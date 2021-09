"Koh Lanta : les tops et flops de l'épisode 5"

KOH LANTA ALL STARS 2021. L'aventure entre dans le dur dans Koh Lanta : La Légende. L'épisode 5 a mis à mal des stratégies et fait apparaître des tensions. Quels sont les candidats qui s'en sortent le mieux ? Voici nos tops et nos flops de la semaine.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 23h35] Nouvelle semaine, nouvel épisode de Koh Lanta : La Légende, la saison all-stars 2021 sur TF1. L'épisode 5 a commencé, comme chaque semaine, par nous donner des nouvelles des candidats exilés sur l'île des bannis. Très déçue par son élimination surprise, Clémentine est remotivée comme jamais et compte bien réintégrer l'aventure principale au moment de la réunification pour se venger de la trahison d'Alix et Alexandra. "C'est tout ce que je déteste dans Koh Lanta" précise-t-elle. Sur le campement rouge, Jade est très perturbée par l'élimination de Clémentine qu'elle n'a pas du tout venir. Elle en veut à Alix d'avoir orchestré ce coup. "Je me sens pas de vivre une aventure avec une personne comme ça".

L'épreuve de confort, débutée en équipe mais terminée en individuel, voit triompher Teheiura puis Claude et Phil. Tous les trois partent sur une île où ils peuvent se servir dans un jardin fruitier. Ils décident tous les trois de ramener autant de fruits et de légumes possible à leur équipe respective. De quoi nourrir les organismes soumis à rude épreuve des candidats de part et d'autre ! Sur le camp rouge, Alix et Alexandra manigancent un nouveau coup : éliminer Teheiura pour mettre à mal le clan des quatre hommes de la tribu. C'était sans compter Jade qui, gênée par cette nouvelle stratégie, en parle à Namadia qui met à son tour Teheiura au parfum.

Les négociations s'arrêtent net lorsque les équipes sont convoquée pour l'épreuve d'immunité. Celle-ci consiste à catapulter des projectiles sur huit cibles différentes. Si l'opposition est serrée, les Rouges l'emportent finalement grâce notamment à Loïc et ses tirs précis. Les Jaunes doivent se séparer d'un des leurs immédiatement après l'épreuve, sans se concerter. Pire encore, les Rouges décident d'immuniser Phil, ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Clairement en danger, Clémence décide de jouer son collier d'immunité et à raison car cinq votes l'auraient éliminée sur le champ. Reste un vote contre Sam et un vote contre Candice que Coumba souhaitait être un simple "avertissement". Les deux candidats étant à égalité de voix, ils doivent être départagés par un nouveau vote. Cette fois, cinq votes décident d'éliminer Candice, pointée du doigt comme étant une stratège voulant éliminer Claude. De simple avertissement, le vote de Coumba finit donc par coûter son aventure à Candice qui décide cependant de poursuivre Koh Lanta sur l'île des bannis.

Les tops

Teheiura : Le candidat remporte cette semaine sa 16e victoire en individuel grâce à sa domination sur l'épreuve de confort. Il montre aussi tout son altruisme en cuisinant pour Claude et Phil mais aussi en ramenant beaucoup de nourriture pour ses camarades jaunes. Visé par une stratégie d'Alix et Alexandra, il ne s'en inquiète même pas. Une fois de plus, Teheiura rime avec sérénité cette saison !

: Le candidat remporte cette semaine sa 16e victoire en individuel grâce à sa domination sur l'épreuve de confort. Il montre aussi tout son altruisme en cuisinant pour Claude et Phil mais aussi en ramenant beaucoup de nourriture pour ses camarades jaunes. Visé par une stratégie d'Alix et Alexandra, il ne s'en inquiète même pas. Une fois de plus, Teheiura rime avec sérénité cette saison ! Claude : Arrivé deuxième lors de l'épreuve de confort, Claude reste un des candidats les plus forts de cette saison. Il découvre par ailleurs le secret de l'alliance des femmes grâce à Teheiura, ce qui lui permet de dévoiler toute la manigance sur le camp des Jaunes. Ce faisant il décide de croire son amie Coumba (pourtant instigatrice du mouvement) plutôt que Candice, ce qui lui coûtera sa place. Très précis sur l'épreuve d'immunité, il s'en faut de peu pour que Claude empoche la victoire pour les Jaunes.

: Arrivé deuxième lors de l'épreuve de confort, Claude reste un des candidats les plus forts de cette saison. Il découvre par ailleurs le secret de l'alliance des femmes grâce à Teheiura, ce qui lui permet de dévoiler toute la manigance sur le camp des Jaunes. Ce faisant il décide de croire son amie Coumba (pourtant instigatrice du mouvement) plutôt que Candice, ce qui lui coûtera sa place. Très précis sur l'épreuve d'immunité, il s'en faut de peu pour que Claude empoche la victoire pour les Jaunes. Loïc : Après plusieurs épisodes passés sans manger, Loïc se redécouvre un appétit grâce aux denrées fournies par Claude et Phil. Le grand gaillard en profite pour être absolument déterminant sur l'épreuve d'immunité car c'est lui et ses trois tirs bien placés qui permettent aux Rouges de l'emporter sur le fil face aux Jaunes. A noter que Loïc est le seul candidat cette saison à avoir fait mouche trois fois sur cette épreuve.

