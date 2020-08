"Koh Lanta : portraits des candidats, date de diffusion... Tout sur "Les 4 terres""

Pour la rentrée, TF1 dégaine une nouvelle saison de Koh Lanta. Intitulée "Les 4 terres", cette saison de Koh Lanta 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 17 août 2020 à 15h26] Après la victoire de Naoil en juin dernier lors de la saison all-star de Koh Lanta 2020, TF1 enchaîne avec une nouvelle saison qui oppose cette fois des anonymes. Ces nouveaux épisodes, dont la diffusion est attendue à partir du 28 août prochain, ont la particularité de mettre en opposition quatre équipes de six candidats. Chaque tribu est construite en fonction des origines des candidats : une équipe du Nord de la France, une autre du Sud, une pour l'Ouest et enfin une pour l'Est de l'Hexagone. La production de l'émission espère ainsi faire naître des sortes de spectateurs supporters en fonction des grandes régions françaises que représentent les tribus. Au menu des changements dans cette nouvelle saison, l'épreuve de confort aura encore un enjeu supplémentaire, rapporte Le Parisien. La dernière équipe du classement terminera sur l'îlot de l'exil, sans eau ni nourriture, juste avant d'enchaîner avec l'épreuve d'immunité et le conseil d'élimination. Les 24 candidats de Koh Lanta : les 4 terres ont été présentés par TF1 au début du mois d'août. Découvrez leurs portraits en images dans notre diaporama ci-dessous.

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a lieu au mois d'août et TF1 a prévu de diffuser une nouvelle saison de son jeu d'aventure avec Koh Lanta : Les 4 terres. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.