ne veut pas entendre parler de stratégie et reste dans son coin. Marie-France, quant à elle, est persuadée qu'elle est sur la sellette en tant que presque doyenne de l'aventure. Elle souhaite éliminer Angélique. La nuit tombée, lors du conseil, les paroles s'échauffent et Marie-France révèle à ses compagnons qu'Adrien essaie de jouer sur le tableau. Elle s'en prend ensuite à Angélique mais, suite au dépouillement, elle se rend compte qu'elle est bien seule dans son équipe. Avec cinq votes sur six contre elle, Marie-France est la première à quitter Koh Lanta Les 4 Terres. Elle s'en retourne avec une idée en tête : "Je pense qu'avoir une personne comme Adrien dans l'équipe, ça peut porter préjudice parce qu'on sait qu'il est capable de manipuler les gens. Pour moi Adrien est l'homme à abattre."

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a eu lieu au mois d'août et TF1 a diffusé le début de Koh Lanta : Les 4 terres fin août. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.