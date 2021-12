"Koh Lanta : pas de gagnant suite à la tricherie, le vote de la finale invalidé"

KOH LANTA 2021. Denis Brogniart gardera son totem cette année. En effet, il n'y a pas eu de gagnant cette saison en finale de Koh Lanta 2021. En cause ? Trop de tricherie commise par "un petit groupe d'aventuriers". Le vote du jury final a été invalidé. On vous explique pourquoi.

Sommaire Notes

Affaires de tricherie

Photo repas clandestin

Menace de grève

Candidats

Gagnant

Diffusion et replay Ugo éliminé, Claude et Laurent finalistes face au jury final . Lors de l'épreuve des poteaux, c'est Laurent Maistret qui s'est imposé face à Claude, tombé le premier, et Ugo, qu'il a choisi d'éliminer au profit de son ami. Ils doivent donc faire face tous les deux au jury final mais, selon les informations du Parisien parues ce jour, le dépouillement du vote n'aura pas lieu.

. Lors de l'épreuve des poteaux, c'est Laurent Maistret qui s'est imposé face à Claude, tombé le premier, et Ugo, qu'il a choisi d'éliminer au profit de son ami. Ils doivent donc faire face tous les deux au jury final mais, selon les informations du Parisien parues ce jour, le dépouillement du vote n'aura pas lieu. Pas de gagnant en finale de Koh Lanta. Quelques heures après les révélations du Parisien, Denis Brogniart a expliqué qu'il n'y aurait pas de dépouillement durant la finale de Koh Lanta La Légende. En effet, la production de l'émission a pris connaissance de tricherie ayant eu lieu il y a plusieurs mois lors du tournage de Koh Lanta, une triche qui "manque au code d'honneur de Koh Lanta" et qui en soit invalide le vote. Il n'y aura donc pas de gagnant dans Koh Lanta cette saison.

Quelques heures après les révélations du Parisien, Denis Brogniart a expliqué qu'il n'y aurait pas de dépouillement durant la finale de Koh Lanta La Légende. En effet, la production de l'émission a pris connaissance de tricherie ayant eu lieu il y a plusieurs mois lors du tournage de Koh Lanta, une triche qui "manque au code d'honneur de Koh Lanta" et qui en soit invalide le vote. Il n'y aura donc pas de gagnant dans Koh Lanta cette saison. Le chèque de 100 000€ habituellement dévolu au gagnant a été reversé au fond pour Bertrand-Kamal dédié à la lutte contre le cancer du pancréas. Bertrand-Kamal est un candidat de Koh Lanta qui avait marqué sa saison l'année dernière et était décédé d'un cancer du pancréas en quelques mois.

habituellement dévolu au gagnant a été reversé au fond pour Bertrand-Kamal dédié à la lutte contre le cancer du pancréas. Bertrand-Kamal est un candidat de Koh Lanta qui avait marqué sa saison l'année dernière et était décédé d'un cancer du pancréas en quelques mois. Cette saison a été marquée par des affaires de tricherie. D'abord c'est Teheiura qui a été pointé du doigt par la production pour avoir reçu deux fois de la nourriture de la part d'habitants, nourriture qu'il aurait ensuite partagée avec d'autres candidats comme l'a révélé Le Parisien. Le journal francilien a ensuite fait d'autres révélations expliquant que d'autres candidats, dont Le Parisien n'a souhaité nommer que Claude et Laurent (tous deux finalistes), avaient eu recours à des méthodes peu scrupuleuses pour se fournir de la nourriture, notamment en se rendant chez l'habitant les nuits d'après conseil d'immunité.

En direct

Recevoir nos alertes live !

