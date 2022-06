"Koh Lanta : Bastien et François sacrés gagnants 2022, le récap de la finale"

KOH LANTA 2022. Le jury de Koh Lanta a rendu son verdict durant la finale diffusée en direct sur TF1. Bastien et François ont été sacrés gagnants à égalité pour cette saison 2022 face à Géraldine.

23:55 - Ce qu'il faut retenir de cette finale de Koh Lanta 2022 FIN DU DIRECT - Ce mardi 21 juin 2022, TF1 diffusait la finale de Koh Lanta, le totem maudit. Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien se sont disputé la mythique épreuve des poteaux. C'est Géraldine qui, au bout de deux heures, a remporté l'épreuve devant Jean-Charles (2e), Bastien (3e malgré la malédiction du totem) et enfin François (4e). Ultime surprise de la production, il n'y avait pas deux mais trois finalistes face au jury final cette année. Géraldine a choisi de repêcher François qui a lui-même sélectionné Bastien comme finaliste, éliminant ainsi Jean-Charles. Malgré les assauts répétés des ex-Jaunes contre François et Nicolas vus comme des stratèges, le jury final n'a pas boudé le sapeur-pompier montpelliérain, loin de là. Il termine avec 4 votes, tout comme Bastien. Les deux candidats se partagent donc la victoire et sont sacrés gagnants à égalité tandis que Géraldine échoue à la troisième place du podium avec trois votes. Bastien et François reçoivent donc 50 000€ chacun.

23:50 - Combien ont remporté Bastien et François, gagnants à égalité ? C'est rare mais cela arrive qu'une égalité survienne en finale de Koh Lanta. Cette année, Bastien et François ont été déclarés gagnants à égalité de voix face à Géraldine en finale. Comme le stipule la règle et comme ce fut le cas précédemment, le chèque de 100 000€ sera donc divisé en deux et Bastien comme François remportera donc 50 000€.

23:47 - Y a-t-il déjà eu des égalités en finale de Koh Lanta ? Ce mardi 21 juin, le verdict de Koh Lanta, le totem maudit en aura surpris plus d'un : Bastien et François ont été élus gagnants à égalité avec 4 votes chacun contre Géraldine et ses 3 votes. Ce n'est cependant pas la première égalité dans un palmarès de Koh Lanta. En 2003, Delphine et Isabelle s'étaient déjà partagé le chèque de 100 000€, tout comme Jade et Kevin en 2007. Si d'ordinaire la production de Koh Lanta fait attention à avoir un compte impair dans son jury final pour éviter ce cas de figure, le fait de présenter trois finalistes au jury final a fait éclore à nouveau cette possibilité. Dont acte !

23:43 - Qui a voté pour qui en finale de Koh Lanta ? Avec un vote final entre trois candidats, la répartition des votes a véritablement créé la surprise ce soir en finale de Koh Lanta, le totem maudit. Avec 3 votes, Géraldine a pu compter sur Olga, Maxime et Louana, ce qui n'a cependant pas été suffisant pour l'emporter. Bastien, quant à lui, a récolté les votes de Jean-Charles et de trois anciens Jaunes : Anne-Sophie, Yannick et Colin. Enfin, François a lui pu compter sur ses alliés de toujours : Fouzi, Nicolas, Ambre et Pauline.

23:36 - Bastien et François sacrés gagnants de Koh Lanta 2022 à égalité ! Denis Brogniart a ménagé le suspense jusqu’au bout mais c’est fait, Bastien et François remportent Koh Lanta, le totem maudit ! Au terme d’une longue soirée sur TF1, le jury final a donné son verdict sur l’opposition entre Bastien, Géraldine et François. Avec 4 voix chacun tandis que Géraldine en a obtenu 3, les deux finalistes se partagent la victoire et donc le chèque de 100 000€ avec 50 000€ chacun !

23:29 - François annonce qu'il va être papa Il en parlait au début de la finale, François avait envie de devenir papa. Il a annoncé ce soir durant la finale de Koh Lanta 2022 que sa compagne Sophie et lui-même attendent "un heureux événement prévu pour début novembre."

