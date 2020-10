"Koh Lanta : comment les deux colliers de Lola peuvent tout changer"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Dans le dernier épisode de Koh Lanta, Lola a découvert un deuxième collier d'immunité qui pourrait surprendre ses coéquipiers lors du prochain conseil d'immunité.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 14h30] Les ex-Rouges peuvent-ils inverser la tendance dans le prochain épisode de Koh Lanta ? Diffusé ce vendredi soir, l'épisode 10 de Koh Lanta Les 4 Terres se déroule après deux éliminations compliquées. Tout d'abord celle de Bertrand-Kamal, parti après avoir fini dernier à l'épreuve d'immunité, puis celle de Joaquina qui n'a pas réussi à se sauver face à Lola. Les ex-Rouges sont dans une position difficile face aux Jaunes qui sont désormais bien plus nombreux. Le double vote dont dispose Brice grâce à Joaquina ne suffira pas s'il n'arrive pas à former, avec Ava, une alliance pérenne avec d'anciens Jaunes. La situation est d'autant plus incertaine que Lola dispose de deux colliers d'immunité et qu'elle pourrait en faire profiter son amie Angélique, dont le nom revient régulièrement comme potentielle élimination, pour la sauver. Reste désormais à savoir si les deux compagnes d'aventure auront la présence d'esprit d'utiliser un collier, car il est déjà arrivé qu'un candidat ayant trouvé un collier soit tout de même éliminé. Une chose est sûre, bien malin qui saurait dire qui sera éliminé ce soir dans Koh Lanta Les 4 Terres.

Récap de l'épisode 9 de Koh Lanta

Au lendemain du conseil qui a vu l'élimination de Hadja, Laurent décide de s'expliquer avec Bertrand-Kamal pour lui faire part des raisons qui l'ont poussé à voter contre son ancienne coéquipière de l'Est. L'Isérois estime que la handballeuse ne montrait pas assez d'investissement sur le camp. "J'ai pris mes responsabilités" explique-t-il ensuite face à la caméra. "Je n'ai aucun regret". Bertrand-Kamal, de son côté, pense toujours que Laurent "est quelqu'un qui m'est proche dans l'aventure" malgré sa décision de voter contre une ancienne de son équipe régionale.

Lola doublement immunisée

L'épreuve de confort de l'épisode 9 met en jeu non pas une mais trois récompenses : une douche, un énorme hamburger et des informations sur la localisation d'un collier d'immunité. Au terme d'un jeu de patience et d'équilibre, Alexandra remporte un burger trop gros pour elle, Brice remporte une douche bienvenue et Lola rentre sur le camp avec un indice sur le lieu d'un collier d'immunité. Elle mettra tout l'épisode à le trouver mais voilà que la nordiste est désormais en possession de deux colliers d'immunité qui se montreront cruciaux pour la suite de son aventure. Lola met d'ailleurs son amie Angélique au parfum. Les deux candidates souhaitent avancer loin ensemble dans l'aventure.

Denis Brogniart annonce, au début de l'épreuve d'immunité, que le dernier candidat sera éliminé sur le camp. Le jeu consiste à lancer un grappin pour récupérer des palets situés plusieurs mètres plus loin. Angélique termine première et est donc immunisée pour le prochain conseil. Bertrand-Kamal et Dorian ont des difficultés et sont les deux derniers candidats en lice, mais le Normand réussit à s'imposer. Bertrand-Kamal est éliminé suite à l'épreuve. Confronté aux larmes des autres aventuriers, le Bourguignon quitte Koh Lanta les 4 Terres très ému.

Bertrand-Kamal, un candidat qui a marqué la saison

L'élimination de Bertrand-Kamal a une résonnance particulière pour les fans de l'émission puisque le candidat est décédé d'un cancer du pancréas peu après le début de diffusion de la saison. Au-delà de cette tragédie, Bertrand-Kamal avait marqué durablement les esprits de ses compagnons d'aventure qui s'accordent tous à dire qu'il était une sorte de rayon de soleil dans cette galère qu'est Koh Lanta. Toujours de bonne humeur, cet animateur de camp de vacances savait remonter le moral de ses coéquipiers en dépit des conditions très difficiles dans l'émission.

De retour sur le campement, l'immunité d'Angélique change tous les plans des candidats de l'équipe blanche. En effet, là où son nom circulait la semaine dernière pour une potentielle élimination, la francilienne ne peut plus être sortie du jeu. Angélique comprend que sa comparse Lola est en danger mais manœuvre pour que ses coéquipiers se séparent plutôt de Joaquina. Et tous les moyens sont bons, même mentir au sujet de l'ex-Verte pour que Fabrice vote à son encontre. Avec 7 voix contre 5 pour Lola (qui garde ses deux colliers bien au chaud), Joaquina est éliminée de Koh Lanta les 4 Terres. En l'espace de deux épisodes, trois ex-Verts sont sortis du jeu. Les ex-Jaunes poursuivent leur travail de sape des candidats rouges qui vont avoir du mal à faire face s'ils n'arrivent pas à créer une alliance pérenne. En attendant le prochain épisode, lisez notre interview avec Joaquina.

Tout savoir sur Koh Lanta

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.