"Koh Lanta : Frédéric ou Tania, quel gagnant 2023 ? En direct"

KOH LANTA 2023. La finale de Koh Lanta se déroule actuellement sur TF1. Frédéric a remporté l'épreuve des poteaux et affronte Tania devant le jury final, choisissant de trahir délibérément son ami Nicolas. Notre direct.

22:25 - Nicolas était "certain d'être en finale" Les membres du jury final doivent désormais voter pour le gagnant de Koh Lanta 2023. C'est avec stupeur que les sept premiers membres du jury ont découvert qu'ils étaient rejoints par Nicolas et Julie. Mais la surprise a doublé lorsqu'ils ont découvert que Frédéric avait privilégié Tania au détriment de Nicolas. "Je pensais de manière certaine être en finale, annonce Nicolas, je suis tombé des nues."

Quelles notes pour les candidats de Koh Lanta ? La rédaction de Linternaute.com vous propose de voter pour votre candidat préféré de cette finale de Koh Lanta. Les candidats ayant accumulé le plus de voix du public auront, de fait, la meilleure note exprimée en pourcentages des suffrages exprimés. Lequel obtiendra donc la meilleure note pour cette finale de Koh Lanta : Le Feu Sacré ? Lesquels seront plus boudés par le public ?

22:14 - Les internautes furieux contre Frédéric Nicolas tombe de haut après avoir découvert que son ami, Frédéric, est finalement revenu sur la parole qu'il lui avait faite avant les poteaux en choisissant Tania pour la finale. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas non plus caché leur colère devant le choix stratégique du gagnant des poteaux : "ça fout vraiment le seum quand tu vois les plus méritant perdre", écrit l'un d'entre eux. "Frédéric a aucune chance face à Tania avec tous les coups à l'envers [qu'il a fait]", estime un autre Twittos. De son côté, Frédéric estime avoir "joué son jeu comme il le semblait et avoir fait ce qu'il fallait pour en arriver là."

22:06 - Frédéric remporte l'épreuve des poteaux de Koh Lanta et trahit Nicolas Coup de théâte dans Koh Lanta ce soir. Alors que Frédéric était blessé, c'est lui qui a remporté l'épreuve des poteaux de Koh Lanta. Lors d'enlever le second élément du poteau, Nicolas, suivi de Tania, ont chuté, laissant la victoire à Frédéric. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas caché leur déception, puisque Frédéric est le candidat le moins apprécié de cette finale. A l'issue des poteaux, il a choisi d'affronter Tania face au jury final, car"ce n'est pas un ami qu'on doit emmener en finale, c'est un adversaire", a-t-il dévoilé, provoquant la stupeur de Nicolas.

21:59 - Les candidats ont-ils le droit de boire sur les poteaux ? Les finalistes de Koh Lanta peuvent rester de longues heures sur les poteaux, et souvent en plein soleil. Logiquement, la production a tout prévu pour éviter les malaises, en plus de la douleur physique inhérente à l’épreuve. Les candidats ont en effet le droit de boire et se voient fournir une gourde pour s’hydrater durant l’épreuve. Par ailleurs, la production les encourage à mettre de l’écran total pour éviter les coups de soleil.

21:45 - Les candidats ont-ils le droit de faire une pause toilette sur les poteaux ? Tania, Nicolas et Frédéric sont toujours perchés sur les poteaux pour cette finale du Feu Sacré. Rappelons que cette épreuve demande aux candidats beaucoup de physique, mais également un mental d’acier. D’autant plus lorsqu’on sait qu’ils n’ont droit à aucune pause, et même pas pour faire ses besoins. En cas d’envie pressante, les finalistes n’ont donc pas d’autre choix que de se retenir, ou de se soulager. C’est l’option qu’avait en effet choisie Jérémy, qui a avoué s’être “fait trois fois pipi dessus” sur son Instagram, alors qu’il révélait les coulisses du jeu de TF1.

21:35 - Qui détient le record sur les poteaux dans l'histoire de Koh Lanta ? L’épreuve des poteaux débute dans Koh Lanta : Le Feu sacré. Il s'agit de l'étape mythique et ultime du jeu, quelques aventuriers s’y sont frottés depuis la saison 2. Et depuis 2002, le record de longévité sur les poteaux n’a jamais été égalé : c’est en effet Amel, qui a gagné Koh Lanta lors de la saison 2, qui est restée le plus longtemps sur les poteaux. Pour l’anecdote, elle a tenu 5 heures et 16 minutes debout sur le bout de bois. Sur le podium, on retrouve également Nicolas (Koh Lanta 2002, qui est tombé au bout de 5 heures et 16 minutes) et Jade (Koh Lanta saison 7, 4h30).

