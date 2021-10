"Koh Lanta : Clémence et Alexandra "éliminées", les tops et flops de l'épisode 9"

KOH LANTA ALL STARS 2021. Nouvelle semaine, nouvel épisode de Koh Lanta : La Légende. Et il y a eu trois départs ce mardi avec deux exils et une élimination. Voici notre récap de l'épisode 9 ainsi que nos tops et flops.

[Mis à jour le 27 octobre 2021 à 06h00] L'élimination surprise de Namadia pèse sur tous les esprits au début de cet épisode 9 de Koh Lanta : La Légende. La trahison d'Alix et Clémence ne passe pas, et encore moins celle d'Alexandra qui s'entendait pourtant très bien avec Namadia. Jade et Laurent ne décolèrent pas. Ils n'ont qu'une envie : prendre leur revanche. Ils sont loin de s'imaginer que Namadia vient de rejoindre Coumba sur l'île des bannis et qu'il a une chance de réintégrer l'aventure lors de l'orientation. Malheureusement, il ne réussit pas à l'emporter face à Coumba et est donc le premier à rejoindre le jury final.

Du côté de l'aventure principale, l'épreuve du tir à l'arc et des flèches cassées créent quelques tensions. Sam, qui gagne cinq manches, casse aussi cinq flèches de ses camarades. On peut d'ailleurs constater l'agacement de Phil et de Claude. Sam s'incline en finale face à Teheiura qui le choisit pour partager la récompense (de la nourriture, une séance nostalgie face à leurs plus beaux moments dans l'émission, une nuit dans un vrai lit et un coup de fil à leurs proches). De quoi leur remettre du baume au cœur.

Lors de l'épreuve d'immunité (celle des bâtons noués pour former une lance afin de récupérer des anneaux), c'est Ugo qui s'impose et récupère le totem. A l'inverse, Alexandra ne réussit pas son épreuve et finit dernière, synonyme d'élimination directe. Elle part évidemment sur l'île des bannis où elle retrouve Coumba. Sur le campement, de nombreuses tractations ont lieu et il semble que l'élimination d'Alix est acquise… Jusqu'à un dernier revirement de situation : Laurent a décidé de voter doublement contre Clémence pour se venger du départ de Namadia. La double gagnante de Koh Lanta retourne sur l'île des bannis et y sera donc opposée à Coumba dans l'épisode 10 ! Ci-dessous, retrouvez nos tops et flops de la semaine.

Les tops de la semaine

Ugo : Les semaines se suivent et se ressemblent pour Ugo. Après la réunification, il montre encore une fois qu'il a ce qu'il faut pour gagner des épreuves individuelles. Sur l'épreuve des bâtons, il l'emporte sans sourciller face à un Teheiura pourtant en avance. Phénix renaissant de ses cendres, Ugo peut être fier de lui. Attention cependant à ne pas s'attirer les foudres des autres candidats qui pourraient le considérer comme trop dangereux. Il semble en tout cas bien parti pour rester puisqu'il s'est rapproché de l'alliance de Claude.

Teheiura : Une nouvelle victoire pour Teheiura, et non des moindres ! Lors de l'épreuve du tir à l'arc, il réussit à l'emporter face à Sam qui avait pourtant gagné cinq manches précédemment. Il décide d'ailleurs de profiter de la récompense avec Sam, qu'il juge plus méritant sur l'épreuve. On note également que ce n'est pas forcément du goût de Claude qui aurait bien aimé poursuivre en finale et profiter de la récompense lui aussi.

Sam : Cinq manches sur dix. Sam a gagné cinq manches de tir à l'arc sur les dix disputées lors de l'épreuve de confort. S'il s'incline finalement face à Teheiura en finale, il profite tout de même de la récompense grâce à son binôme d'aventure qui le choisit suite à l'épreuve de confort.

Coumba : Malgré son exil sur l'île des bannis, Coumba garde les yeux sur son objectif : éliminer Clémence lorsqu'elle arrivera une nouvelle fois sur l'île. Malheureusement, cela passe par éliminer elle-même son ami Namadia. Qu'à cela ne tienne, Coumba s'impose et pourra goûter un plat de la vengeance plus chaud que prévu puisqu'elle affrontera Alexandra et Clémence sur l'île des bannis, dès la semaine prochaine !

Les flops de la semaine

Alexandra : Elle avait gagné Koh Lanta : les quatre terres, Alexandra est près de quitter l'aventure suite à sa défaite lors de l'épreuve d'immunité. Elle n'a visiblement pas été très à l'aise durant cette épreuve et finit donc bonne dernière. Heureusement pour elle, l'île des bannis lui offre la possibilité de se maintenir jusqu'à réintégrer l'aventure lors de l'épreuve d'orientation mais elle va cependant devoir passer outre Coumba qui l'attend avec le couteau entre les dents.

Namadia : L'aventure s'arrête là pour Namadia qui, face à Coumba, n'aura pas réussi à se remobiliser suffisamment pour rester en lices sur l'île des bannis. Trébuchant sur une épreuve de visualisation dans l'espace, il quitte Koh Lanta : La Légende en pouvant cependant être fier de son aventure, qu'il a abordée sans trahir personne ni ses propres valeurs.

Clémence : Retour à la case île des bannis pour Clémence qui n'aura pas su tenir la comparaison face à Alix, elle aussi dans la balance lors du conseil. C'est finalement Laurent qui a tranché sur son sort. L'ex-Rouge a décidé de venger Namadia en sortant celle qu'il tient la plus responsable de son élimination. Clémence devra donc faire face à Coumba dans l'arène à l'occasion de l'épisode prochain.

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Pour la diffusion de Koh Lanta All Stars 2021, TF1 a fait le choix de chambouler les habitudes des téléspectateurs en diffusant la saison de son jeu d'aventures le mardi et non plus le vendredi. Cette information n'a pas manqué de faire sourciller les habitués dont certains ont même lancé des pétitions pour demander le retour de Koh Lanta à sa case habituelle. La chaîne s'est expliquée dans les colonnes du HuffPost : "Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle Koh-Lanta est programmé dès le mardi 24 août". Un véritable embouteillage en fin de semaine et les weekends que TF1 espère libérer en plaçant Koh Lanta les mardis, date plutôt réservée aux séries par le passé. Alexia Laroche-Joubert, qui produit Koh Lanta via la société de production ALP, est revenue sur ce choix sur Europe 1 : "C'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie parce que les séries américaines sont un peu chamboulées et que les audiences sont moins bonnes". Le Parisien note également que les meilleures audiences de Koh Lanta ont été réalisées des mardis, de quoi conforter TF1 dans ce choix qui ne plaît pourtant pas aux téléspectateurs.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.