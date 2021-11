"Koh Lanta : Loïc et Alix "éliminés", les tops et flops de l'épisode 12"

KOH LANTA 2021. Alors que la finale approche à grands pas, deux candidats ont été exilés cette semaine dans Koh Lanta : La Légende. Lisez notre résumé et nos tops et flops de l'épisode 12 de Koh Lanta 2021.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 23h34] RÉSUMÉ - Après une semaine de break, Koh Lanta : La Légende nous a une nouvelle fois proposé un épisode sans véritable élimination. En effet, il n'y avait pas d'épreuve sur l'île des bannis cette semaine dans Koh Lanta 2021. Pour autant, deux exils ont eu lieu dans l'aventure principale. Tout d'abord lors d'une épreuve de confort éliminatoire où les candidats, après s'être libérés d'une corde dans un parcours du combattant, ont dû placer en équilibre trois balles sur une planche. A ce petit jeu-là, c'est Claude qui s'en sort le mieux et remporte ainsi sa vingt-et-unième épreuve en solo. Loïc, quant à lui, fond en larmes en apprenant que sa dernière place lui vaut une élimination immédiate. Après les nombreux hommages de ses compagnons d'aventure, le jeune candidat finaliste de Koh Lanta les quatre terres découvre qu'il a une nouvelle chance grâce à l'île des bannis où il rejoint Christelle.

Après l'élimination de Loïc, son ami Sam semble un peu perdu mais il profite du départ de Claude et Laurent (partis profiter de leur récompense de confort conjointe) pour prendre un peu plus d'espace sur le camp et s'affirmer enfin plus concrètement en tant qu'aventurier à part entière et non dans l'ombre de ses mentors. Pendant ce temps, Claude et Laurent se délectent d'une récompense qui porte bien son nom. Entre douche, massage, nuit tout confort et superbes repas, les deux compères profitent ! Ils ont par ailleurs l'occasion de refaire le point sur leur stratégie dans cette saison de Koh Lanta : obtenir l'immunité à la prochaine épreuve pour mieux éliminer Ugo qui leur fait visiblement peur pour la suite de l'aventure et surtout la victoire finale.

Lors de l'épreuve d'immunité de cet épisode de Koh Lanta, la fameuse course d'équilibre, Alix et Phil passent totalement à côté mais Laurent fait face à Ugo en finale. Acharné, le duel s'achève par un sprint entre les deux adversaires mais c'est finalement Ugo qui remporte le totem pour la troisième fois consécutive. Depuis la réunification, Ugo a été immunisé à chaque conseil d'élimination ! Une série qu'il va devoir poursuivre s'il ne veut pas être éliminé avant la course d'orientation car Laurent et Claude l'ont clairement dans le collimateur. Après de courtes tractations, les hommes décident de répartir leurs votes entre Jade et Alix et, tandis que Claude et Laurent révèlent leurs deux colliers d'immunité, c'est Alix qui finit par quitter l'aventure principale avec 5 voix à son encontre (Jade et Sam ont respectivement eu 2 et 1 voix contre eux). Alix rejoint donc l'île des bannis et devra se frayer un chemin entre Christelle et Loïc pour continuer à espérer revenir lors de l'orientation.

Ugo : Depuis la réunification, Ugo ne laisse personne l'inquiéter aux conseils puisqu'il est immunisé chaque semaine ! Dans l'épisode 12, Ugo a remporté sa troisième épreuve d'immunité d'affilée et se permet ainsi d'espérer atteindre la finale. Mais attention, son parcours est encore semé d'embûches car Claude et Laurent le considèrent comme un adversaire à abattre pour préserver leurs chances de victoire finale.

Claude : Cette semaine, Claude a remporté sa 21e victoire en solo dans Koh Lanta. Objectif tenu pour le recordman de victoires individuelles dans l'émission de TF1. Il en profite d'ailleurs pour profiter d'un confort de bon aloi avec son ami Laurent. Tout sauf inquiété au conseil, il joue son collier d'immunité valable uniquement dans l'épisode 12 et continue à viser la finale.

Sam : Après douze épisodes dans Koh Lanta : La Légende, Sam semble enfin s'ouvrir aux autres aventuriers. Peut-être aura-t-il fallu que Laurent et Claude s'écartent un peu du campement pour qu'il se permette de vivre pleinement son aventure. Fini le timide aventurier qui ne s'imaginait que dans l'ombre des autres candidats plus expérimentés que lui !

Alix : Elle aura tenu 29 jours dans Koh Lanta : La Légende ce qui, considérant qu'elle est visée depuis le début de l'émission, est un véritable exploit. Alix est la dernière survivante de la saison

Loïc : Il a échoué à quelques jours de la grande finale de Koh Lanta à une épreuve de confort dès le début de l'émission ou presque. S'il peut encore se tirer de l'île des bannis, le finaliste des 4 Terres n'a pas caché sa déception face à cet échec. Et voir Loïc éliminé de cette façon aura déchiré le coeur d'une bonne partie des fans. Sa mise à l'écart aura tout de même été un des temps forts de cet épisode avec un nouveau moment d'émotion à l'évocation de Bertrand Kamal.

Qui sont les candidats de Koh Lanta All Stars ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.