"Koh Lanta : la date de la prochaine saison dévoilée"

KOH LANTA LES ARMES SECRETES. La prochaine saison de Koh Lanta arrive prochainement sur TF1. Intitulée "Les Armes secrètes", voici ce que l'on sait sur le retour de l'émission.

[Mis à jour le 16 février 2021 à 17h45] Plus de trois mois après sa dernière saison, Koh Lanta est prochainement de retour sur les écrans. TF1 a annoncé la date de la prochaine édition du jeu d'aventure. C'est à partir du vendredi 12 mars 2021, dès 21h05 sur la première chaîne, que les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Koh Lanta : les armes secrètes, le titre de cette nouvelle saison. 20 naufragés vont tenter l'aventure dans l'espoir de succéder à Alexandra, gagnante de la dernière saison de l'émission.

Pour la première fois, les caméras de Koh Lanta vont filmer la Polynésie française. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les équipes de TF1 n'ont pas pu se rendre dans un archipel en dehors du territoire français, comme ça a pu être le cas les autres années. Les 20 candidats vont découvrir Tahiti, Bora Bora, Moorea ou encore Tahaa. Nouveautés de cette saison : les armes secrètes qui donnent leur titre à cette première édition 2021 du jeu d'aventure. Ces "armes" seront cachées et donneront des avantages et désavantages spécifiques aux aventuriers, comme des doubles votes, des colliers d'immunités ou encore des duels... Cette nouveauté promet de rajouter du piment dans le jeu de survie, avec toujours 100 000 euros à gagner pour le vainqueur.

La prochaine saison de Koh Lanta, intitulée "Les armes secrètes", est à découvrir très prochainement sur la première chaîne. TF1 diffuse le premier épisode le 12 mars 2021 dès 21h05. La suite sera à découvrir à partir de cette date tous les vendredi soirs, pour le plus grand plaisir des fans du jeu d'aventure.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

[Mis à jour le 9 décembre 2020 à 12h12] La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc. Ci-dessous, retrouvez notre dossier de résumé de la saison en images.

Tout au long de la saison de Koh Lanta les 4 terres, Linternaute.com a eu l'occasion d'échanger avec les candidats qui se sont livrés sur leur parcours respectif. Des blessés de la saison aux premiers éliminés en passant par les finalistes et bien sûr la grande gagnante Alexandra. Retrouvez ces nombreux entretiens ci-dessous.

C'est le vendredi 4 décembre 2020 qu'a eu lieu la finale de Koh Lanta les 4 terres, la deuxième saison de l'émission d'aventure pour l'année 2020. Diffusée en deux parties avec l'épreuve d'orientation d'une part et l'épreuve des poteaux puis le vote final d'autre part, cette finale a vu la victoire d'Alexandra qui remporte donc les 100 000€ promis au gagnant de Koh Lanta. Dans une interview pour Linternaute.com, Alexandra nous expliquait qu'une majeure partie de cette somme sera dédiée à la réalisation des projets de ses deux filles. Elle compte également offrir un voyage à son père qui l'a aidé à garder ses filles le temps de son départ sur Koh Lanta. Enfin, elle a l'intention d'en donner une partie au fond Pour Bertrand-Kamal dédié à la fondation ARC qui lutte contre le cancer du pancréas, maladie qui a emporté l'aventurier en septembre dernier. Vous pouvez effectuer vos dons à ce fond sur le site pourbertrandkamal.fondation-arc.org