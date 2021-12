"Koh Lanta : pourquoi il n'y aura pas de gagnant en finale 2021"

KOH LANTA 2021. On le sentait venir, c'est désormais confirmé par Le Parisien. Il n'y aura pas de gagnant de Koh Lanta La Légende. La saison 2021, marquée par des affaires de triche, n'aura pas survécu aux dernières révélations concernant ses deux finalistes, Laurent Maistret et Claude Dartois.

Pas de gagnant en finale de Koh Lanta. C'est Le Parisien qui dévoile cette information un peu plus de deux heures avant la diffusion de l'émission qui devait conclure en grandes pompes la saison "La Légende" de Koh Lanta. Décision a été prise par la production de ne pas dépouiller les votes du jury final, qui devait départager Laurent, Claude ou encore Ugo, suite à des révélations de tricherie concernant Laurent et Claude.

C'est Le Parisien qui dévoile cette information un peu plus de deux heures avant la diffusion de l'émission qui devait conclure en grandes pompes la saison "La Légende" de Koh Lanta. Décision a été prise par la production de ne pas dépouiller les votes du jury final, qui devait départager Laurent, Claude ou encore Ugo, suite à des révélations de tricherie concernant Laurent et Claude. Cette saison a été marquée par des affaires de tricherie. D'abord c'est Teheiura qui a été pointé du doigt par la production pour avoir reçu deux fois de la nourriture de la part d'habitants, nourriture qu'il aurait ensuite partagée avec d'autres candidats comme l'a révélé Le Parisien. Le journal francilien a ensuite fait d'autres révélations expliquant que d'autres candidats, dont Le Parisien n'a souhaité nommer que Claude et Laurent (tous deux finalistes), avaient eu recours à des méthodes peu scrupuleuses pour se fournir de la nourriture, notamment en se rendant chez l'habitant les nuits d'après conseil d'immunité. La finale de Koh Lanta 2021 sera-t-elle l'occasion pour la production d'évoquer cette nouvelle affaire de triche ? Des sanctions peuvent-elles être envisagées ? Une annulation pure et simple de la victoire de Laurent ou Claude peut-elle se produire ? Beaucoup de questions se posent en amont de la diffusion de cette finale.

