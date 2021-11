"Koh Lanta : pas d'épisode 12 ce soir, quand pourra-t-on le voir ?"

KOH LANTA 2021. Après un épisode 11 marqué par l'affaire de la triche de Teheiura, Koh Lanta prend une pause d'une semaine sur TF1.

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 20h30] Cette semaine, les fans de Koh Lanta devront patienter un peu plus pour découvrir la suite de la saison all-stars 2021. En effet, le calendrier de diffusion des matchs de qualification pour la Coupe du monde de football 2022 s'achève ce mardi 16 novembre avec la rencontre France - Finlande sur TF1. Si ce match n'a pas vraiment d'enjeu, l'équipe de France étant qualifiée depuis sa victoire face au Kazakhstan, il est tout de même programmé le même jour que l'épisode 12 de Koh Lanta : La Légende. L'émission d'aventure de TF1 cède donc sa place aux Bleus. C'est donc le mardi 23 novembre que l'on pourra découvrir la suite de Koh Lanta : La Légende et sans doute en découvrir un peu plus sur les répercussions de la triche de Teheiura dévoilée la semaine dernière.

Une affaire de triche dans Koh Lanta

C'est du jamais vu en 20 ans de Koh Lanta. Teheiura a été éliminé à l'issue de l'épisode 11, diffusé le mardi 9 novembre 2021, après qu'il ait reconnu avoir triché pour obtenir de la nourriture. Il a, par la suite, expliqué qu'il avait demandé de la nourriture à des pêcheurs polynésiens qui passaient près de l'île à deux reprises. La production de TF1 a décidé de disqualifier cet aventurier emblématique de cette saison "All Stars". Il reste toutefois membre du jury final, qui vote pour élire le vainqueur de la saison. Teheiura a reconnu avoir "fait une erreur" et a admis tout de suite sa faute devant Denis Brogniart, dans une séquence diffusée à la fin de l'épisode de Koh Lanta. En amont, la production a enquêté pendant deux jours auprès des autres candidats et des locaux après que des échanges suspects aient été captés par des preneurs de son.

Sur Instagram, Denis Brogniart a réagi publiquement à la triche de Teheiura, rappelant que Koh Lanta "est un jeu" et que ce rebondissement dans cette saison 2021 n'enlève en rien les exploits réalisés par ce candidat emblématique du jeu de TF1. "N'oubliez pas que c'est un jeu extrêmement difficile", rappelle le présentateur, estimant que sa confrontation avec Teheiura a été l'un des "moments les plus difficiles" qu'il a eu à vivre sur Koh Lanta. "Je considère que Teheiura est un aventurier exceptionnel : c'est quelqu'un qui disputait l'aventure pour la cinquième fois, c'est quelqu'un qui vous a fait vibrer et m'a fait vibrer par ses compétences et sa capacité à être un aventurier hors du commun. Oui il a failli, oui il était dans des conditions très très particulières".

Denis Brogniart a rappelé "toute l'admiration et le respect" qu'il a pour ce candidat de Koh Lanta. "Que celui qui n'a jamais pris la tangente, qui n'a jamais commis une faute, puisse dire, s'exprimer, condamner. Je ne le ferai pas, parce que Teheiura est un super mec [...] Teheiura, t'as commis une faute, t'as eu un moment de faiblesse, mais ça ne remet rien en cause, ça ne remet pas en cause l'aventurier que tu es." Le présentateur de Koh Lanta l'admet également : il est impossible pour la production de TF1 de surveiller totalement l'île et le camp de Koh Lanta. "A situation extraordinaire, décision extraordinaire. Sur le moment, ce n'était pas facile." L'animateur l'admet d'ailleurs : "je ne sais pas si on a pris la bonne décision" concernant la disqualification de Teheiura du jeu de TF1. "C'est une péripétie qu'il fallait sanctionner mais ça n'effacera jamais ce que tu es Teheiura".

Les candidats de Koh Lanta apportent leur soutien à Teheiura

Denis Brogniart n'a pas été le seul à s'exprimer sur les réseaux sociaux sur la disqualification de Teheiura. Sur Instagram, de nombreux aventuriers ont réagi au départ de ce candidat emblématique du jeu d'aventure de TF1. En commentaire des explications de Teheiura, Clémence Castel estime qu'il "reste quoi qu'il arrive une personne que j'admire", tandis que Dorian compatit avec "cette sensation de faim que peu de personnes peuvent imaginer, je ne sais pas qui aurait pu résister ! Tu restes une légende, bravo et merci pour tout". Alexandra fait également partie de ses soutiens : "Malgré tout, là où beaucoup auraient nié, tu as assumé, alors tu étais, es et resteras pour moi un homme avec un coeur énorme, entier et sincère que j'ai eu l'immense honneur de rencontrer".

