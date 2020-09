"Koh Lanta : blessure et élimination surprise, récap de l'épisode 3"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Dans l'épisode 3 de Koh Lanta les 4 Terres, les nerfs et les organismes des aventuriers sont mis à rude épreuve tandis qu'un coup de Trafalgar rebat les cartes dans une des équipes. Lisez notre résumé

[Mis à jour le 11 septembre 2020 à 23h40] Diffusion très particulière pour l'épisode 3 de Koh Lanta les 4 Terres alors que l'on vient tout juste d'apprendre la mort de Bertrand-Kamal, candidat souriant de l'équipe verte, après une bataille de plusieurs mois contre un cancer. Une information qui va, à n'en pas douter, changer la saveur de cette saison puisque Bertrand-Kamal y joue une part importante et qu'il est toujours en compétition à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Résumé de l'épisode 3 de Koh Lanta les 4 Terres

L'épisode 3 de Koh Lanta commence très mal pour l'équipe violette représentant le Nord (et Paris). Le coach mental Samuel apprend à ses coéquipiers qu'il souffre depuis trois jours au niveau du talon d'Achille. "Je pensais que ça allait s'améliorer mais c'est de pire en pire." Cela impacte ses performances dans l'aventure puisqu'il ne dort plus : "je peux plus rien faire". Il aide tout de même son équipe à bâtir un radeau pour l'épreuve de confort (non sans certaines frictions avec Adrien, d'ailleurs) mais finit par appeler le médecin de l'émission qui l'emmène en observation. C'est un nouveau coup du sort pour les Nordistes qui se retrouvent donc à 4 après l'élimination de Marie-France et le départ de Samuel qu'ils espèrent temporaires.

En attendant, il faut faire avec et l'épreuve de confort se dispute donc par équipes de quatre aventuriers sur des radeaux. Sur l'eau, l'équipe orange est grandement mise en difficultés et a du mal à lutter contre le courant. Les gens de l'Ouest sauvent cependant la mise en arrivant troisième, coupant l'herbe sous le pied des Violets lors de la section finale, un puzzle à base de pagaies. Alors que les Verts remportent une nouvelle victoire (leur première au confort), l'équipe du Nord est contrainte à l'exil.

Estelle pointée du doigt

Sur le campement orange, François laisse un vide dans le cœur de ses coéquipiers mais l'arrivée de Marie-France semble faire du bien. Celle-ci sait se faire bien voir et apporte à manger aux jeunes survivants qui, rappelons-le, sont assez perdus en matière de survie. Dans le même temps, Estelle s'isole de plus en plus et particulièrement après l'épreuve de confort où, comme Diane le lui transmet, elle a contre-performé. "J'ai tout donné !" lance pourtant l'ancienne cycliste professionnelle, une réponse qui "ne fait pas rêver" ses coéquipiers. Se sachant en danger, Estelle part à la recherche d'un collier d'immunité qui pourrait lui sauver la mise.

Renaissance pour Alexandra

Pointée du doigt par Hadja pour sa faiblesse physique et mentale, Alexandra confirme une nouvelle fois son apport important à l'équipe verte. Les représentants de la région Grand Est remportent deux nouvelles victoires (ça fait 4 victoires sur 6 épreuves en trois épisodes, tout de même !) et en grande partie grâce à Alexandra. Sur le campement, son moral s'en ressent très fortement. C'est une véritable renaissance pour la candidate originaire du pays de Gex.

Coup de Trafalgar chez les Oranges

Après avoir évité de justesse l'exil lors de l'épreuve de confort, l'équipe orange est défaite lors de l'épreuve d'immunité. A nouveau pointée du doigt, Estelle cherche de plus belle un collier d'immunité qui pourrait sauver sa peau. Et la chance lui sourit ! La Normande découvre le précieux collier et échafaude dès lors une stratégie : "Mon but à moi c'est d'éclater ce groupe de jeunes". Lors du conseil, cinq votes se portent contre Estelle mais ils ne valent rien grâce à son collier. L'ex-cycliste professionnelle est donc la seule à décider du sort de son équipe et son vote se porte sur Diane. La Normande semble avoir été blessée par les mots de la jeune femme. Diane, quant à elle, ne retient pas ses larmes et appellent ses coéquipiers à la venger dès qu'ils en auront l'occasion. C'est donc un nouveau coup dur pour les jeunes oranges qui vont devoir s'endurcir s'ils souhaitent rester compétitifs dans la suite de l'aventure.

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a eu lieu au mois d'août et TF1 a diffusé le début de Koh Lanta : Les 4 terres fin août. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.