23:28 - Bientôt le résultat du vote ! Le temps passe et l'heure avance mais le suspense sera bientôt enfin terminé. Dans quelques minutes, nous saurons enfin qui de Géraldine, Bastien ou François sera sacré grand gagnant de cette saison Koh Lanta, le totem maudit. De notre côté, on mettrait bien une petite pièce sur une victoire de Bastien qui pourrait bénéficier d'un éclatement des votes de la part des ex-Rouges entre Géraldine et François...

23:22 - Denis Brogniart remet un collier d'immunité à Setha C'est une stratégie gagnante qui lui a permis de rester très longtemps dans l'aventure : Setha a fait croire à tous ses camarades de jeu qu'elle avait un collier d'immunité. Ce collier d'immunité imaginaire l'a sauvée très souvent de gros soucis avant les conseils. En hommage à ce moment très particulier de la saison, Denis Brogniart a souhaité offrir un véritable collier d'immunité à Setha, le dernier qui n'avait pas été trouvé sur l'île déserte. Un geste qui a semble-t-il beaucoup touché Setha.

23:11 - Colin, Jean-Charles et Bastien récoltent de l'argent pour le fonds Bertrand-Kamal Lors d'un séjour chez Jean-Charles, Colin et Bastien ont construit en sa compagnie un banc en bois et ont décidé de le mettre aux enchères pour récolter des fonds pour l'association Bertrand-Kamal dédiée à la recherche sur le cancer du pancréas. Bertrand-Kamal est un ancien candidat de Koh-Lanta, les quatre terres décédé peu après le début de la diffusion de la saison. L'aventurier avait grandement marqué la saison par sa bonne humeur et son décès soudain avait profondément touché les candidats, les équipes mais aussi les téléspectateurs. Vous pouvez participer aux enchères ici. Vous pouvez également effectuer un don au fonds Bertrand-Kamal ici.

22:52 - Ce que Géraldine voudrait faire de ses 100 000€ si elle gagne Première qualifiée face au jury final, Géraldine a toutes ses chances de l'emporter ce soir en finale de Koh Lanta, le totem maudit. Dans une interview réalisée avant la finale, la doyenne de l'aventure nous expliquait ce qu'elle espérait faire de ce chèque en admettant qu'elle gagne : "J'aimerais faire un voyage avec ma famille et puis j'aimerais aider une association dans l'aide au logement pour les gens qui ont du mal à se loger et pour qui c'est difficile."

22:39 - C'est l'heure du direct ! Voici l'heure de retrouver Denis Brogniart en direct sur TF1 avec les candidats de Koh Lanta, le totem maudit pour débriefer cette saison 2022. Le temps de parler un peu et, surtout, de ménager le suspense avant de découvrir qui de Géraldine, Bastien ou François sera sacré gagnant de cette saison, d'ici 23h30 environ. Un peu de patience donc !

22:33 - Nos pronostics sur les votes des différents membres du jury final Jouons le jeu avant d'avoir le résultat des votes du jury final ! Ci-dessous, voici nos pronostics au sujet des votes potentiels des différents membres du jury final. Bien évidemment, tout ceci n'est que pure conjecture avant la révélation du palmarès dans quelques minutes sur TF1. Fouzi → probablement Géraldine ou peut-être François

Olga → probablement Bastien

Nicolas → probablement François ou peut-être Géraldine

Ambre → probablement François ou peut-être Géraldine

Maxime → probablement Géraldine

Jean-Charles → probablement Géraldine ou peut-être Bastien

Louana → probablement Géraldine

Anne-Sophie → probablement Bastien

Yannick → probablement Bastien

Pauline → probablement François ou peut-être Géraldine

Colin → probablement Bastien

22:14 - Pour Yannick, François a eu un "comportement de lâche" Les Jaunes du jury final semblent avoir fait leur choix : ce ne sera pas François ! Yannick lance les hostilités avec un "Tu t'es caché derrière le vote des filles. Pour moi, c'était un comportement lâche". François se défend en arguant qu'il n'est "pas stratège de nature", ce qui fait doucement rire Colin. Les Jaunes ne lâchent pas l'affaire et lui rappellent l'implication de Nicolas en tant que potentiel "espion" de François.