00:04 - "Nous ne donnerons aucun nom" mais ces noms circulent déjà Cela fait désormais plus d'une semaine que l'affaire de tricherie circule dans Koh Lanta. Révélées par le Parisien, ces informations évoquent des escapades nocturnes de la part de quatre à cinq candidats, "un petit groupe d'aventuriers" a confirmé Denis Brogniart durant la finale, qui se sont procuré de la nourriture en dépit des règles du jeu, ce fameux "code d'honneur" évoqué par la production de Koh Lanta. Deux noms ont été dévoilés par Le Parisien, celui de Laurent Maistret et celui de Claude Dartois. Tous deux démentent fermement. Ceux-ci n'ont cependant pas été nommés ni même pointés du doigt par Denis Brogniart lors de la finale qui s'est achevée aussitôt que l'animateur a révélé le pot-aux-roses aux alentours de 23h35 ce mardi soir. Ni Laurent ni Claude, pourtant finalistes, n'ont réagi au micro suite à cette annonce. On les a cependant vus se serrer la main et s'embrasser à la fin de l'émission. Notez votre finaliste préféré de Koh Lanta Chaque semaine, nous vous proposons de voter pour votre candidat de coeur dans Koh Lanta La Légende. Finale oblige, le sujet du sondage de la semaine vous propose de voter pour l'un des trois candidats qui mérite, selon vous, de remporter cette saison Koh Lanta 2021. Vous avez donc le choix entre Claude, Laurent et Ugo. Lequel doit remporter Koh Lanta ? A vos votes ! Si vous ne voyez pas le module de vote, cliquez ici. 14/12/21 - 23:55 - Le communiqué de presse de la production revient sur cette décision exceptionnelle Dans un communiqué transmis à la presse et sur les réseaux sociaux, Adventure Line Production, qui produit Koh Lanta, a souhaité s'exprimer sur sa décision de ne pas sacrer de gagnant durant cette saison de Koh Lanta La Légende. "Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d’honneur qui figure dans le règlement du jeu Koh Lanta. Cela, plusieurs mois après les votes du jury final." ALP précise avoir enquêté sur la question. "Nous avons découvert qu’en effet un petit groupe d’aventuriers n’avait pas respecté ce code d’honneur, en parvenant à obtenir de la nourriture, à quelques reprises, en dehors du cadre du jeu." La production a ensuite fait appel à un huissier et décidé de la marche à suivre. "Nous avons remis et fait constater par huissier, ces éléments concordants, qui constituent une atteinte à l’équité entre les concurrents et qui ont pu fausser le déroulement du jeu. C’est pourquoi, nous n’avons pas procédé au dépouillement en direct à Paris des votes qui devaient départager les deux finalistes, et qu’aucun aventurier n’a été sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta." Suite à cela, les 100 000€ dévolus au gagnant de Koh Lanta La Légende ont été reversés en intégralité au Fonds pour Bertrand Kamal porté par Fondation ARC pour la recherche contre le cancer du pancréas. 14/12/21 - 23:51 - Si le vote n'avait pas été invalidé, Claude aurait gagné Koh Lanta 2021 Quelques secondes après avoir annoncé que le vote du jury final avait été invalidé, Denis Brogniart a tout de même révélé qui les candidats auraient sacré gagnant de Koh Lanta La Légende si le vote avait été validé par la production. Eh bien c'est Claude qui l'aurait emporté face à Laurent, qui n'aurait eu que 4 votes tandis que Claude, lui, en aurait attiré 9. Malheureusement pour lui, l'affaire de tricherie l'a rattrapé avant qu'il puisse obtenir le chèque de 100 000€. 14/12/21 - 23:41 - "Nous n'allons pas procéder au dépouillement ce soir" Il est 23h40 et après plus de deux heures et demi d'attente, Denis Brogniart a enfin lâché le secret : il n'y aura pas de gagnant ce soir dans Koh Lanta La Légende. "Il y a plusieurs mois, les membres du jury final ont voté. Eh bien ce soir je ne vais pas procéder au dépouillement. Récemment nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur de Koh Lanta. Un petit groupe d'aventuriers n'ont pas respecté ce code d'honneur." 14/12/21 - 23:34 - Une émission spéciale Koh Lanta la semaine prochaine Pour célébrer dignement le vingtième anniversaire de Koh Lanta, TF1 et Adventure Line Production ont travaillé sur une soirée spéciale Koh Lanta diffusée la semaine prochaine, mardi 21 décembre à 21h05. Certains des aventuriers les plus emblématiques de l'émission s'exprimeront sur le programme auquel ils ont participé. L'occasion peut être de faire oublier les affaires de triche qui ont entaché la saison "La Légende". 14/12/21 - 23:27 - Quand Teheiura s'exprimait sur les repas clandestins Son affaire de triche personnelle a quasiment été éclipsée par celle des autres, Teheiura s'exprimait ce matin dans les colonnes du Parisien au sujet des révélations de repas clandestins de Claude et Laurent. Le candidat exprimait ainsi toute sa confiance en la production pour faire le bon choix. "Tout est dans les mains de la production. Quand je compare ce que j’ai fait sur un seul jour par rapport à ce qui est décrit dans votre article, il y a deux poids, deux mesures ! S’il y a des preuves par rapport à ces escapades, ces « dîners clandestins » comme vous dites, je suis certain que la production prendra la bonne décision. Moi, je ne suis pas juge, ce n’est pas à moi de faire quoi que ce soit." 14/12/21 - 23:07 - Denis Brogniart fait la rétrospective de.. Ugo ! C'est tout à fait étonnant (ou pas tant que ça peut être ?) mais cette finale se transforme petit à petit en éloge absolu d'Ugo qui n'est pourtant pas finaliste face au jury final de Koh Lanta La Légende. Une nouvelle pierre apportée à l'édifice d'une annulation de cette finale en raison des affaires de tricherie et notamment celle dont se seraient rendus coupables Laurent et Claude. Affaire à suivre comme on dit, il nous reste encore 25 minutes d'émission et pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes si l'on en croit Denis Brogniart. 