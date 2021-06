"Ce qu'il faut savoir sur la finale de Koh Lanta : les armes secrètes"

KOH LANTA 2021. Le choix de Maxine est fait : au revoir Jonathan, bonjour Lucie qui est son adversaire face au jury final de Koh Lanta : les armes secrètes. La jeune journaliste sportive a toutes ses chances de l'emporter désormais.

21:48 - Contre qui Maxine a le plus de chances de gagner Koh Lanta ? Maintenant que Maxine a remporté l'épreuve des poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes, contre quel finaliste a-t-elle le plus de chances de l’emporter ? A priori, Maxine a le plus de chances de l’emporter si elle est opposée à Lucie, peu appréciée par les ex-candidats jaunes. On a cependant du mal à voir Frédéric et Hervé, tous deux éliminés par Maxine et Laure, voter pour elle. En revanche, si Maxine fait face à Jonathan, ses chances de victoire devraient en être amoindries. En effet, on imagine Jonathan bien plus apprécié par les membres du jury final que Maxine. Si Maxine est maître de son destin, elle devrait donc plutôt choisir Lucie comme adversaire face au vote.

21:41 - Maxine remporte les poteaux de Koh Lanta 2021 C'est fait ! Peu après la chute de Jonathan, Lucie est venue le rejoindre dans les eaux bleues de l'archipel de Ta'ha. Maxine remporte donc l'épreuve des poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes. En larmes, la jeune journaliste sportive raconte que "c'est un peu ma médaille olympique". Reste désormais à choisir quel candidat affrontera avec elle le jury final de cette saison de Koh Lanta. Jonathan, qui semble favori ? Ou bien Lucie, ce qui lui permettrait d'avoir toutes ses chances de victoire ? Réponse à suivre.

21:38 - Jonathan chute le premier et voit ses chances de victoire s'éloigner Il fallait s'y attendre au vu du début de l'épreuve : Jonathan est tombé le premier dans cette épreuve des poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes. Le jeune moniteur d'escalade avait passé bien trop de temps à tenter de se rattraper et, bien qu'il l'ait fait avec brio tout au long de l'épreuve, il a fini par chuter lorsque l'espace s'est réduit à une surface de 10 centimètres par 10 centimètres.

21:34 - Jonathan manque de tomber Les trois finalistes n'ont plus qu'une surface de 15 centimètres par 10 centimètres pour se maintenir en équilibre. Alors que Maxine et Lucie semblent être totalement maîtresses de leur équilibre, Jonathan lutte pour sa survie dans l'épreuve. On rappellera que Jonathan doit s'assurer d'une victoire sur les poteaux s'il veut pouvoir remporter le titre et les 100 000€ qui vont avec car ses deux adversaires auraient tout intérêt à ne pas le choisir pour affronter le jury final.

21:31 - Jonathan déjà en difficultés Des trois finalistes sur les poteaux, Jonathan est le seul qui montre des signes de faiblesse lors de cette ultime épreuve. Le moniteur d'escalade tremble au niveau de ses pieds et semble maintenir une position plus inconfortable que ses concurrentes. Maxine et Lucie annoncent d'ailleurs qu'elles ne ressent pour l'instant aucune gêne juchée sur leur poteau de part et d'autre de Jonathan.

21:28 - Quelle taille fait le poteau de la finale de Koh Lanta ? C'est l'épreuve mythique de Koh Lanta : l'épreuve des poteaux qui désigne un candidat capable de tenir son destin entre ses mains et décider de son adversaire lors du jury final. Mais avant cela, il faut tenir en équilibre juché sur un poteau dont la surface se réduit petit à petit. Au tout début de l'épreuve, celui-ci mesure vingt centimètres de large par 15 centimètres de long. Et celui-ci est ensuite amené à se réduire en longueur pour atteindre une surface de 15 centimètres par 15 centimètres puis une nouvelle réduction sera à suivre, cette fois en largeur avec un rectangle de 15 centimètres par 10 centimètres. Enfin, dernière séquence à affronter : la réduction du poteau à une surface de 10 centimètres par 10 centimètres.

21:24 - "Je ne tomberai pas" annonce Maxine "J'ai pas mal d'atouts dans mon sac. J'ai prouvé que j'avais de l'équilibre et que j'étais patiente. Je ne tomberai pas" annonce Maxine pour entrer un peu dans l'esprit de tes adversaires et marquer un coup psychologique. Jonathan, quant à lui, n'a pas spécialement confiance en ses capacités d'équilibre depuis le début de l'aventure. Lucie, de son côté, fait part à Denis de son envie de prendre avant tout du plaisir, elle qui nous annonçait en interview qu'elle imaginait l'épreuve des poteaux comme un véritable trophée.

21:18 - Combien d'épreuves chacun des finalistes a-t-il remportées ? C'est un des critères qui permet de comparer les différents candidats dans l'aventure Koh Lanta : le nombre de victoires lors des épreuves remportées durant une seule et même saison. Maxine fait figure de rouleau compresseur puisqu'elle a remporté pas moins de 3 épreuves individuelles après la réunification. Lucie, quant à elle, a déjà gagné en duo avec Arnaud mais jamais seule. Jonathan, lui aussi, peut être fier de lui puisqu'il a gagné trois épreuves, tout comme Maxine. C'est d'ailleurs lui qui a terminé premier lors de l'épreuve d'orientation.

