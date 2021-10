"Koh Lanta : Coumba et Namadia "éliminés", les tops et flops de l'épisode 8"

KOH LANTA ALL STARS 2021. Que s'est-il passé dans l'épisode 8 de Koh Lanta : La Légende ? Lisez notre résumé de la réunification tant attendu, mais aussi nos tops et flops de la semaine.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 23h55] C'est la réunification dans Koh Lanta : La Légende ! Après quatorze jours de survie, les deux équipes se retrouvent mélangées sur un campement mixte. Désignés ambassadeurs, Laurent et Phil ont la lourde tâche de désigner un ou une candidate à éliminer. Mais ils étaient loin de se douter que Clémence et Ugo, éliminés mais réintégrés à l'aventure grâce à leurs victoires dans l'arène des bannis, auraient leur mot à dire sur ce choix. Ils ont même un poids extrêmement important car, si les quatre ambassadeurs ne s'accordent pas, seuls Phil et Laurent s'opposent dans un tirage au sort à la boule noire. Phil, de son côté, refuse de mettre le nom d'un candidat jaune. Mais si trois candidats se mettent d'accord, ils n'auront pas besoin de son vote, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que Clémence réussit à faire pencher la balance en la défaveur de Coumba alors que Laurent avait proposé de plutôt éliminer Christelle. Afin d'éviter de jouer sa place, Laurent s'accorde avec elle et Ugo se rallie à son choix, n'ayant pas connaissance de ce qui s'est passé durant l'aventure. Coumba est donc éliminée mais décide de rejoindre l'île des bannis ! Si elle réussit à se défaire de ses futures adversaires, elle pourrait réintégrer l'aventure au moment de l'épreuve d'orientation.

Après la réunification, les candidats anciennement opposés doivent de nouveau s'apprivoiser. Certains sont heureux de se retrouver : c'est le cas de Claude, Laurent et Teheiura. D'autres, un peu moins. Alix, notamment, vit mal le fait que Jade dévoile son désamour à son égard. Ugo, de son côté, est rapidement contacté par Claude qui lui propose une alliance pour la suite de l'aventure. Le rescapé de l'île des bannis est immunisé lors du premier conseil post-réunification, tout comme Clémence. Grâce à une superbe victoire lors de l'épreuve d'immunité, Clémence gagne même le droit de donner son amulette d'immunité à un autre candidat afin de le sauver au conseil. Après moult tergiversations, elle décide de rejoindre Alexandra et Alix, qu'elle immunise. Les sept votes contre Alix sont annulés et Namadia, qui avait un vote de sanction contre lui suite à sa défaite lors de l'épreuve d'immunité, est ainsi éliminé. Un coup de théâtre qui n'est pas sans provoquer les larmes de Jade, qui est à deux doigts d'abandonner pour éviter de continuer sans Namadia. En tout état de cause, Namadia rejoint lui aussi l'île des bannis, où il retrouvera Coumba. En résumé, personne n'a véritablement été éliminé cette semaine dans Koh Lanta ! Ci-dessous, découvrez nos tops et flops de la semaine.

Nos tops de la semaine

Laurent : Grâce à son vote dans le sens de Clémence, Laurent s'est évité la boule noire. Il s'est également assuré d'éliminer une Jaune de plus en la personne de Coumba. De plus, il réussit à faire porter la quasi entière responsabilité du choix à Clémence, en expliquant qu'il aurait préféré voir sortir Christelle. A l'heure qu'il est, Laurent est dans une très bonne position car il possède de nombreux alliés et a encore la possibilité de raviver son alliance masculine avec Claude. L'ex-gagnant de Koh Lanta mène bien sa barque. On voit donc mal ce qui pourrait lui arriver à court terme.

Nos flops de la semaine

Clémence : Alors qu'elle a passé tout l'épisode à s'interroger sur la pertinence de donner son amulette d'immunité, Clémence choisit finalement de faire un coup de Trafalgar qui coûte son aventure à Namadia, un candidat apprécié du camp. Il est probable que cette décision, pour le moins court-termiste, lui vaille d'être pointée du doigt très rapidement au sein de la tribu réunifiée. D'autant plus qu'elle s'est ainsi alliée à Alix et Alexandra, deux candidates déjà en délicatesse face aux autres. N'oublions d'ailleurs pas qu'Alix, Alexandra et Clémence ne sont que trois. C'est bien peu face aux autres alliances déjà bien plus nombreuses.

Namadia : Il n'aura rien vu venir ! Difficile d'en vouloir à Namadia qui, sans le savoir, allait faire les frais d'un coup d'éclat sans doute peu inspiré. Le candidat, dont le sourire manquera sans doute à la tribu réunifiée, ne quitte cependant pas l'aventure puisqu'une nouvelle chance l'attend sur l'île des bannis.

Coumba : Non choisie comme ambassadrice par les Rouges, Coumba n'avait d'autre choix que d'attendre la décision des ambassadeurs. Si Phil et Laurent avaient été seuls, elle aurait sans doute été épargnée mais la présence de Clémence lors des négociations a tout changé. Elle quitte l'aventure principale mais rejoint l'île des bannis. De quoi nourrir son esprit de revanche qui pourrait la motiver jusqu'à sa réintégration au jeu lors de l'épreuve d'orientation.

Phil : L'ambassadeur jaune aura tenu une partie de ses promesses. Il n'a certes pas voté contre un Jaune, mais il n'a pas non plus défendu bec et ongles ses coéquipiers. Le départ de Coumba est une lourde perte pour les Jaunes, déjà en sous-effectif, mais c'est aussi une très mauvaise chose pour Phil qui, dès son retour sur le camp, est pointé du doigt par un Claude déçu de perdre sa binôme si tôt.

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Pour la diffusion de Koh Lanta All Stars 2021, TF1 a fait le choix de chambouler les habitudes des téléspectateurs en diffusant la saison de son jeu d'aventures le mardi et non plus le vendredi. Cette information n'a pas manqué de faire sourciller les habitués dont certains ont même lancé des pétitions pour demander le retour de Koh Lanta à sa case habituelle. La chaîne s'est expliquée dans les colonnes du HuffPost : "Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle Koh-Lanta est programmé dès le mardi 24 août". Un véritable embouteillage en fin de semaine et les weekends que TF1 espère libérer en plaçant Koh Lanta les mardis, date plutôt réservée aux séries par le passé. Alexia Laroche-Joubert, qui produit Koh Lanta via la société de production ALP, est revenue sur ce choix sur Europe 1 : "C'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie parce que les séries américaines sont un peu chamboulées et que les audiences sont moins bonnes". Le Parisien note également que les meilleures audiences de Koh Lanta ont été réalisées des mardis, de quoi conforter TF1 dans ce choix qui ne plaît pourtant pas aux téléspectateurs.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.