18:46 - Ambiance glaciale lors du tournage de la finale Le Parisien révèle que Koh Lanta 2021 n'aura finalement pas de gagnant suite à une décision prise par ALP, la société de production qui crée Koh Lanta, en raison des affaires de tricherie révélées au sujet de Laurent et Claude. Le quotidien francilien cite un employé d'Adventure Line Productions : "Claude et Laurent n'ont jamais admis la moindre triche. L'ambiance était très froide entre eux et le reste de l'équipe dont Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert." Une ambiance pesante qui risque de se ressentir dans la séquence en plateau tournée cet après-midi en Seine-Saint-Denis pour conclure la saison; Notez votre finaliste préféré de Koh Lanta Chaque semaine, nous vous proposons de voter pour votre candidat de coeur dans Koh Lanta La Légende. Finale oblige, le sujet du sondage de la semaine vous propose de voter pour l'un des trois candidats qui mérite, selon vous, de remporter cette saison Koh Lanta 2021. Vous avez donc le choix entre Claude, Laurent et Ugo. Lequel doit remporter Koh Lanta ? A vos votes ! Si vous ne voyez pas le module de vote, cliquez ici. 18:41 - Une deuxième affaire de tricherie révélée Si la première affaire de triche avait été dévoilée directement par la production de Koh Lanta, la deuxième a été révélée par la presse. En effet, une enquête du Parisien a dévoilé en fin de saison que d’autres candidats que Teheiura auraient triché en marge des conseils d’élimination. Ceux-ci n’ont pas été nommés par le quotidien francilien mais leur mode opératoire, quant à lui, a bel et bien été détaillé. Après les conseils d’élimination, les candidats dorment sur place et rejoignent leur campement le lendemain matin. Certains d’entre eux auraient cependant attendu que les gardiens s’endorment pour se rendre chez l’habitant pour profiter de repas bien plus importants que ceux auxquels les participants de Koh Lanta sont habitués. Une nouvelle affaire de tricherie qui pose encore de véritables questions quant à la crédibilité de l’aventure de TF1 alors que celle-ci devait fêter ses 20 ans en grandes pompes. 18:34 - Il n'y aura ni dépouillement ni gagnant de Koh Lanta La Légende ce soir Nouvelles révélations de la part du Parisien en ce début de soirée. La production de Koh Lanta a décidé de ne pas procéder au dépouillement des treize membres du jury final de Koh Lanta La Légende. Cet après-midi, l'équipe, Denis Brogniart et les quinze candidats de Koh Lanta concernés étaient convoqués pour tourner une séquence en plateau pour conclure la finale de la saison. Denis Brogniart, animateur historique de l'émission, aurait informé les candidats que les votes ne seraient pas dépouillés car "les règles n'ont pas été respectées" en référence aux nombreuses affaires de tricherie révélées ces derniers jours. 18:07 - La tricherie de Teheiura Ce sont des révélations dont la production se serait bien passé cette année alors qu’elle préparait sa saison exceptionnelle des 20 ans de Koh Lanta. Une affaire de tricherie a été dévoilée au sein même de l’émission lorsque, dans l’épisode 11, Denis Brogniart est venu sortir Teheiura du jeu après une enquête pour tricherie. Le candidat polynésien a avoué immédiatement avoir reçu (deux fois) de la nourriture depuis l’extérieur du jeu. Éliminé séance tenante de l’aventure, Teheiura fait tout de même partie du jury final. D’autres révélations faites par le Parisien ont par la suite précisé que Teheiura avait reçu des légumes mais aussi un steak et des frites qu’il aurait partagés avec d’autres candidats (Sam et Claude d’après les informations du Parisien). En tant qu’instigateur de cette triche, il est cependant le seul à avoir fait les frais de cette affaire. 17:59 - Des sanctions à venir lors de la finale de Koh Lanta ? Alors que la finale de Koh Lanta La Légende doit être diffusée ce soir à partir de 21 heures sur TF1, la production de Koh Lanta est confrontée à un problème de taille : deux de ses finalistes, Laurent Maistret et Claude Dartois, sont au centre d'une nouvelle affaire de tricherie. D'après Le Parisien, ils auraient profité de plusieurs repas clandestins chez l'habitant après certains conseils d'élimination. Une photo existerait comme preuve mais ne serait pas parvenue jusqu'à la production. Toujours est-il que si Laurent ou Claude gagnait cette édition, censée marquer en grandes pompes le vingtième anniversaire de l'émission, l'image du programme pourrait en prendre un nouveau un coup. On sait que la séquence en plateau et avec les quinze candidats a été enregistrée cet après-midi sur les coups de 16h. Va-t-elle être remplie de révélations voire même de sanctions ? C'est une possibilité. Dans Le Parisien, on peut lire qu'une des hypothèses du moment serait l'annulation purement et simplement du vote et donc du dépouillement ainsi que de la potentielle victoire de Claude ou Laurent et un don de 100 000€ au fond pour Bertrand Kamel, candidat de l'année 2020, décédé d'un cancer du pancréas. Pour en avoir le coeur net, il faudra cependant attendre la diffusion de l'émission. 17:31 - Ugo, le "phénix" de Koh Lanta 2021 Laurent l’appelle «le phénix» de Koh Lanta La Légende et à raison. Ugo est le tout premier éliminé de cette édition Koh Lanta 2021. Envoyé sur l’île des bannis, il s’est maintenu à flot pendant quinze jours seul sur l’île, enchaînant les victoires face à ses adversaires dans l’arène des bannis jusqu’à réintégrer l’aventure principale grâce à la réunification. Toujours pointé du doigt et en danger, Ugo a ensuite remporté trois épreuves d’immunité d’affilée. Dès qu’il n’a pas été immunisé (soit lors de la dernière épreuve d’immunité), ses adversaires en ont profité pour l’éliminer. De retour sur l’île des bannis, il s’est ensuite imposé face à Alix et Sam et a donc une nouvelle fois réintégrer l’aventure directement lors de l’épreuve d’orientation qu’il a remportée. Déjà vainqueur en 2012, Ugo pourrait bien l’emporter une deuxième fois ce soir dans Koh Lanta La Légende et, quelque part, son parcours exemplaire est tel qu’il le mériterait bien. 17:21 - "C'est la faute de tous !" La bourde de Laurent Maistret