14/12/21 - 22:54 - Un plateau étonnant pour cette finale Nous avons eu l'occasion de couvrir un certain nombre de finales de Koh Lanta ces dernières années et c'est la première fois que l'on voit les finalistes placés au même endroit que les autres candidats du jury final. Serait-ce un signe que ce plateau est un peu particulier ? Peut-être pour nous montrer que cette finale est unique par rapport aux autres ? Unique au sens où elle pourrait effectivement se terminer sans dépouillement et donc sans gagnant ! Voilà un signe supplémentaire qui vient peut être confirmer les informations publiées par Le Parisien. 14/12/21 - 22:47 - Denis Brogniart promet "une soirée un peu particulière" Jusqu'ici, rien ne semble indiquer qu'une annulation totale de la finale va avoir lieu ce soir dans ce dernier épisode de Koh Lanta La Légende. Rien dans le montage ou même dans l'attitude de Denis Brogniart ne laisse transparaître les informations dévoilées par Le Parisien cet après-midi. Pour autant, Denis Brogniart vient d'annoncer que les téléspectateurs allaient être témoins d'une "soirée un peu particulière" sans trop en dire. Une confirmation ? On en aura le coeur net dans quelques minutes. 14/12/21 - 22:43 - Coumba absente car "souffrante" Sur le plateau de TF1, Denis Brogniart annonce l'absence d'Alix, obligée de respecter une période d'isolement après un retour de voyage en Afrique australe, mais aussi de Coumba "souffrante", sans plus de précision. Il y a peu, sur Instagram, Coumba exprimait déjà ses doutes quant à sa présence lors de la finale de Koh Lanta 2021. "Est-ce que je serai mardi soir à la finale de Koh-Lanta ? Seul Dieu sait… Ce n’est pas forcé. Ce dimanche soir, j’estime qu’il y a beaucoup plus de contraintes que d’avantages pour moi de m’y rendre. Donc ce n’est pas sûr que j’y aille. Cela dépendra de mon humeur mardi matin" disait-elle dans un live sur Instagram avec Hadja. 14/12/21 - 22:28 - Laurent et Claude font leur plaidoyer face au jury final Face aux membres du jury final, Laurent Maistret s'est exprimé pour espérer convaincre les treize candidats de voter pour lui et ainsi le sacrer grand gagnant de Koh Lanta La Légende. "Je voulais mettre des sourires sur les visages. Avant tout, je voulais me battre pour les autres." Claude Dartois s'est lui aussi présenté face au jury et a mis en avant le fait qu'il n'a jamais gagné : "je me donne une dernière fois dans ma vie une possibilité d'inscrire mon nom au palmarès." 14/12/21 - 22:18 - Pour Namadia, Ugo est le gagnant de Koh Lanta La Légende A l'arrivée d'Ugo sur le lieu du vote du jury final, Namadia a exprimé tout son respect à l'égard d'Ugo, dont le parcours est absolument exceptionnel. "Les deux finalistes, c'est deux personnes que j'affectionne, mais pour moi le gagnant de Koh Lanta c'est lui, rien à dire". 14/12/21 - 22:16 - Pourquoi le dépouillement n'aura pas lieu en direct ce soir Vous ne le savez sans doute pas mais en réalité le dépouillement des votes n'aura pas lieu ce soir en direct sur TF1. En effet, les candidats du jury final ainsi que les finalistes ont été convoqués ce jour pour tourner la séquence de dépouillement dans un studio de La-Plaine-Saint-Denis. D'après les informations du Parisien, il n'y aura d'ailleurs pas de dépouillement, par choix de la production en raison de l'affaire de triche par Laurent et Claude (ainsi que trois autres candidats) qui entache sans doute durablement l'image du programme. Une séquence a cependant été tournée en amont de la finale sans doute pour éviter des dérapages en direct. 14/12/21 - 22:10 - Qui sont les candidats membres du jury final ? Ils sont treize à avoir le destin des finalistes entre leurs mains dans cette finale de Koh Lanta La Légende : les douze candidats éliminés depuis la réunification, dont le troisième finaliste non choisir par le vainqueur de l’épreuve des poteaux, à qui s’ajoute Clémentine, éliminée avant la réunification mais intégrée au jury final pour éviter que les votants soient en nombre pair et donc éviter une égalité. Voici donc les membres du jury final cette année : Clémentine, Namadia, Coumba, Clémence, Teheiura, Alexandra, Christelle, Loïc, Alix, Sam, Phil, Jade et Ugo, le troisième finaliste éliminé. 14/12/21 - 22:06 - Laurent choisit Claude comme adversaire en finale C'est l'heure du choix pour Laurent Maistret, gagnant de l'épreuve des poteaux de Koh Lanta La Légende. "Je vais prendre Claude" a lancé Laurent. "Du début à la fin j'ai fait beaucoup de chemin avec Claude. J'apprécie beaucoup Ugo mais je pouvais pas faire ça." Ugo prend la nouvelle avec le sourire malgré le fait qu'il ait fini deuxième lors de l'épreuve des poteaux. Laurent et Claude feront donc face tous les deux au jury final. LIRE PLUS