Teheiura s'explique sur sa triche dans Koh Lanta

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, ce candidat emblématique de l'émission de TF1 a tenu à offrir des explications : "Ce Koh Lanta a été très particulier pour moi car il s'est déroulé sur mon île natale [...] Je voyais en permanence, au loin, la maison de mes parents. Cela m'a mis beaucoup de pression", précise-t-il dans un premier temps, avant de donner davantage de détails sur la triche dont il a fait l'objet. Teheiura affirme avoir vu une personne au loin et, "tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister". Le candidat de Koh Lanta explique alors avoir réclamé de la nourriture à ce pêcheur "deux fois, le même jour", précisant qu'il n'avait rien demandé pour la seconde fois. Cependant, Teheiura l'affirme, il a partagé avec d'autres candidats les victuailles.

Bonsoir. Comme vous lavez vu, je nai pas pu continuer laventure. Jai longtemps réfléchi à comment vous écrire. Je vais essayer de le faire avec mes mots, le plus sincèrement possible. #KohLanta pic.twitter.com/Pq7jHBNgxd — Teheiura Officiel (@TeheiuraTEAHUI) November 9, 2021

Teheiura rapporte également avoir subi des "sollicitations" d'autres candidats de Koh Lanta pour qu'il joue de ses relations et rapporte de la nourriture sur le camp : "Durant l'aventure, j'ai reçu -à plusieurs reprises, parfois sur le ton de l'humour, parfois non- des sollicitations d'aventuriers pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Ce n'était pas simple, mais j'ai toujours refusé. Je l'ai d'ailleurs précisé à l'équipe technique après l'incident."

Teheiura dénoncé par un autre candidat de Koh Lanta ?

Selon plusieurs médias, ce serait des preneurs de son qui ont entendu des murmures concernant une papaye qui aurait mis la puce à l'oreille de la production de Koh Lanta. Cette dernière aurait enquêté sur une potentielle triche au sein du camp d'aventure pendant deux jours, interrogeant notamment les participants du jeu. Selon des "informations exclusives" de Télé 7 Jours, "cette tricherie aurait été rapportée à la production par un candidat présent dans l'aventure, qui aurait aperçu Teheiura en train de cacher de la nourriture". Pour l'heure, cette information n'a pas été confirmée par ALP.

D'autres candidats auraient bénéficié de la triche de Teheiura

Comme Teheiura l'explique dans le communiqué partagé sur les réseaux sociaux, il a partagé la nourriture qu'il a reçue avec d'autres participants de Koh Lanta. Le Parisien donne davantage de précisions, affirmant que Claude et Sam, les deux compères de Teheiura, auraient profité de la tricherie de l'aventurier emblématique de TF1. Contactés par le quotidien, ils n'ont cependant pas répondu aux sollicitations. Aucun autre nom que celui du candidat n'a cependant été donné à l'antenne lors de la diffusion de l'épisode ce mardi 9 novembre 2021.

Interrogé par Le Parisien sur le fait d'avoir été le seul sanctionné, Teheiura confie ne pas ressentir d'injustice, acceptant la sanction "sans hésiter". Le plus important, comme il le révèle dans cette interview, c'est qu'il ait payé pour sa faute. Comme c'est le cas dans le communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le candidat emblématique de Koh Lanta "présente ses excuses aux gens qui [l']ont toujours soutenu. J'espère que cela n'effacera pas les bons moments ensemble. Je vous remercie sincèrement."

Sam réagit à l'élimination de Teheiura

Depuis le début de son aventure Koh Lanta, Sam admire Teheiura. Au micro de Télé-Loisirs, le candidat de cette saison All stars 2021 a donné son ressenti après l'affaire de tricherie dans laquelle trempe son mentor : "Ce qui s'est passé, ça n'enlève rien à la légende qu'il est. C'est un petit peu dommage, c'est sûr... mais j'espère qu'il ne va pas être jugé sur cet acte là. Je ne peux pas concevoir qu'on dise que cela lui enlève son titre d'aventurier. Il a participé cinq fois à Koh-Lanta et a toujours été irréprochable".