21:25 - La blessure de Frédéric va-t-elle le pénaliser ? Frédéric a un gros désavantage par rapport à ses adversaires, Nicolas et Tania, lors de cette finale de Koh Lanta. Le finaliste s’est blessé quelques heures au pied seulement avant l’épreuve des poteaux : "J'ai marché sur quelque chose qui m'a fait sauter un gros morceau de la plante du pied", annonce-t-il devant les caméras de TF1. Est-ce que cela va l'empêcher de tenir sur les poteaux ? Réponse dans quelques instants, puisque l'épreuve va débuter !

21:20 - Quel candidat les internautes veulent voir gagner ? Les membres du jury final donnent chacun leur avis entre les trois finalistes et donnent déjà des premières intentions de vote. Et autant dire qu'entre Tania, Frédéric et Nicolas, les avis sont divisés ! S'ils ne votent pas, les fans de l’émission de TF1 ont aussi les plus loquaces sur les réseaux sociaux, puisqu’ils n’hésitent pas à partager leurs préférences. Pour cette finale du feu sacré, un candidat semble remporter l'adhésion des internautes : Nicolas. "Svp, donnez la victoire au roi de cette saison", écrit l’un des utilisateurs de Twitter sur le réseau social, quand un autre s’exclame "seul lui mérite la victoire ce soir et personne d’autre". Néanmoins, Tania a également son noyau de fans qui saluent le parcours du “phénix” que personne n’imaginait en finale mais qui a un “gros mérite” pour les twittos. A l’inverse, peu d’internautes semblent soutenir Frédéric.

21:13 - La finale de Koh Lanta a débuté Le moment que les fans de Koh Lanta attendent depuis plusieurs semaines est terminé : le jeu présenté par Denis Brogniart s’achève ce mardi 13 juin 2023. La finale vient de débuter sur TF1, et peut être suivie en direct et en streaming sur MyTF1, gratuitement sur inscription. Alors, qui de Tania, Frédéric ou Nicolas triomphera et remportera le titre de grand vainqueur 2023 ? Réponse dans quelques heures.

21:00 - Ce drôle de record détenu par Tania qui pourrait la désavantager Au regard du déroulé de l’aventure, difficile de voir Tania atteindre l’épreuve des poteaux, puisque la candidate a tout de même été éliminée deux fois par ses camarades. Et pourtant, par un concours de circonstances et beaucoup de chance, la candidate désormais appréciée des téléspectateurs a fait son retour dans l’aventure. Souvent mise sur la sellette, elle détient le record de nombre de votes contre elle lors des conseils, avec 36 bulletins dépouillés à son nom en 15 épisodes. Un record dont il n’y a pas de quoi se vanter, puisque cela pourrait la désavantager devant le jury final.

20:45 - Nicolas, l’aventurier par excellence de Koh Lanta : Le Feu sacré Durant cette édition placée sous le signe du Feu sacré, Nicolas s’est illustré comme l’Aventurier par excellence. Pourvoyeur de nourriture à son camp, enchaînant les victoires aux épreuves de confort ou d’immunité, il a également été choisi comme le capitaine de son équipe. Sur le papier donc, Nicolas possède tous les pré-requis pour remporter Koh Lanta ce soir. A condition de remporter les poteaux, pour s’assurer une place devant le jury final.

20:27 - Frédéric, le stratège de la saison 2023 Parmi les trois finalistes de Koh Lanta, on compte Frédéric, directeur commercial dans les Hauts-de-Seine. Durant cette saison intitulée “le Feu sacré”, il s’est illustré comme le grand stratège de l’édition, n’hésitant pas à mentir ou à trahir certains candidats. Lors de l’épreuve d’orientation, il a notamment menti à Tania en lui faisant croire qu’il avait trouvé le poignard qu’elle cherchait, ce qui était faux. Cela pourrait toutefois se retourner contre lui durant le vote final, s’il se qualifie à l’issue de l’épreuve des poteaux.

20:15 - Tania, la candidate qui a déjoué les pronostics Au début de la saison 2023 de Koh Lanta, peu de téléspectateurs, mais également peu d’aventuriers, ne misaient sur une possible victoire de Tania. Et pourtant, la candidate a déjoué tous les pronostics : éliminée une première fois à l’épisode 4 par les rouges, elle revient finalement dans l’aventure après l’abandon de Benjamin. Elle a également été évincée sur l’épisode 13, mais elle a réussi à regagner sa place en battant Esteban, également éliminé, sur un jeu d’adresse.

20:00 - Nicolas prêt à trahir Frédéric ? Avant même de monter sur les poteaux, les candidats de Koh Lanta ont une petite idée du candidat qu’ils souhaitent affronter devant le jury final. En interview auprès de Télé-Loisirs, Nicolas a fait savoir qu’il était prêt à faire sauter son alliance avec Frédéric si jamais il remportait l’épreuve des poteaux : “Naturellement la stratégie voudrait que je choisisse Tania, qui, à mon avis, aurait moins de succès par rapport à son aventure. Alors que Frédéric est bien passé socialement avec tout le monde.” Néanmoins, l’aventurier admet que cette stratégie pourrait se retourner contre lui et être perçue comme une trahison par les autres aventuriers.