21:13 - C'est parti pour la finale de Koh Lanta 2021 ! Et c'est parti pour le direct de la finale de Koh Lanta : les armes secrètes ! Ce soir, les téléspectateurs vont découvrir qui est le gagnant de la saison. Trois candidats sont encore en lice : Jonathan le moniteur d'escalade, Maxine l'ex-gymnaste devenue journaliste sportive et enfin Lucie, championne de MMA. Au programme de cette finale, la mythique épreuve des poteaux dont sortiront les deux derniers candidats qui seront départagés par le jury final. Une séquence en direct sera ensuite diffusée dans laquelle les anciens candidats reviendront sur leur parcours tout au long de la saison avant que le verdict ne soit rendu et les 100 000€ accordés au gagnant.

20:55 - Pronostics finale Koh Lanta : Jonathan favori pour gagner ? Jonathan est probablement le candidat qui a le plus ses chances de l’emporter face au jury final ce soir dans Koh Lanta : les armes secrètes. En effet, le moniteur d’escalade n’a jamais été opposé à un autre candidat et n’a jamais été impliqué dans des grands coups stratégiques qui auraient pu lui porter préjudice auprès des membres du jury final. De façon assez globale, il semble apprécié de tous. En revanche, il est probable que ses adversaires du soir, Maxine et Lucie, ont tout à fait conscience de cet état de fait et pourraient bien décider de ne pas le repêcher s’il était deuxième ou troisième sur les poteaux. En tout état de cause, si Jonathan termine premier sur les poteaux, il est hautement probable qu’il gagne cette saison de Koh Lanta.

20:25 - Pronostics finale de Koh Lanta : Lucie a-t-elle ses chances ? La finale de Koh Lanta, c’est aussi une histoire de calculs et, pour les finalistes, il s’agit de savoir contre quel candidat on a le plus de chances de l’emporter. Pour Lucie, malheureusement, une victoire semble très peu probable, peu importe le candidat qui lui fera face. En effet, Lucie a été l’instigatrice de bon nombre d’éliminations des ex-Jaunes qui sont en majorité dans le jury final. On a donc du mal à voir comment elle pourrait en sortir gagnante. Et, pour lui en avoir parlé en interview, elle semble tout à fait consciente de cet état de fait : "Déjà si ça arrive, autant vous dire que je vais être sur une arrivée de rockstar ! (rires) Là, je reviendrais vraiment de trop loin. Il y a une petite partie de moi qui en rêve et qui y pense mais une autre partie de moi qui se dit "non mais Lucie, sois lucide." Cliquez ici pour lire notre interview complète avec Lucie

20:10 - Comment fonctionne le jury final dans Koh Lanta ? Depuis la réunification, tous les candidats éliminés ne rentrent pas en France mais restent dans ce qu'on appelle "la villa du jury final" où ils attendent de participer au vote pour départager les deux derniers finalistes : le candidat arrivé en première position sur l'épreuve des poteaux et le candidat que celui-ci a choisi de repêcher. Objectif : les départager dans un ultime vote et déterminer qui empochera donc les 100 000€. Cette année, le jury final est composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Magali, Laure, Arnaud et du candidat non-repêché suite à l'épreuve des poteaux. Un conseil majoritairement jaune donc mais qui n'aura certainement pas beaucoup de choses positives à dire sur Lucie, dernière rescapée des Jaunes, puisqu'elle a participé à les éliminer.

19:56 - Que remporte le gagnant dans Koh Lanta ? C’est un des grands enjeux de cette finale de Koh Lanta : les armes secrètes, les gains promis au gagnant de la saison. Ceux-ci sont inchangés depuis le début de l’émission : le candidat qui obtient le plus de votes lors du jury final empoche le titre de meilleur aventurier de la saison mais aussi un chèque de 100 000€ à utiliser comme bon lui semble. Souvent, ces gains sont utilisés à des fins personnelles pour avancer dans des projets comme l'achat d'une maison ou bien des objectifs professionnels comme lancer une entreprise. On a également vu par le passé certains gagnants partager leurs gains avec d'autres candidats ou des membres de leur famille.

19:33 - Que s'est-il passé pendant l'épreuve d'orientation ? La semaine dernière a eu lieu la course d’orientation de Koh Lanta : les armes secrètes. L’occasion pour la production de départager les cinq derniers candidats encore en piste à savoir Arnaud, Laure, Maxine, Jonathan et Lucie. Alors que Laure semblait perdue face à sa boussole, Jonathan a profité de sa confusion pour gagner du temps en suivant globalement la direction dans laquelle elle allait sans jamais retourner à la table d’orientation. Avec un peu de chance, il trouve le premier poignard en 1h10 et se qualifie le premier sur les poteaux. Après des recherches infructueuses, Lucie choisit de changer de zone de recherches et se retrouve avec Maxine et Arnaud au même endroit. Mais la championne de MMA qui avait déjà trouvé deux armes secrètes semblait trop expérimentée dans ce genre de recherches et trouve le deuxième poignard de l’orientation. Enfin, alors qu’elle était réduite à la même zone de recherches avec Arnaud et Laure, Maxine a trouvé le dernier poignard ce qui lui a permis de sécuriser la dernière place sur les poteaux.