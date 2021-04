"Koh Lanta : la tribu réunifiée se déchire, récap de l'épisode 7"

KOH LANTA 2021. Alors que la réunification semblait avoir donné toutes les cartes en mains aux anciens Jaunes, les ex-Rouges ne l'entendent pas de cette oreille. Résumé de l'épisode 7.

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 23h30] Après l'élimination coup sur coup de Frédéric et d'Hervé, la tribu réunifiée est bien plus jaune que blanche puisque huit ex-Jaunes font face à 5 ex-Rouges. Maxine et Laure, à l'initiative du coup à l'encontre de leurs anciens coéquipiers, espèrent pouvoir rallier rapidement les ex-Jaunes et pensent pouvoir compter sur la promesse de Vincent. L'ambassadeur des Jaunes leur avait en effet promis de les protéger si elles acceptaient d'éliminer l'un des leurs. Les anciens Jaunes et tout particulièrement le noyau dur formé par Myriam, Shanice, Mathieu et Thomas se méfient cependant des anciens Rouges et, comme chaque saison, proposent de poursuivre avec les anciennes couleurs.

Le quatuor des ex-Jaunes pointé du doigt

L'épreuve de confort est désormais un classique : le tir à l'arc et les flèches cassées. Les aventuriers ex-Rouges se font petit à petit éliminer puis Vincent, arrivé cinquième, est lui aussi éliminé, ce qui montre encore une fois que le quatuor Shanice, Myriam, Mathieu et Thomas est plus fort que le reste du groupe jaune. L'analyste financier parisien commence à se poser des questions. Au final, Myriam l'emporte et décide de partir avec Shanice profiter d'un confort idyllique à bord d'un catamaran où elles profiteront d'un appel avec leur famille.

Pendant ce temps, cependant, les anciens Rouges s'organisent et profitent du départ des deux têtes pensantes des Jaunes pour faire passer leur message : le quatuor indéfectible se voit bien aller jusqu'à l'orientation, il faut les séparer pour espérer poursuivre sereinement l'aventure. C'est un discours qui parvient notamment aux oreilles de Vincent, déjà vexé par son élimination au tir à l'arc.

Duel fratricide à l'épreuve d'immunité

L'épreuve d'immunité est particulièrement importante pour le reste de l'aventure puisqu'elle peut permettre de faire tout basculer. Mathieu, tombé le premier sur l'équilibre bras tendu, doit affronter un autre aventurier en duel s'il veut se sauver de l'élimination. Lors d'un dernier duel face à Flavio, Jonathan l'emporte et obtient la responsabilité de choisir quel aventurier affrontera Mathieu. Il choisit consciemment Thomas, quoi qu'il arrive un ancien Jaune est éliminé au terme de ce duel. C'est finalement Mathieu qui s'en va après un duel tendu face à son "frère" de l'aventure.

Au retour sur le campement, les anciens Jaunes sont très remontés contre Jonathan et les ex-Rouges. L'élimination de Mathieu est mal vécue et doit être vengée, selon eux. Ils décident de "frapper un grand coup" en éliminant Maxine ou Laure, pour briser leur binôme. Tous les anciens Jaunes se mettent d'accord, jusqu'à ce que Vincent soit mis au courant. L'ex-ambassadeur a donné sa parole et ne souhaite pas la bafouer, ce qui surprend ses premiers compagnons d'aventure qui, dans la panique, se mettent carrément à le menacer de "sauter au prochain conseil". Au milieu de toutes les stratégies, Vincent semble être le pivot du vote. Il finit par voter contre Shanice, à l'instar des anciens Rouges. Avec 7 votes contre elle et 6 votes contre Laure, Shanice est éliminée. Le courroux des anciens Jaunes sera probablement terrible à l'encontre de Vincent mais, désormais, les cartes sont redistribuées : le quatuor jaune n'existe plus et les Rouges peuvent probablement compter sur un nouvel allié !

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final.

Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles. La saison 2021, intitulée "Les Armes Secrètes", voit de nouveaux candidats tenter de survivre dans l'archipel polynésien. En raison de la crise sanitaire, les équipes n'ont pas pu tourner à l'étranger, comme c'est habituellement le cas. Pour cette saison, les candidats peuvent trouver des "armes secrètes", qui sont des éléments de jeu qui peuvent leur conférer un avantage certain face à leurs adversaires, à condition qu'ils les utilisent à bon escient.

Vingt aventuriers, âgés de 25 à 48 ans, tentent d'aller jusqu'en finale dans Koh Lanta, les armes secrètes, saison diffusée au début de l'année 2021 sur TF1. L'un d'entre eux sera sacré gagnant et remportera les 100 000 € alloués au vainqueur. Cliquez ici pour découvrir les portraits des candidats de Koh Lanta 2021.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

Pour l'heure, on ne connait pas la date exacte de diffusion de la prochaine saison Koh Lanta : All Star, qui réunira d'anciens aventuriers du jeu de TF1. Cette édition, qui célébrera les 20 ans de l'émission présentée par Denis Brogniart, devrait toutefois être diffusée à la fin de l'année 2021. C'est en effet le 4 août 2001 qu'a été diffusé le tout premier épisode de la première saison de Koh Lanta. La diffusion de cette saison anniversaire exceptionnelle, qui aura lieu en Polynésie française, devrait donc avoir lieu à peu près à cette période de l'année.

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.