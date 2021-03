"Koh Lanta : les armes secrètes. Quelles sont les nouveautés 2021 ?"

KOH LANTA 2021. Nouvelle année, nouvelle saison pour Koh Lanta. Ce vendredi, TF1 lance le premier épisode de Koh Lanta : les armes secrètes, une édition qui fait le plein de nouveautés. On fait le point.

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 10h46] Chaque année, TF1 propose deux saisons différentes de Koh Lanta, un de ses programmes phares. Pour sa première édition 2021, Koh Lanta essaie de nombreuses nouveautés pour perturber ses candidates. Dans Koh Lanta : les armes secrètes, plusieurs nouvelles règles viennent apparaître pour rebattre les cartes et proposer plus de suspense encore. Au rang des nouveautés, ces fameuses "armes secrètes" qui donneront de nouvelles possibilités aux candidats aussi bien pour se défendre que pour mettre en place des stratégies offensives.

Parmi celles-ci, on compte notamment le bracelet noir, arme secrète la plus puissante de Koh Lanta, qui permet de s'emparer d'un collier d'immunité joué lors d'un conseil d'élimination. Cela permet donc à un candidat en danger de renverser totalement le jeu du conseil puisqu'il va non seulement annuler le pouvoir du collier d'immunité mais aussi s'immuniser lui-même à une élimination ! Une autre arme secrète pourra également permettre à un candidat de voter double afin d'influencer l'équilibre du vote. D'autres armes secrètes seront à découvrir par les téléspectateurs et les candidats qui, eux, auront à cœur de les trouver sur leur île afin d'avoir plus de cartes en main que leurs adversaires.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.