"Koh Lanta : de la triche, mais pas de gagnant. Le résumé de la finale"

KOH LANTA 2021. La finale de Koh Lanta : La Légende s'est terminée sur un énorme malaise ce mardi soir, sur TF1, quand Denis Brogniart a annoncé qu'aucun vainqueur ne serait déclaré à l'issue de la compétition, pour cause de tricherie. Résumé d'un finish plutôt inhabituel...

Sommaire Vos notes

Affaires de tricherie

Photo repas clandestin

Menace de grève

Candidats

Gagnant

Diffusion et replay La finale de Koh Lanta : La Légende a été diffusée ce mardi soir sur TF1. Cette saison 2021 du jeu d'aventures a été, comme d'habitude, découpée en deux partie : une première tournée en Polynésie il y a quelques mois, avec la redoutable épreuve des poteaux entre les trois finalistes, et une seconde partie en studio, à Paris, pour le dépouillement du vote final ce mardi même.

Lors de la traditionnelle épreuve des poteaux, c'est Laurent Maistret qui s'est révélé le plus tenace face à Claude, tombé le premier, et Ugo, qui a craqué par la suite. Le vainqueur de l'épreuve devant choisir son ultime adversaire, c'est Claude que Laurent a décidé d'emmener avec lui au dernier conseil, pour le vote final de tous les participants de la saison.

Le gagnant de Koh Lanta : La Légende ne sera pourtant pas désigné. Après plus de deux heures d'émission, dont une bonne partie avec l'ensemble des candidats en plateau, Denis Brogniart a annoncé dans les dernières minutes que le dépouillement tant attendu n'aurait pas lieu. En cause : des dîners clandestins de plusieurs candidats pendant la compétition, allant à l'encontre du règlement du jeu. Un manquement au "code d'honneur" de Koh Lanta, va dénoncer le présentateur.

Les identités des tricheurs ne seront pas dévoilées par Denis Brogniart, mais outre Teheiura, exclu un peu plus tôt de Koh Lanta pour avoir bénéficié de nourriture indument, les noms des deux finalistes, Laurent et Claude, ont circulé dans la presse. Si TF1 et la production n'ont rien voulu en montrer, Le Parisien, auteur d'une bonne partie des révélations, va décrire une ambiance "pourrie" dans les coulisses de cette finale, faite "de rancoeur et d'amertume".

Selon Le Parisien toujours, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de la part des concurrents du jeu et aurait dû être sacré vainqueur de cette saison 2021 de Koh Lanta : La Légende. Le chèque de 100 000€ habituellement dévolu au gagnant a été reversé au fond pour Bertrand-Kamal, dédié à la lutte contre le cancer du pancréas.

07:33 - L'embrassade de Claude et Laurent à la fin de la finale Drôle de finale pour Koh Lanta La Légende : un vote invalidé et donc pas de gagnant pour cette saison all stars. Pourtant, ni Laurent ni Claude ne se sont insurgés face à la décision de la production de Koh Lanta. Au contraire, on a pu les voir, à la toute fin de l'émission, se serrer la main puis s'embrasser, comme si le fait de rater un chèque pourtant mirobolant de 100 000€ n'était pas si grave que ça. Dans les colonnes du Parisien, un témoin de cette finale "Et personne n’a rien dit. C’est quand même un aveu de la part de Claude et Laurent. S’ils n’avaient rien à se reprocher, ils se seraient battus pour que le dépouillement ait bien lieu. Mais non, ils ont accepté le verdict sans se battre". 07:01 - Le récap d'une finale très étrange de Koh Lanta Ce mardi soir avait lieu la finale de Koh Lanta 2021, une saison voulue comme une apothéose pour les vingt ans de l'émission sur TF1. Et tout s'est passé comme prévu : l'épreuve des poteaux (remportée par Laurent), les plaidoyers de Laurent et Claude (repêché par son ami en dépit de la deuxième place d'Ugo) devant le jury final, les retours en images sur la saison, sur le parcours d'Ugo et sur 20 ans de Koh Lanta... Jusqu'à 23h35. A ce moment-là, Denis Brogniart décide de conclure l'émission en annonçant qu'il n'y aura pas de gagnant, comme l'avait révélé plutôt dans la journée Le Parisien, en raison de "manquements au code d'honneur de Koh Lanta" par "un petit groupe d'aventuriers" que la production et l'animateurs ont décidé de ne pas nommer (mais que Le Parisien désigne depuis quelques jours comme étant Laurent et Claude, ndlr). En quelques minutes, l'émission prend une toute autre tournure. Les 100 000€ promis au gagnant de l'émission ont été reversés au fonds pour Bertrand-Kamal porté par la fondation ARC pour la recherche contre le cancer du pancréas. Denis Brogniart a cependant martelé une dernière fois que "Koh Lanta, ce n'est qu'un jeu" en appelant les fans, particulièrement sur les réseaux sociaux, à la modération. Au bout de quelques minutes, une fois ces annonces faites, Denis Brogniart a rendu l'antenne. Trop de triche, pas de gagnant... Voilà comment s'est achevée cette saison "légendaire" de Koh Lanta.