sur Instagram Alors qu'il publiait dans sa story Instagram une vidéo de lui montrant fièrement ses baskets customisées par une marque, Laurent Maistret ne s'est pas rendu compte que le son capté par son smartphone n'avait pas été couvert par une musique trendy. On y entendait en réalité Claude Dartois dans une discussion animée : "C'est la faute de tout le monde. C'est la faute de tous ! Les candidats, la prod, tout le monde. Chacun a son échelle pue la merde". Peu après, sans doute se rendant compte de son erreur, Laurent Maistret a remplacé cette story Instagram par la même vidéo mais dépourvu de sa bande sonore originale cette fois remplacée par un morceau de musique. La vidéo a cependant déjà été publiée sur Twitter où certains internautes s'interrogent sur le monologue de Claude qui semble assez agacé. Sans doute cela a-t-il trait aux affaires de triche dont une dernière est sortie cet après-midi. Quand on fait de l’influence, mieux vaut parfois couper le son… ???? #KohLanta pic.twitter.com/VNIrHBitSr — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 14, 2021 17:14 - Une photo comme preuve des repas clandestins ? On le sait, la production de Koh Lanta a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur la deuxième affaire de tricherie dont fait l'objet l'émission. D'après les informations du Parisien, il existe bel et bien une preuve d'au moins un repas clandestin dont aurait profité Laurent Maistret, Claude Dartois et deux autres candidats. Il s'agit d'une photo où l'on voit Laurent Maistret "attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie". Ce cliché, que la production a tenté de se procurer pour confondre les tricheurs, aurait été envoyé par SMS à Laurent Maistret. 17:01 - Retour sur le parcours de Claude dans La Légende Il l’a annoncé sur son compte Instagram, Koh Lanta La Légende sera sa dernière saison de Koh Lanta, Claude Dartois a donc pour objectif de remporter cette ultime saison. En effet, Claude n’a jamais gagné Koh Lanta malgré qu’il a été trois fois finaliste. Dans La Légende, il a remporté de très belles victoires individuelles, augmentant ainsi son record, et a manœuvré de telle sorte à ce qu’il ne soit jamais vraiment en danger lors des conseils. Toujours en majorité grâce à ses alliés et très proche de Laurent, il arrive à l’épreuve des poteaux sans avoir connu de véritable alerte. Peut-être va-t-il enfin remporter ce titre qui lui avait échappé par trois fois ? 17:01 - Claude et Laurent seraient impliqués dans les dîners clandestins Lors de ses premières révélations la semaine dernière, Le Parisien avait choisi de ne pas révéler les noms des candidats impliqués. Pourtant, à l'approche de la finale, le journal a fini par révéler deux des quatre (ou cinq) candidats qui seraient impliqués dans cette affaire de dîners clandestins partagés entre participants chez l'habitant en Polynésie après le conseil d'immunité. Claude Dartois et Laurent Maistret, tous deux finalistes, font partie des candidats qui se seraient rendus coupables de triche sur le tournage de Koh Lanta La Légende en profitant de "dîners clandestins" bien plus nutritifs que ce à quoi ils avaient accès dans l'aventure. 16:48 - Claude et Laurent auraient menacé d'une grève sur le tournage Les révélations n'en finissent plus autour de cette saison de Koh Lanta La Légende. D'après les informations du Parisien, Laurent et Claude, après une victoire conjointe lors d'une épreuve de confort (celle où il fallait garder un bambou en équilibre sur leur tête) auraient fait du chantage à la production pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Suite à cette épreuve, les deux candidats stars de l'émission avaient gagné le droit de choisir pour l'équipe de la nourriture et/ou du courrier de leurs proches. Certains ayant formulé le souhait de recevoir leur courrier plutôt que de la nourriture, Claude et Laurent ont choisi d'apporter plus de courriers que de vivres. Or, en coulisses, toujours d'après Le Parisien, Laurent et Claude auraient menacé la production d'une grève s'ils n'obtenaient pas plus de nourriture, et tout particulièrement les viennoiseries. "Ils ont menacé de faire grève et d’arrêter le jeu s’ils n’avaient pas de la nourriture en plus. lls avaient vraiment très faim" confie un salarié de la production de Koh Lanta au journal francilien. Selon Le Parisien, "l'équipe technique a fini par céder". 16:33 - Laurent l'a échappé belle cette saison «Je croyais que j’étais con mais je le suis pas !» Cette phrase emblématique de Laurent semble se vérifier une nouvelle fois dans Koh Lanta La Légende car il a su une nouvelle fois s’allier aux bonnes personnes et aborder les conseils d’élimination sereinement. Laurent a cependant eu chaud lors des deux épreuves à élimination directe où il s’en est fallu d’un cheveu pour que celui qui s’appelle lui-même «le lion» quitte l’aventure d’abord face à Loïc puis à Sam. Déjà vainqueur de l’édition 2014, Laurent pourrait faire le doublé ce soir dans Koh Lanta La Légende face à Ugo et son ami Claude. 16:05 - Quel programme pour la finale de Koh Lanta 2021 ? Depuis quelques saisons, l’épreuve d’orientation est séparée de l’épreuve des poteaux et du vote final. L’ultime épisode de la saison de Koh Lanta 2021 sera donc dédié à l’épreuve des poteaux, où le gagnant repartira avec le droit de choisir son adversaire face au jury final qui doit voter pour départager les deux derniers finalistes. Mais avant d’avoir le résultat du vote, Denis Brogniart accueille les candidats du jury et les finalistes en plateau pour s’exprimer sur la saison. Le nom du gagnant devrait donc être connu aux alentours de 23h30 ce soir. 15:45 - La finale de Koh Lanta La Légende, c’est ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à la finale de Koh Lanta La Légende. Débutée fin août 2021, cette deuxième saison de Koh Lanta 2021 aura duré près de quatre mois. C’est avec cet épisode 15, diffusé ce soir à partir de 21h05 sur TF1, que la saison s’achève avec une finale qui oppose Claude, Ugo et Laurent. Lequel des trois l’emportera ? Réponse en fin de soirée. Suivez notre direct pour ne rien rater de ce dernier épisode.