Claude s'exprime sur la disqualification de Teheiura

Dans une interview pour TV Mag, Claude Dartois a expliqué son point de vue quant à la tricherie de Teheiura. "Tout le monde a le droit de faire des erreurs, il n'a tué personne. Je suis triste qu'on remette en cause tout ce qu'il a fait pour une histoire de papayes, c'est dommage. Surtout qu'il n'allait pas les manger, il voulait les partager." A l'évidence, les anciens candidats de Koh Lanta ainsi que la production cherchent surtout à se souvenir de l'aventurier que Teheiura a pu être plutôt que de s'acharner sur son geste déloyal qui a mené à la sanction que l'on connaît.

Comment la production de Koh Lanta a découvert la tricherie de Teheiura ?

La tricherie de Teheiura n'a pas été filmée par les caméras de TF1. Mais la production de Koh Lanta a pourtant appris ce que le candidat emblématique du jeu d'aventure avait fait sur l'île polynésienne. Selon des informations du Parisien, des preneurs de son auraient entendus des conversations suspectes de la part de candidats et notamment le mot "papaye". Pendant deux jours, la production mène l'enquête : Laurent Maistret a d'ailleurs confirmé que les participants de cette édition All Stars 2021 avaient été interrogés sur des soupçons de triche. Auprès de TV Mag, Claude a également précisé que des papayes avaient été découvertes dans le panier tressé par Teheiura, sur le toit de la cabane.

"Il y a eu des bruissements, des conversations cachées d'aventuriers, sur le camp réunifiée qui nous ont alertés" précise un membre de la production auprès de LCI. "Ce sont ces bruissements concernant des papayes que Teheiura ne partageait pas qui ont déclenché l'enquête". Suite à cette enquête, la production découvre, en plein tournage de Koh Lanta : La Légende, "qu'il y avait eu au moins une livraison de nourriture sur le camp, en pleine nuit".

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Laurent Maistret s'est exprimé plus en détail sur la question, expliquant qu'à partir d'un certain stade de l'aventure il ne reconnaissait pas le Teheiura qu'il connaissait. "A un moment donné de l'aventure, Tehe ne parlait plus. Je n'avais pas avec moi après la réunification le Tehe que j'avais eu quand on était chez les rouges. On ne faisait même plus les mêmes votes ! A un moment donné, je ne retrouvais plus le Teheiura que je connaissais... Il était hyper bizarre, on voyait qu'il s'en voulait de quelque chose... On en avait même discuté avec Jade et Loïc, on se demandait ce qui n'allait pas. Et puis quand la production est venue nous parler, là j'ai compris." Face à Denis Brogniart, Teheiura a ensuite expliqué qu'il ne savait pas comment revenir dans son aventure après son geste. Visiblement, cela l'a tellement miné que les autres candidats, dont son ami Laurent Maistret, l'ont remarqué.

Que reproche-t-on à Teheiura, qui a entraîné son élimination de Koh Lanta ?

C'est un véritable coup de tonnerre qui a eu lieu dans l'épisode 11 de Koh Lanta : La Légende ce mardi 9 novembre 2021. Alors qu'Alexandra, Christelle et Teheiura se préparaient à participer à une épreuve sur l'île des bannis (une île qui promet une chance de rattrapage au candidat qui aura réussi à se défaire de tous ses adversaires), Denis Brogniart est venu prendre Teheiura à part pour discuter avec lui. L'animateur a alors affirmé que la production avait pu confirmer que Teheiura Teahui avait "à plusieurs reprises" demandé de la nourriture à des pêcheurs passant près de son île. Le candidat a ensuite confirmé que cela avait eu lieu "deux fois". Teheiura, qui fait partie des candidats les plus iconiques de Koh Lanta, a exprimé son incompréhension face à ce geste qui l'a surpris lui-même.

Denis Brogniart a ensuite fait part à Teheiura de la décision de la production quant à cette tricherie absolument inédite. "Comme il y a eu comportement déloyal, il y aura sanction." Teheiura a ainsi été disqualifié séance tenante et a donc quitté l'île des bannis pour rejoindre la résidence du jury final. De fait, Teheiura aura tout de même son mot à dire pour départager les deux finalistes mais, une chose est sûre, voici un fait de jeu qui va probablement entacher à long terme son image de survivant hors pair…

Selon des informations du Parisien, Teheiura aurait caché des papayes donné par des polynésiens, mais pas uniquement : le candidat aurait avoué aux équipes qu'il aurait avalé "un plat de légumes cuits" et "un steak frites", alors que les caméras de TF1 ne tournaient pas. Il a cependant été précisé que ni un membre de la production, ni la famille de Teheiura n'a participé à cette triche, et que le candidat emblématique de Koh Lanta aurait seulement été aidé de locaux.

