"Koh Lanta : disqualifié pour tricherie, Teheiura s'explique"

KOH LANTA ALL STARS 2021. C'est du jamais vu ! Dans Koh Lanta : La Légende mardi soir, Teheiura a été éliminé pour tricherie. Après la diffusion de l'épisode, le candidat emblématique a tenu à s'expliquer.

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 9h41] C'est du jamais vu dans l'histoire de Koh Lanta. Pour la première fois en 20 ans de diffusion, un candidat de la saison "Koh Lanta : la légende" a été disqualifié pour avoir triché. Teheiura Teahui a été vu en train de de demander et obtenir de la nourriture de la part de pêcheurs polynésiens, alors que les participants sont censés survivre sur une île déserte par leurs propres moyens sans aide extérieure. En conséquences, il a été disqualifié pour tricherie.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, ce candidat emblématique de l'émission de TF1 a tenu à offrir des explications : "Ce Koh Lanta a été très particulier pour moi car il s'est déroulé sur mon île natale [...] Je voyais en permanence, au loin, la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression", précise-t-il dans un premier temps, avant de donner davantage de détails sur la triche dont il a fait l'objet. Teheiura affirme avoir vu une personne au loin et, "tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister". Le candidat de Koh Lanta explique alors avoir réclamé de la nourriture à ce pêcheur "deux fois, le même jour", précisant qu'il n'avait rien demandé pour la seconde fois. Cependant, Teheiura l'affirme, il a partagé avec d'autres candidats les victuailles.

Bonsoir. Comme vous lavez vu, je nai pas pu continuer laventure. Jai longtemps réfléchi à comment vous écrire. Je vais essayer de le faire avec mes mots, le plus sincèrement possible. #KohLanta pic.twitter.com/Pq7jHBNgxd — Teheiura Officiel (@TeheiuraTEAHUI) November 9, 2021

Teheiura rapporte également avoir subi des "sollicitations" d'autres candidats de Koh Lanta pour qu'il joue de ses relations et rapporte de la nourriture sur le camp : "Durant l'aventure, j'ai reçu -à plusieurs reprises, parfois sur le ton de l'humour, parfois non- des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Ce n'était pas simple, mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident."

D'autres candidats auraient bénéficiés de la triche de Teheiura

Comme Teheiura l'explique dans le communiqué partagé sur les réseaux sociaux, il a partagé la nourriture qu'il a reçu avec d'autres participants de Koh Lanta. Le Parisien donne davantage de précisions, affirmant que Claude et Sam auraient profité de la tricherie de l'aventurier emblématique de TF1, mais ils n'auraient pas répondu aux sollicitations du quotidien. Aucun autre nom que celui de Teheiura n'a cependant été donné à l'antenne lors de la diffusion de l'épisode ce mardi 9 novembre 2021.

Que reproche-t-on à Teheiura, qui a entraîné son élimination de Koh Lanta ?

C'est un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu dans l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende ce mardi 9 novembre 2021. Alors qu'Alexandra, Christelle et Teheiura se préparaient à participer à une épreuve sur l'île des bannis (une île qui promet une chance de rattrapage au candidat qui aura réussi à se défaire de tous ses adversaires), Denis Brogniart est venu prendre Teheiura à part pour discuter avec lui. L'animateur a alors affirmé que la production avait pu confirmer que Teheiura Teahui avait "à plusieurs reprises" demandé de la nourriture à des pêcheurs passant près de son île. Le candidat a ensuite confirmé que cela avait eu lieu "deux fois". Teheiura, qui fait partie des candidats les plus iconiques de Koh Lanta, a exprimé son incompréhension face à ce geste qui l'a surpris lui-même.

Denis Brogniart a ensuite fait part à Teheiura de la décision de la production quant à cette tricherie absolument inédite. "Comme il y a eu comportement déloyal, il y aura sanction." Teheiura a ainsi été disqualifié séance tenante et a donc quitté l'île des bannis pour rejoindre la résidence du jury final. De fait, Teheiura aura tout de même son mot à dire pour départager les deux finalistes mais, une chose est sûre, voici un fait de jeu qui va probablement entacher à long terme son image de survivant hors pair…

C'est un drôle d'épisode que nous réservait la production de Koh Lanta cette semaine avec l'épisode 11 de ce mardi 9 novembre. Tout d'abord, sa structure a été complètement chamboulée : pas d'épreuve d'immunité ni de conseil d'élimination. Difficile de ne pas évoquer le fait de jeu le plus important de la semaine : la disqualification de Teheiura pour tricherie. Le candidat emblématique de Koh Lanta, que l'on croyait irréprochable, s'est rendu responsable de tricherie par deux fois en demandant de la nourriture à des pêcheurs qui passaient au large de son île. Le candidat est disqualifié et envoyé dans la résidence du jury final et ne pourra donc pas intégrer la course d'orientation suite à d'éventuelles victoires sur l'île des bannis.