19:32 - Que remporte le gagnant de Koh Lanta ? Participer à Koh Lanta est un véritable engagement physique et mental. Pour cet investissement, le candidat qui remporte le jeu d’aventure de la première chaîne repart avec une coquette somme d’argent. Le gagnant de Koh Lanta gagne en effet 100 000 euros à l’issue de la finale.

19:09 - En quoi consiste l’ultime épisode de Koh Lanta ? Les habitués de Koh Lanta le savent bien : la finale de Koh Lanta est découpée en deux temps forts. La première est la mythique épreuve des poteaux, au cours de laquelle le mental des candidats (qui doivent rester debout sur un poteaux le plus longtemps possible) est mis à rude épreuve. Celui qui remporte cette étape de la compétition a le loisir de choisir le candidat qu’il affrontera face au jury final. Ce dernier va voter pour désigner le gagnant de cette saison 14, qui sera révélé par Denis Brogniart en direct depuis Paris à la fin de l’épisode.

18:30 - Frédéric blessé juste avant l’épreuve des poteaux C’est un coup de théâtre qui pourrait bien renverser totalement l’épreuve des poteaux ce soir. Dans un extrait de l’épisode final de Koh Lanta, diffusé par TF1 la semaine dernière, on apprend que Frédéric s’est blessé quelques heures seulement avant l’épreuve des poteaux : , “s’entaillant le pied” “pile-poil [à l’endroit où il va] poser le pied sur les poteaux” : “J'ai marché sur quelque chose qui m'a fait sauter un gros morceau de la plante du pied”, annonce-t-il devant les caméras de TF1. De quoi favoriser Tania et Nicolas ? Réponse dans quelques heures.

18:07 - Qui sont les trois finalistes qui vont s’affronter sur les poteaux ? Ce mardi 13 mai 2023, il ne reste plus que trois candidats encore en compétition : Nicolas, Tania et Frédéric, qui vont tous les trois s’affronter sur l’épreuve des poteaux. Pour rappel, celui qui remportera l’épreuve aura le luxe de choisir lequel des deux autres candidats il souhaite affronter devant le jury final, et lequel est définitivement éliminé de l’aventure.

17:38 - Julie éliminée aux portes de la finale La semaine dernière, les fans de Koh Lanta ont pu découvrir l’épreuve d’orientation, l’une des dernières épreuves mythiques du jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart. Nicolas a remporté l’épreuve en 50 minutes seulement, suivi de Tania et Frédéric. C’est finalement Julie, l’une des favorites, qui a été éliminée et qui a rejoint le jury final.

17:05 - Les temps forts de "Koh Lanta : Le Feu Sacré" : le coup de poker inédit de Tania et Julie Cette saison du Feu sacrée était particulièrement rythmée par de nombreux coups stratégiques. Le dernier en date était celui de Tania et Julie au cours du 26e jour d'aventure. Et autant dire qu'il a marqué les esprits, puisqu'il s'agit d'un coup de bluff inédit qui n'avait encore jamais été tenté dans Koh Lanta : alors que Quentin, Nicolas et Frédéric envisageaient de faire sortir Julie, elle demande à Tania de lui prêter son collier d'immunité pour faire croire aux garçons qu'elle est intouchable. Logiquement, les garçons reportent donc tous leurs votes sur Tania... qui sort le collier d'immunité, à la surprise générale, faisant annuler les votes contre elle. C'est alors Quentin qui est éliminé de l'aventure juste avant l'épreuve d'orientation.

15:34 - Les temps forts de "Koh Lanta : Le Feu Sacré" : l'alliance féminine pour contrer les hommes du camp Cette saison de Koh Lanta a également été marquée par plusieurs jeux d'alliance. D'abord, l'une formée par les "garçons", avec Gilles, Frédéric, Nicolas et Quentin notamment. Une association secrète qui a fini par être remarquée par les candidates qui en étaient exclues. En conséquence, elles ont décidé de s'allier entre "cheveux longs" (Tania, Julie, Laura, Clémence, Esteban et Laura). Cela a entraîné l'élimination de Gilles, à la surprise générale et du premier intéressé.

13:27 - Les temps forts de "Koh Lanta : Le Feu Sacré" : Quentin sauvé in extremis C'était un retournement de situation inattendu dans l'histoire de Koh Lanta que les téléspectateurs ont vécu au cours de l'épisode 9. Suite à la réunification, les deux ambassadeurs, Quentin et Grâce, n'ont pas réussi à se mettre d'accord et jouent leur sort dans l'aventure au tirage au sort. C'est finalement Quentin qui tire la boule noire et doit être éliminé... Mais c'est sans compter un retournement de situation, puisque Grâce annonce au dernier moment son intention de quitter définitivement le camp afin de retrouver sa famille. Pour palier son abandon, Quentin réintègre donc le jeu. Pour la première fois dans l'histoire du jeu présenté par Denis Brogniart, un ambassadeur laisse sa place à un autre après avoir été sauvé.