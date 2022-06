"Koh Lanta : pourquoi la prochaine saison ne sera diffusée qu'en 2023"

KOH LANTA 2023. Après la victoire conjointe de Bastien et François, Koh Lanta va faire une pause et ne reviendra pas sur TF1 avant 2023. Voici pourquoi.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 9h50] Dans une interview pour Puremédias en avril dernier, Xavier Gandon le directeur des antennes de TF1 s'est exprimé sur l'avenir de Koh Lanta. Alors en pleine diffusion de la saison "Koh Lanta, le Totem Maudit", la chaîne ne prévoyait déjà pas de deuxième saison de Koh Lanta en fin d'année. Gandon expliquait en effet qu'il "n'y a pas de tournage en cours d'une nouvelle saison", ce qui signifie de fait qu'il "n'y aura donc pas de deuxième saison de Koh-Lanta à la rentrée". Depuis plusieurs années, TF1 avait habitué les téléspectateurs à suivre deux saisons différentes de Koh Lanta en une année, souvent avec une saison "all-stars" en fin d'année. En 2022, après Le Totem Maudit, Koh Lanta prendra donc une pause. Xavier Gandon s'explique sur ce choix, évoquant notamment le fait que le mardi soir pourrait éventuellement voir un retour des séries américaines. "Nous avons vu avec 'Une famille en or', que l'enchaînement de programmes de flux après 'Koh-Lanta' fonctionnait bien. Ceci dit, la case du mardi soir n'a pas forcément vocation à rester une case de programmes de flux. Cela dépendra de l'offre de séries américaines. Nous serons pragmatiques."

Interrogée par Linternaute à ce sujet fin juin (notre interview est à lire ici), la productrice de Koh Lanta Alexia Laroche-Joubert se montre plutôt satisfaite par ce choix d'une pause pour l'émission de survie qui a fêté sa vingtième année en 2021. "Je trouve aussi très bien que nous n'enchaînions pas tout de suite avec un autre Koh Lanta. Là où on a enchaîné en dix semaines, un délai extrêmement court, les deux dernières saisons. Je trouve très bien qu'on attende un peu là." L'occasion peut-être, de faire évoluer le jeu que les candidats et les téléspectateurs connaissent par cœur ?

La saison 2022 de Koh Lanta s'est achevée le mardi 21 juin après quatre mois de diffusion. Le jury a rendu un verdict pour le moins inattendu, plaçant Bastien et François à égalité avec quatre voix chacun tandis que Géraldine, gagnante sur les poteaux, n'a obtenu que trois voix. Il s'agissait pour la première fois d'une finale opposant 4 candidats sur les poteaux et, pour la première fois encore, 3 candidats face au jury final. A égalité, Bastien et François se sont partagés la somme dévolue au gagnant et ont chacun remporté 50 000€. A noter qu'une telle égalité en finale a déjà eu lieu deux fois dans l'histoire de Koh Lanta. La première en 2003 entre Delphine et Isabelle. La deuxième entre Jade et Kevin en 2007. Cela faisait donc quinze ans qu'une égalité en finale de Koh Lanta n'avait pas eu lieu.

Fiche programme

Koh-Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

C'est aux Philippines que les candidats sont partis durant Koh-Lanta, le totem maudit. Ils étaient 24 à participer en 2022, 12 hommes et 12 femmes. Ci-dessous, retrouvez notre récap de l'aventure, candidat par candidat.

La finale de Koh Lanta, le totem maudit était diffusée le mardi 21 juin 2022 sur TF1. Elle opposait Bastien, Jean-Charles, Géraldine et François tous qualifiés en finale lors de l'épreuve d'orientation. Après quatre mois de diffusion, la saison 2022 de Koh Lanta a livré son verdict. Bastien et François ont été sacrés gagnants à égalité de l'émission en finale.

C’est dans la soirée du 21 juin 2022 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta, le totem maudit. Après 39 jours de survie aux Philippines, c’est Bastien et François qui ont été choisis par le jury final comme grands gagnants de la saison. Les deux candidats ont supplanté Géraldine avec 4 voix chacun contre 3.

Koh-Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.