Koh Lanta La Légende se transforme peu à peu en Koh Lanta : La Triche. La saison all stars 2021, filmée en début d'année en Polynésie française sur les motus qui font face à l'île de Tahaa, n'en fini plus de voir fuiter des informations relatives à des tricheries survenues en marge du tournage. D'abord cela a été Teheiura qui, interrogé par la production, a assumé face caméra avoir reçu de la nourriture par deux fois. Le Parisien précisait déjà, en marge de la diffusion de l'épisode 11 de Koh Lanta La Légende, que Teheiura aurait partagé cette nourriture (des légumes ainsi qu'un steak et des frites) avec Claude et Sam qui ne se sont pas exprimés sur la question depuis. Le lundi 6 décembre, le journal francilien a publié de nouvelles révélations de tricheries.

D'après les informations du Parisien, "quatre à cinq candidats" qui resteront anonymes profitaient des soirs de conseil pour faire des virées chez l'habitant sur l'île de Raiatea. Là-bas, ceux-ci attendaient que les gardiens chargés de les surveiller s'endorment "pour rejoindre le Sunset Beach Motel". Le journal révèle ainsi que ces candidats, non nommés, ont été accueillis chez des habitants qui les auraient nourris. "Au menu : du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo. Un rituel, tous les trois jours, pour la plupart des cinq candidats". Une seule chose semble certaine comme le révèle Le Parisien, citant un salarié d'ALP, Ugo n'a pas participé à ces petites visites chez l'habitant. "La véritable légende de cette saison, c'est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !"

Les fans de Koh Lanta se demandent nécessairement qui sont ces quatre à cinq candidats qui se sont empêtrés dans cette affaire de tricherie de grande ampleur. Or, dans sa première publication Le Parisien a choisi de ne pas révéler les prénoms des candidats concernés contrairement à ses précédentes révélations au sujet de Teheiura, Claude et Sam. Le quotidien francilien précise avoir choisi de ne pas mentionner leur nom car "outre les insultes et les diverses menaces", devenues monnaie courante de la part des internautes parfois virulents à l'endroit des candidats, les participants impliqués "craignent surtout pour leur image, qu'ils monnayent cher le plus souvent". Finalement, le 14 décembre, Le Parisien a décidé de nommer Laurent Maistret et Claude Dartois comme étant deux des cinq candidats ayant bénéficié de ces repas clandestins. Les trois autres candidats, quant à eux, n'ont pas été nommés officiellement par le quotidien francilien.

La photo d'un repas clandestin au cœur de l'enquête

Après les révélations faites dans la presse au moment de la diffusion de l'épisode 14 de Koh Lanta La Légende, la production de l'émission a ouvert une enquête au sujet de la tricherie dont elle n'avait pas encore eu vent auparavant. Le Parisien explique notamment qu'une preuve visuelle existe : une photographie qui montrerait Laurent Maistret à une table garnie de beaucoup de nourriture, en compagnie de Claude Dartois et deux autres candidats qui resteront sans nom pour l'instant. A l'heure qu'il est, on ne sait pas encore si la production a mis la main sur cette photographie, qui aurait été envoyée par SMS à Laurent par le couple qui aurait accueilli ces repas clandestin, mais si c'est le cas la production de Koh Lanta pourrait prendre des décisions exceptionnelles pour sanctionner cette nouvelle affaire de tricherie qui éclate après celle dont s'est rendu coupable Teheiura.

Les révélations n'en finissent pas au sujet de Koh Lanta La Légende. Dans un nouvel article publié le 14 décembre quelques heures avant la diffusion de la finale de Koh Lanta 2021, Le Parisien révèle de nouvelles informations expliquant que Claude et Laurent auraient menacé la production de Koh Lanta de faire grève voire même de quitter l'aventure s'ils n'obtenaient pas des viennoiseries en plus lors de la nourriture obtenue pour toute l'équipe lors de l'épreuve de confort gagnée conjointement à la suite de laquelle ils ont dû récupérer des courriers pour le reste de l'équipe et ainsi abandonner beaucoup de nourriture. En coulisses, Claude et Laurent auraient ainsi menacé la production qui, selon Le Parisien, aurait cédé à leurs demandes.

Qui sont les candidats de Koh Lanta All Stars ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.