Ce n'est pas la première fois que des candidats trichent dans Koh Lanta

Avant Teheiura ce mardi 9 novembre 2021, d'autres candidats ont essayé d'enfreindre les règles de Koh Lanta. Lors de la première saison, Patricia a été accusée d'avoir volé un briquet sur le bateau qui les menait sur l'île dès le premier épisode. Le feu avait alors été éteint par la production, pour que celui-ci soit allumé dans les règles de l'art. Lors de la saison 2, Isabelle a révélé que deux candidats étaient entré en contact avec l'un des rangers censé surveiller le jeu et leur avait apporté de la nourriture. Depuis, aucun autre fait de tricherie n'a été rapporté par la production, qui assure au micro de 20 minutes "veiller au grain".

C'est un drôle d'épisode que nous réservait la production de Koh Lanta cette semaine avec l'épisode 11 de ce mardi 9 novembre. Tout d'abord, sa structure a été complètement chamboulée : pas d'épreuve d'immunité ni de conseil d'élimination. Difficile de ne pas évoquer le fait de jeu le plus important de la semaine : la disqualification de Teheiura pour tricherie. Le candidat emblématique de Koh Lanta, que l'on croyait irréprochable, s'est rendu responsable de tricherie par deux fois en demandant de la nourriture à des pêcheurs qui passaient au large de son île. Le candidat est disqualifié et envoyé dans la résidence du jury final et ne pourra donc pas intégrer la course d'orientation suite à d'éventuelles victoires sur l'île des bannis.

Parlons de cette arène des bannis qui, si Teheiura l'a quittée, devait toujours être le théâtre d'une épreuve entre Christelle et Alexandra. Malgré une victoire très convaincante la semaine dernière, Alexandra n'a pas su réitérer l'exploit et quitte donc l'aventure tandis que Christelle, de son côté, jouera une nouvelle fois dans l'arène des bannis la semaine prochaine. Pour ce qui est de l'aventure principale, elle a marqué une nouvelle fois la domination de Claude et Laurent qui se sont imposés tous les deux lors de l'épreuve de confort. Le duo a ainsi obtenu une arme défensive chacun : un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Les deux compères ont d'ailleurs rapporté du courrier à ceux qui le souhaitaient et un peu de nourriture pour l'intégralité du camp, de quoi aider Laurent et Claude à rester en dehors des lignes de mire lors des prochains conseils.

Les tops de la semaine

Claude : Vingtième victoire en individuelle cette semaine pour Claude dans Koh Lanta. Le candidat montre encore une fois qu'il sait être présent aux moments où cela compte le plus. Il l'emporte avec Laurent et obtient un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Au travers de ses actions et de son discours aux autres candidats, on sent bien qu'il a pour stratégie de ne pas heurter les autres pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour le moment, cela lui réussit bien.

: Vingtième victoire en individuelle cette semaine pour Claude dans Koh Lanta. Le candidat montre encore une fois qu'il sait être présent aux moments où cela compte le plus. Il l'emporte avec Laurent et obtient un collier d'immunité valable pour le prochain conseil. Au travers de ses actions et de son discours aux autres candidats, on sent bien qu'il a pour stratégie de ne pas heurter les autres pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour le moment, cela lui réussit bien. Laurent : Nouvelle victoire pour Laurent, avec Claude qui plus est. Lui aussi obtient un collier d'immunité pour le prochain conseil. Il se met donc à l'abri de potentiels soucis immédiats. Comme Claude, Laurent joue la carte de l'apaisement pour aller aussi loin que possible. Il y aura fort à faire pour les sortir de leur zone de confort.

: Nouvelle victoire pour Laurent, avec Claude qui plus est. Lui aussi obtient un collier d'immunité pour le prochain conseil. Il se met donc à l'abri de potentiels soucis immédiats. Comme Claude, Laurent joue la carte de l'apaisement pour aller aussi loin que possible. Il y aura fort à faire pour les sortir de leur zone de confort. Alix : Non seulement elle a réussi son coup de bluff avec un faux collier, mais elle a aussi réussi à se mettre hors de cause auprès de Laurent qui semble respecter ce coup de poker. On notera aussi qu'elle est la seule à être suffisamment vigilante pour se douter que Claude et Laurent n'ont pas tout dit aux autres aventuriers après leur victoire. Ça mérite bien d'être dans les tops de la semaine.

Les flops de la semaine