Koh Lanta La Légende se transforme peu à peu en Koh Lanta : La Triche. La saison all stars 2021, filmée en début d'année en Polynésie française sur les motus qui font face à l'île de Tahaa, n'en fini plus de voir fuiter des informations relatives à des tricheries survenues en marge du tournage. D'abord cela a été Teheiura qui, interrogé par la production, a assumé face caméra avoir reçu de la nourriture par deux fois. Le Parisien précisait déjà, en marge de la diffusion de l'épisode 11 de Koh Lanta La Légende, que Teheiura aurait partagé cette nourriture (des légumes ainsi qu'un steak et des frites) avec Claude et Sam qui ne se sont pas exprimés sur la question depuis. Le lundi 6 décembre, le journal francilien a publié de nouvelles révélations de tricheries.

D'après les informations du Parisien, "quatre à cinq candidats" qui resteront anonymes profitaient des soirs de conseil pour faire des virées chez l'habitant sur l'île de Raiatea. Là-bas, ceux-ci attendaient que les gardiens chargés de les surveiller s'endorment "pour rejoindre le Sunset Beach Motel". Le journal révèle ainsi que ces candidats, non nommés, ont été accueillis chez des habitants qui les auraient nourris. "Au menu : du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo. Un rituel, tous les trois jours, pour la plupart des cinq candidats". Une seule chose semble certaine comme le révèle Le Parisien, citant un salarié d'ALP, Ugo n'a pas participé à ces petites visites chez l'habitant. "La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !"

Les fans de Koh Lanta se demandent nécessairement qui sont ces quatre à cinq candidats qui se sont empêtrés dans cette affaire de tricherie de grande ampleur. Or, dans sa première publication Le Parisien a choisi de ne pas révéler les prénoms des candidats concernés contrairement à ses précédentes révélations au sujet de Teheiura, Claude et Sam. Le quotidien francilien précise avoir choisi de ne pas mentionner leur nom car "outre les insultes et les diverses menaces", devenues monnaie courante de la part des internautes parfois virulents à l'endroit des candidats, les participants impliqués "craignent surtout pour leur image, qu'ils monnayent cher le plus souvent". Finalement, le 14 décembre, Le Parisien a décidé de nommer Laurent Maistret et Claude Dartois comme étant deux des cinq candidats ayant bénéficié de ces repas clandestins. Les trois autres candidats, quant à eux, n'ont pas été nommés officiellement par le quotidien francilien.

La photo d'un repas clandestin au cœur de l'enquête

Après les révélations faites dans la presse au moment de la diffusion de l'épisode 14 de Koh Lanta La Légende, la production de l'émission a ouvert une enquête au sujet de la tricherie dont elle n'avait pas encore eu vent auparavant. Le Parisien explique notamment qu'une preuve visuelle existe : une photographie qui montrerait Laurent Maistret à une table garnie de beaucoup de nourriture, en compagnie de Claude Dartois et deux autres candidats qui resteront sans nom pour l'instant. A l'heure qu'il est, on ne sait pas encore si la production a mis la main sur cette photographie, qui aurait été envoyée par SMS à Laurent par le couple qui aurait accueilli ces repas clandestin, mais si c'est le cas la production de Koh Lanta pourrait prendre des décisions exceptionnelles pour sanctionner cette nouvelle affaire de tricherie qui éclate après celle dont s'est rendu coupable Teheiura.

Les révélations n'en finissent pas au sujet de Koh Lanta La Légende. Dans un nouvel article publié le 14 décembre quelques heures avant la diffusion de la finale de Koh Lanta 2021, Le Parisien révèle de nouvelles informations expliquant que Claude et Laurent auraient menacé la production de Koh Lanta de faire grève voire même de quitter l'aventure s'ils n'obtenaient pas des viennoiseries en plus lors de la nourriture obtenue pour toute l'équipe lors de l'épreuve de confort gagnée conjointement à la suite de laquelle ils ont dû récupérer des courriers pour le reste de l'équipe et ainsi abandonner beaucoup de nourriture. En coulisses, Claude et Laurent auraient ainsi menacé la production qui, selon Le Parisien, aurait cédé à leurs demandes.

Qui sont les candidats de Koh Lanta All Stars ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

fiche programme

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.