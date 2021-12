"Koh Lanta : les finalistes connus et les notes de l'épisode 14"

KOH LANTA 2021. Au terme d'un épisode 14 sous tension, l'épreuve d'orientation de Koh Lanta La Légende a déterminé les trois candidats finalistes de la saison. Découvrez également les notes des internautes.

[Mis à jour le 07 décembre 2021 à 23h20] L'île des bannis, c'est (enfin ?) fini dans Koh Lanta La Légende. La dernière épreuve de l'arène avait lieu ce mardi dans l'épisode 14 en amont de la traditionnelle course d'orientation. Phil, Laurent, Claude et Jade ont ainsi appris qu'un cinquième larron allait les rejoindre à l'orientation mais avant cela les derniers bannis encore en lice, Alix, Sam et Ugo, devaient se départager. C'est ainsi que Ugo a ajouté une sixième victoire dans l'arène à son palmarès en ne laissant absolument aucune chance à ses adversaires, trop en retard pour le rattraper. Le parcours d'Ugo dans l'émission est exceptionnel : éliminé dès le premier conseil, il a passé 15 jours sur l'île des bannis et battu cinq fois de suite ses adversaires avant de revenir dans l'aventure principale au moment de la réunification. En danger, il a remporté toutes les épreuves d'immunité sauf la dernière, moment dont ses adversaires ont profité pour l'éliminer. Renvoyé sur l'île des bannis, il gagne donc sa sixième épreuve dans l'arène et gagne le droit de participer à la finale avec l'épreuve d'orientation.

Après l'élimination d'Alix et Sam, ils ne sont plus que cinq à disputer l'épreuve d'orientation : Ugo, Claude, Laurent, Jade et enfin Phil ont une mission particulièrement ardue, retrouver trois poignards soigneusement cachés sur une île. Il n'y a donc que trois places sur les poteaux et cinq finalistes ! Munis d'une simple carte et de trois repères remarquables, les cinq candidats s'élancent, à la fois motivés et stressés. Malgré la pression imposée par Phil, Ugo réussit à trouver le bon chemin et le poignard symbole de son aller simple pour les poteaux. Il arrive premier de l'épreuve et remporte donc l'orientation, suivi quelques minutes plus tard par Claude qui a eu le meilleur sur Jade. Phil et Jade se rabattent sur la zone de recherche de Laurent mais c'est l'ancien gagnant de Koh Lanta qui réussit à trouver le poignard ! Voici donc nos trois finalistes sur les poteaux de Koh Lanta La Légende : Laurent, Claude et Ugo. Celui qui arrivera premier de cette épreuve aura le loisir de choisir celui qui lui fera face lors du jury final la semaine prochaine lors du dernier épisode de Koh Lanta 2021 !

Koh Lanta La Légende se transforme peu à peu en Koh Lanta : La Triche. La saison all stars 2021, filmée en début d'année en Polynésie française sur les motus qui font face à l'île de Tahaa, n'en fini plus de voir fuiter des informations relatives à des tricheries survenues en marge du tournage. D'abord cela a été Teheiura qui, interrogé par la production, a assumé face caméra avoir reçu de la nourriture par deux fois. Le Parisien précisait déjà, en marge de la diffusion de l'épisode 11 de Koh Lanta La Légende, que Teheiura aurait partagé cette nourriture (des légumes ainsi qu'un steak et des frites) avec Claude et Sam qui ne se sont pas exprimés sur la question depuis. Le lundi 6 décembre, le journal francilien a publié de nouvelles révélations de tricheries.

D'après les informations du Parisien, "quatre à cinq candidats" qui resteront anonymes profitaient des soirs de conseil pour faire des virées chez l'habitant sur l'île de Raiatea. Là-bas, ceux-ci attendaient que les gardiens chargés de les surveiller s'endorment "pour rejoindre le Sunset Beach Motel". Le journal révèle ainsi que ces candidats, non nommés, ont été accueillis chez des habitants qui les auraient nourris. "Au menu : du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo. Un rituel, tous les trois jours, pour la plupart des cinq candidats". Une seule chose semble certaine comme le révèle Le Parisien, citant un salarié d'ALP, Ugo n'a pas participé à ces petites visites chez l'habitant. "La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !"

Les fans de Koh Lanta se demandent nécessairement qui sont ces quatre à cinq candidats qui se sont empêtrés dans cette affaire de tricherie de grande ampleur. Or, Le Parisien a choisi de ne pas révéler les prénoms des candidats concernés contrairement à ses précédentes révélations au sujet de Teheiura, Claude et Sam. Le quotidien francilien précise avoir choisi de ne pas mentionner leur nom car "outre les insultes et les diverses menaces", devenues monnaie courante de la part des internautes parfois virulents à l'endroit des candidats, les participants impliqués "craignent surtout pour leur image, qu'ils monnayent cher le plus souvent".

Qui sont les candidats de Koh Lanta All Stars ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.