"Koh-Lanta : Géraldine, Jean-Charles, François, Bastien… Quel gagnant en finale ?"

16:45 - Qui sont les membres du jury final cette année ? Cette année, il y aura douze membres composant le jury final de Koh Lanta, le totem maudit. Virtuellement, il est donc tout à fait possible qu'il y ait une égalité lors de l'ultime conseil. Ces douze membres sont les douze derniers éliminés depuis la réunification. Dans ce groupe des décideurs sur l'issue de la finale, on trouve donc Colin, Pauline, Yannick, Anne-Sophie, Maxime, Louana, Fouzi, Nicolas, Olga, Ambre et enfin les deux candidats non-qualifiés après l'épreuve des poteaux. Ces deux aventuriers, dont nous découvriront l'identité après le choix du vainqueur sur les poteaux, voteront eux aussi pour déterminer qui est le gagnant de la saison. 16:26 - Qui élit le gagnant en finale de Koh Lanta ? Une fois l'épreuve des poteaux terminée, la finale de Koh Lanta ne fait en réalité que commencer puisqu'il faut désormais départager deux candidats : le gagnant des poteaux et celui qu'il aura choisi face à lui pour affronter le jury final. Tous deux vont ensuite présenter les raisons qui, selon eux, font qu'ils méritent de gagner face aux 12 derniers éliminés de la saison. Charge à ces douze de voter ensuite pour le candidat qui leur paraît le plus méritant et donc de lui donner le titre et donc le chèque de 100 000€ promis au vainqueur. Voir les photos Le résumé de l'aventure Koh Lanta 2022 candidat par candidat 16:09 - Quelles sont les règles de l'épreuve des poteaux de Koh Lanta ? C'est un passage inamovible d'une saison de Koh Lanta, l'épreuve des poteaux est devenue mythique aussi bien pour les téléspectateurs que les candidats de l'émission. Juchés sur un poteau planté dans la mer, trois (ou quatre cette saison) aventuriers doivent rester aussi stables que possible en équilibre sur une petite plateforme dont la surface diminue à mesure que le temps passe. L'objectif final est d'être le dernier encore en équilibre sur sa plateforme alors que les autres sont tombés. Le vainqueur de l'épreuve obtient un avantage de choix : il est non seulement qualifié pour l'ultime vote mais en plus c'est lui qui choisit son adversaire face au jury final. 15:55 - En quoi consiste la "malédiction" de Bastien durant la finale ? Qualifié en quatrième position durant l'épreuve d'orientation, Bastien est sous le coup de l'ultime malédiction de cette saison qui met en scène le fameux totem maudit. On sait que, lors de l'épreuve des poteaux, le cordiste sera juché sur un "poteau maudit" fortement désavantagé par rapport aux trois autres candidats. Pour l'heure, cependant, TF1 n'a pas dévoilé en quoi consiste très exactement cette fameuse malédiction. Une chose est sûre, cela ne devrait pas favorisé le champion de l'équilibre cette saison ! De quoi amoindrir ses chances de victoire ? 15:43 - Qui sont les quatre finalistes de Koh Lanta, le totem maudit ? Cette année, il n'y a pas trois mais quatre candidats en finale de Koh Lanta, le totem maudit. Tous ont été qualifiés lors de la course d'orientation : Jean-Charles d'abord (pour sa première victoire individuelle de la saison, rappelons-le) puis Géraldine la doyenne de l'aventure et François dans un premier temps. Enfin, Bastien a été opposé à Ambre dans une épreuve d'orientation de la dernière chance et a eu le meilleur sur la montpelliéraine ce qui lui a permis de se qualifier en quatrième position pour la finale. Il sera cependant désavantage lors de l'épreuve des poteaux ce soir. 15:32 - La finale de Koh Lanta 2022, c'est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à la grande finale de Koh Lanta en diffusion ce soir à partir de 21h05 sur TF1. Quatre aventuriers sont encore en lice dans cette saison intitulée "Koh Lanta, le totem maudit" : Jean-Charles, François, Bastien et Géraldine ont tous encore leur chance de remporter les 100 000€ promis au vainqueur de l'émission. Avant cela, ils devront passer au travers de deux étapes cruciales : l'épreuve des poteaux de prime abord et ensuite le vote du jury final pour espérer gagner.

Cette année, la finale de Koh-Lanta est diffusée le 21 juin 2022. La course d'orientation, diffusée le 14 juin, a vu la qualification de Jean-Charles, Géraldine, François et de Bastien en quatrième position et donc désavantagé par rapport aux trois autres candidats. En finale, les quatre candidats sont opposés durant l'épreuve des poteaux, le vainqueur choisit de repêcher son adversaire face au jury final qui, lui, rend son verdict pour déterminer le grand gagnant.

Les candidats de Koh-Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils sont 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la saison.

Koh-Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, depuis le 22 février. Chaque épisode est diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Koh-Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh-Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh-Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh-Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh-Lanta en 2021.