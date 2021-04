"Koh Lanta : deux éliminations et une "trahison", résumé de l'épisode 5"

KOH LANTA 2021. Dans l'épisode 5 de Koh Lanta diffusé sur TF1 le 9 avril 2021, deux candidats ont été éliminés dans chaque équipe, tandis que des tensions émergent au sein des clans.

[Mis à jour le 9 avril 2021 à 23h30] La réunification approche dans Koh Lanta, et les esprits commencent à s'échauffer alors que des stratégies de clans émergent. L'épisode 5 du jeu d'aventure de TF1, diffusé le 9 avril 2021, a été un exemple en la matière, avec deux éliminations qui redistribuent les cartes sur les deux camps. L'épisode s'est ouvert sur Vincent, de l'équipe Jaune, qui a découvert une arme secrète : le quitte ou double. Grâce à elle, il peut défier un aventurier en duel durant le conseil, qui peut offrir au vainqueur une immunité et une double voix contre l'aventurier perdant. Mais celle-ci ne peut pas être utilisée après la réunification. Vincent garde cet avantage de taille secret et n'en touche pas mot à ses coéquipiers pour le moment.

Mais pas de temps à perdre, les équipes se retrouvent rapidement pour une épreuve de confort décisive : les gagnants remportent trois kilos de riz, tandis que les perdants sont soumis à un conseil surprise, qui débouche sur une élimination. Les Jaunes arrachent la victoire dans la dernière étape de l'épreuve, et une question décisive s'impose pour les Rouges, qui doivent éliminer l'un des leurs sans concertation préalable et alors que l'équipe avoue elle-même : il n'y a pas (encore) de scission au sein du clan. Mais l'un d'entre eux doit quitter l'aventure, et c'est finalement Magali qui est éliminée : "Je sors, mais je sors avec la tête haute, avec fierté, plus de force et honneur", estime-t-elle, les larmes aux yeux.

Maxine et Laure organise la fronde face aux garçons

Si elles ont voté contre Magali pour sauver leur place dans Koh Lanta, Laure et Maxine s'en mordent rapidement les doigts. Les deux filles restantes chez les Rouges se sentent en minorité face aux garçons, très soudés. Arnaud l'avoue lui-même : il n'éliminera pas l'un des garçons, avec qui il a plus d'affinités, tant qu'une fille reste dans l'équipe, un sentiment partagé par Jonathan. Maxine et Laure décident donc de faire front commun et de chercher un collier d'immunité ou une arme secrète. Laure finit par en trouver une qu'elle pourra utiliser durant la réunification, ce qu'elle avoue à sa comparse. Les deux jeunes femmes vont également chercher un allié auprès de Gabin, mais ce dernier est rapidement contraint de quitter l'aventure sur décision médicale à cause de sa blessure au genou. Magali, qui venait d'être éliminé deux jours plus tôt, revient ainsi dans l'aventure, ce qui n'est pas forcément pour plaire à Frédéric qui se sent en danger et qui n'apprécie pas d'avoir été traité de macho par les filles du clan.

L'épreuve d'immunité apporte une nouvelle victoire aux Rouges, qui n'auront pas à éliminer l'un des leurs lors de ce deuxième conseil. Du côté des Jaunes, les stratégies se mettent en place et les personnalités de chacun créent des tensions : l'attitude professorale d'Aurélien déplaît, tandis que ce dernier n'apprécie pas la manière dont Shanice régule la quantité de riz consommée chaque jour pour l'équipe. Il reproche également aux autres membres de son équipe de ne pas contribuer suffisamment à la survie des Jaunes, notamment le matin. Malgré tout, il ne se doute pas qu'il puisse être en danger lors du conseil qui approche. Alors qu'il pousse les autres candidats à éliminer Vincent, Shanice, de son côté, œuvre pour qu'Aurélien quitte l'aventure. Les autres candidats préféraient voir Lucie partir de Koh Lanta.

Aurélien éliminé, "un coup de couteau dans le dos"

Au terme d'un vote très serré lors du conseil final, c'est finalement Aurélien qui est éliminé. L'aventurier ne s'y attendait absolument pas et n'a pas utilisé son immunité. Il demande des explications au reste des Jaunes, très surpris d'avoir été évincé alors qu'il est le principal pourvoyeur de nourriture sur le camp. Lorsqu'il découvre que Thomas a voté contre lui, il le prend comme "une trahison" et "un coup de couteau dans le dos". "Je pense que vous avez fait une belle erreur , lâche-t-il, déçu d'avoir mis beaucoup d'énergie pour la survie collective. Je risque de vous manquer tant d'un point de vue physique que d'un point de vue intellect." A l'issue de l'épisode 5 de Koh Lanta, qui a vu le départ de Gabin sur décision médicale et d'Aurélien, il ne reste plus que 14 aventuriers en compétition : Myriam, Shanice, Flavio, Thomas, Mathieu, Vincent, Jonathan, Maxine, Laure, Magali, Arnaud, Frédéric, Hervé, Laetitia.

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles. La saison 2021, intitulée "Les Armes Secrètes", voit de nouveaux candidats tenter de survivre dans l'archipel polynésien. En raison de la crise sanitaire, les équipes n'ont pas pu tourner à l'étranger, comme c'est habituellement le cas. Pour cette saison, les candidats peuvent trouver des "armes secrètes", qui sont des éléments de jeu qui peuvent leur conférer un avantage certain face à leurs adversaires, à condition qu'ils les utilisent à bon escient.

Vingt aventuriers, âgés de 25 à 48 ans, tentent d'aller jusqu'en finale dans Koh Lanta, les armes secrètes, saison diffusée au début de l'année 2021 sur TF1. L'un d'entre eux sera sacré gagnant et remportera les 100 000 € alloués au vainqueur. Cliquez ici pour découvrir les portraits des candidats de Koh Lanta 2021.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.