Parlons de cette arène des bannis qui, si Teheiura l'a quittée, devait toujours être le théâtre d'une épreuve entre Christelle et Alexandra. Malgré une victoire très convaincante la semaine dernière, Alexandra n'a pas su réitérer l'exploit et quitte donc l'aventure tandis que Christelle, de son côté, jouera une nouvelle fois dans l'arène des bannis la semaine prochaine. Pour ce qui est de l'aventure principale, elle a marqué une nouvelle fois la domination de Claude et Laurent qui se sont imposés tous les deux lors de l'épreuve de confort. Le duo a ainsi obtenu une arme défensive chacun : un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Les deux compères ont d'ailleurs rapporté du courrier à ceux qui le souhaitaient et un peu de nourriture pour l'intégralité du camp, de quoi aider Laurent et Claude à rester en dehors des lignes de mire lors des prochains conseils.

Les tops de la semaine

Claude : Vingtième victoire en individuelle cette semaine pour Claude dans Koh Lanta. Le candidat montre encore une fois qu'il sait être présent aux moments où cela compte le plus. Il l'emporte avec Laurent et obtient un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Au travers de ses actions et de son discours aux autres candidats, on sent bien qu'il a pour stratégie de ne pas heurter les autres pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour le moment, cela lui réussit bien.

: Vingtième victoire en individuelle cette semaine pour Claude dans Koh Lanta. Le candidat montre encore une fois qu'il sait être présent aux moments où cela compte le plus. Il l'emporte avec Laurent et obtient un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Au travers de ses actions et de son discours aux autres candidats, on sent bien qu'il a pour stratégie de ne pas heurter les autres pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour le moment, cela lui réussit bien. Laurent : Nouvelle victoire pour Laurent, avec Claude qui plus est. Lui aussi obtient un collier d'immunité pour le prochain conseil. Il se met donc à l'abri de potentiels soucis immédiats. Comme Claude, Laurent joue la carte de l'apaisement pour aller aussi loin que possible. Il y aura fort à faire pour les sortir de leur zone de confort.

: Nouvelle victoire pour Laurent, avec Claude qui plus est. Lui aussi obtient un collier d'immunité pour le prochain conseil. Il se met donc à l'abri de potentiels soucis immédiats. Comme Claude, Laurent joue la carte de l'apaisement pour aller aussi loin que possible. Il y aura fort à faire pour les sortir de leur zone de confort. Alix : Non seulement elle a réussi son coup de bluff avec un faux collier, mais elle a aussi réussi à se mettre hors de cause auprès de Laurent qui semble respecter ce coup de poker. On notera aussi qu'elle est la seule à être suffisamment vigilante pour se douter que Claude et Laurent n'ont pas tout dit aux autres aventuriers après leur victoire. Ça mérite bien d'être dans les tops de la semaine.

Les flops de la semaine

Teheiura : On n'avait encore jamais vu ça en vingt ans de Koh Lanta. Un candidat qui triche et est éliminé de l'émission. On a déjà du mal à y croire mais il s'agit en plus de Teheiura, un des candidats les plus iconiques de l'émission ? C'est trop. Le flop de la saison à coup sûr.

: On n'avait encore jamais vu ça en vingt ans de Koh Lanta. Un candidat qui triche et est éliminé de l'émission. On a déjà du mal à y croire mais il s'agit en plus de Teheiura, un des candidats les plus iconiques de l'émission ? C'est trop. Le flop de la saison à coup sûr. Alexandra : Le départ de Teheiura aura certainement éclipsé son élimination mais Alexandra n'a pas réussi à s'extirper une deuxième fois de l'île des bannis. Pas de deuxième victoire d'affilée pour la "Wonder Woman de Koh Lanta".

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Pour la diffusion de Koh Lanta All Stars 2021, TF1 a fait le choix de chambouler les habitudes des téléspectateurs en diffusant la saison de son jeu d'aventures le mardi et non plus le vendredi. Cette information n'a pas manqué de faire sourciller les habitués dont certains ont même lancé des pétitions pour demander le retour de Koh Lanta à sa case habituelle. La chaîne s'est expliquée dans les colonnes du HuffPost : "Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle Koh-Lanta est programmé dès le mardi 24 août". Un véritable embouteillage en fin de semaine et les weekends que TF1 espère libérer en plaçant Koh Lanta les mardis, date plutôt réservée aux séries par le passé. Alexia Laroche-Joubert, qui produit Koh Lanta via la société de production ALP, est revenue sur ce choix sur Europe 1 : "C'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie parce que les séries américaines sont un peu chamboulées et que les audiences sont moins bonnes". Le Parisien note également que les meilleures audiences de Koh Lanta ont été réalisées des mardis, de quoi conforter TF1 dans ce choix qui ne plaît pourtant pas aux téléspectateurs.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.