: Après plusieurs épisodes passés sans manger, Loïc se redécouvre un appétit grâce aux denrées fournies par Claude et Phil. Le grand gaillard en profite pour être absolument déterminant sur l'épreuve d'immunité car c'est lui et ses trois tirs bien placés qui permettent aux Rouges de l'emporter sur le fil face aux Jaunes. A noter que Loïc est le seul candidat cette saison à avoir fait mouche trois fois sur cette épreuve. Phil : Non seulement Phil est arrivé troisième de l'épreuve de confort, mais il marque de nombreux points auprès de ses camarades et adversaires. Son caractère bonhomme lui vaut d'ailleurs d'être immunisé par les Rouges lors d'un conseil d'élimination sous tension. D'abord en danger au début de l'aventure, Phil semble avoir trouvé sa place, ce qui lui vaut bien de figurer dans notre top !

: Non seulement Phil est arrivé troisième de l'épreuve de confort, mais il marque de nombreux points auprès de ses camarades et adversaires. Son caractère bonhomme lui vaut d'ailleurs d'être immunisé par les Rouges lors d'un conseil d'élimination sous tension. D'abord en danger au début de l'aventure, Phil semble avoir trouvé sa place, ce qui lui vaut bien de figurer dans notre top ! Namadia : Assez transparent lors des quatre premiers épisodes, Namadia joue un rôle capital dans l'épisode 5. Grâce à Jade, il apprend l'existence du plan pour éliminer Teheiura et décide de faire tout son possible pour éviter que cela n'arrive. Le candidat assume désormais une place de négociateur, à sa grande surprise ("Je suis stratège maintenant !" s'écrit-il). Quoi qu'il en soit, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter l'élimination de Teheiura, ce qui devrait lui permettre de marquer des points par la suite.

Les flops

Alix : "C'est couillu, mais si on fait ça, on sauve nos culs". Après l'élimination de Clémentine, Alix se fait à nouveau remarquer en proposant d'éliminer Teheiura au prochain conseil. Cela semble pourtant être une grave erreur puisqu'elle en parle à Alexandra mais surtout à Jade, qui ne compte plus vraiment parmi ses alliées. Désormais, tout le camp rouge est au courant de cette stratégie et cela pourrait grandement nuire au futur d'Alix dans l'aventure.

: "C'est couillu, mais si on fait ça, on sauve nos culs". Après l'élimination de Clémentine, Alix se fait à nouveau remarquer en proposant d'éliminer Teheiura au prochain conseil. Cela semble pourtant être une grave erreur puisqu'elle en parle à Alexandra mais surtout à Jade, qui ne compte plus vraiment parmi ses alliées. Désormais, tout le camp rouge est au courant de cette stratégie et cela pourrait grandement nuire au futur d'Alix dans l'aventure. Coumba : Difficile d'en vouloir à Coumba d'avoir utilisé la sympathie que Claude a pour elle pour se mettre hors de cause dans l'affaire des révélations sur la stratégie des femmes. Difficile également de lui en vouloir de n'avoir pas voulu porter seule le chapeau de cette stratégie dont elle est pourtant l'instigatrice. En revanche, on peut questionner son vote en forme d'avertissement à Candice qui précipite finalement sa chute au conseil. Désormais, les femmes ne peuvent plus jouer la sécurité jusqu'à la réunification et doivent chercher de nouvelles alliances et c'est en partie en raison de ce choix fait par Coumba.

: Difficile d'en vouloir à Coumba d'avoir utilisé la sympathie que Claude a pour elle pour se mettre hors de cause dans l'affaire des révélations sur la stratégie des femmes. Difficile également de lui en vouloir de n'avoir pas voulu porter seule le chapeau de cette stratégie dont elle est pourtant l'instigatrice. En revanche, on peut questionner son vote en forme d'avertissement à Candice qui précipite finalement sa chute au conseil. Désormais, les femmes ne peuvent plus jouer la sécurité jusqu'à la réunification et doivent chercher de nouvelles alliances et c'est en partie en raison de ce choix fait par Coumba. Maxime : Après une première épreuve convaincante sur l'île des bannis, Maxime est passé totalement à côté de son épreuve dans l'épisode 5. Visiblement, les constructions verticales ne lui réussissent pas. L'aventurier au chapeau quitte donc l'émission après une dizaine de jours dans Koh Lanta, beaucoup moins que sa précédente saison où il était resté pas moins de 34 jours.

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Pour la diffusion de Koh Lanta All Stars 2021, TF1 a fait le choix de chambouler les habitudes des téléspectateurs en diffusant la saison de son jeu d'aventures le mardi et non plus le vendredi. Cette information n'a pas manqué de faire sourciller les habitués dont certains ont même lancé des pétitions pour demander le retour de Koh Lanta à sa case habituelle. La chaîne s'est expliquée dans les colonnes du HuffPost : "Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle Koh-Lanta est programmé dès le mardi 24 août". Un véritable embouteillage en fin de semaine et les weekends que TF1 espère libérer en plaçant Koh Lanta les mardis, date plutôt réservée aux séries par le passé. Alexia Laroche-Joubert, qui produit Koh Lanta via la société de production ALP, est revenue sur ce choix sur Europe 1 : "C'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie parce que les séries américaines sont un peu chamboulées et que les audiences sont moins bonnes". Le Parisien note également que les meilleures audiences de Koh Lanta ont été réalisées des mardis, de quoi conforter TF1 dans ce choix qui ne plaît pourtant pas aux téléspectateurs.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.