Koh Lanta La Légende s'est transformé peu à peu en "Koh Lanta : La Triche". La saison "All Stars" 2021, filmée en début d'année en Polynésie française sur les motus qui font face à l'île de Tahaa, aura accumulé les révélations portant sur des tricheries survenues en marge du tournage. Teheiura sera le premier candidat exclu du jeu. Interrogé par la production à quelques semaines de la fin de l'aventure, il assumera face caméra avoir reçu de la nourriture par deux fois. Le Parisien précisait déjà, en marge de la diffusion de l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende, que Teheiura avait partagé cette nourriture (des légumes ainsi qu'un steak et des frites) avec Claude et Sam. Le lundi 6 décembre puis le mardi 14 décembre, jour de la finale de Koh Lanta, le journal francilien publiera de nouvelles révélations de tricheries, citant cette fois Laurent Maistret également.

D'après l'un des articles publiés par Le Parisien, "quatre à cinq candidats" profitaient des soirs de conseil pour faire des virées chez l'habitant sur l'île de Raiatea. Là-bas, ceux-ci attendaient que les gardiens chargés de les surveiller s'endorment "pour rejoindre le Sunset Beach Motel". Le journal révèlera ainsi que ces candidats, au départ anonymes, étaient ensuite accueillis chez des habitants. "Au menu : du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo. Un rituel, tous les trois jours, pour la plupart des cinq candidats".

La photo d'un repas clandestin au cœur de l'enquête

Après les révélations de la presse, la production de Koh Lanta a décidé d'ouvrir une enquête au sujet de la tricherie dont elle n'avait pas encore eu vent auparavant. Le Parisien explique notamment qu'une preuve visuelle aurait été consultée par Adventure Line Production : une photographie qui montrerait Laurent Maistret à une table garnie de beaucoup de nourriture, en compagnie de Claude Dartois et deux autres candidats qui resteront sans nom. Cette photographie aurait initialement été prise par le couple qui aurait accueilli ces repas clandestin, puis envoyée par SMS à Laurent Maistret lui-même.

Les révélations au sujet de Koh Lanta : La Légende ne s'arrêteront pas là. Dans un nouvel article publié le 14 décembre, quelques heures avant la diffusion de la finale de Koh Lanta 2021, Le Parisien a dévoilé de nouvelles informations expliquant que Claude et Laurent auraient menacé la production de faire grève voire de quitter l'aventure s'ils n'obtenaient pas des viennoiseries en plus de la nourriture obtenue pour toute l'équipe, après une épreuve de confort. En coulisses, le chantage de Claude et Laurent aurait été payant, la production ayant cédé à leurs demandes selon Le Parisien.

Qui étaient les candidats de Koh Lanta All Stars 2021 ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Il n'y a donc pas eu de gagnant à l'issue de cette saison de Koh Lanta : La Légende. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien toujours, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui sera donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.

Fiche programme

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.