"Koh Lanta : pourquoi les épreuves seront capitales dans l'épisode 9"

KOH LANTA LES 4 TERRES – C'est une émission particulièrement importante qui s'annonce avant l'épisode 9 de Koh Lanta Les 4 Terres. Voici ce qu'il faut attendre la suite de Koh Lanta 2020.

[Mis à jour le 23 octobre 2020 à 14h30] L'élimination de Hadja vendredi dernier change la donne sur le camp de la tribu réunifiée. En effet, les ex-Verts, jusqu'ici restés à six, voient partir l'une des leurs tandis que les membres de l'ancienne tribu jaune sont en majorité écrasante pour débuter la phase finale de l'aventure. Plus que jamais, les ex-Rouges sont en danger s'ils n'arrivent pas à obtenir l'immunité. Dans la bande-annonce de l'épisode 9 de Koh Lanta les 4 Terres, on peut même découvrir qu'un aventurier sera éliminé immédiatement après sa défaite lors de l'épreuve de confort. Il faut donc s'attendre à ce que deux candidats soient éliminés cette semaine : l'un au confort et l'autre au conseil. Plus que jamais, la résilience sur les épreuves fera la différence cette semaine dans Koh Lanta. Dans le même temps, les organismes sont soumis à très rude épreuve alors que les aventuriers de Koh Lanta souffrent de malnutrition depuis trois semaines déjà. En attendant le nouvel épisode, retrouvez ci-dessous notre résumé complet de l'émission de la semaine dernière.

Récap de l'épisode 8

Fabrice a du mal à se faire à l'absence de Sébastien, son compagnon d'aventure éliminé par les Rouges la semaine dernière. "Ça me fout un coup au moral" annonce-t-il face à la caméra. Mais il faut bien passer à autre chose et le Nordiste aura bien d'autres choses à penser. Tout d'abord parce qu'il faut s'affairer pour ficeler autant que possible la malle que leurs adversaires devront ouvrir le lendemain. Arrivés à l'épreuve de confort, les deux groupes doivent se lancer dans un parcours du combattant en portant ces fameuses malles de 100 kilos qu'ils doivent ensuite délier. Au final, un candidat est choisi pour courir chercher une machette afin de couper les liens. En duel face à son ancien coéquipier Brice, Dorian s'impose et permet à son équipe de l'emporter en laissant Loïc le loisir de couper la corde. Les Jaunes gagnent l'épreuve de confort et, par la même occasion, une bâche pour s'abriter ainsi que des pâtisseries. De quoi reprendre des forces pour la suite de l'aventure.

Les ambassadeurs négocient

Denis Brogniart annonce aux deux équipes que l'heure de la réunification a sonné. Et avec elle, les fameuses négociations des ambassadeurs ! Chaque tribu désigne un ambassadeur qui a la lourde tâche de s'accorder avec son homologue sur l'élimination d'un membre de l'une ou l'autre équipe. Si aucun accord n'est trouvé, ils doivent jouer leur propre élimination sur le tirage d'une boule noire. Dans un élan de courage et de générosité, Loïc se désigne chez les Jaunes et promet qu'il ira jusqu'à mettre son aventure en jeu pour éviter d'éliminer l'un des siens. Une stratégie qui inquiète beaucoup Laurent. Chez les Rouges, c'est plus compliqué. Hadja se voit bonne négociatrice mais prévient ses partenaires : "par contre je vous le dis, j'irai pas à la boule noire […] si y a quelqu'un qui sort, faudra pas venir pleurer". Les Rouges s'accordent tout de même à envoyer Hadja en tant qu'ambassadrice.

Face à un Loïc buté qui souhaite tenter sa chance face à la boule noire plutôt que d'éliminer un Jaune, Hadja propose de se séparer d'un Rouge. Les deux ambassadeurs annoncent à la tribu réunifiée que Marie-France a été éliminée suite à leurs négociations. Philosophe, Marie-France estime qu'elle ne peut pas en vouloir à Hadja. "Je ne peux en vouloir qu'à moi-même." Retrouvez notre interview de Marie-France ici.

Premiers contacts entre ex-Jaunes et ex-Rouges

Les Rouges intègrent le camp des Jaunes et forment désormais la tribu réunifiée. Si les retrouvailles sont agréables pour certains, on sent assez vite une certaine tension entre les anciennes équipes rivales. Brice prévient Dorian que sa "tête est mise à prix" car il est très fort sur les épreuves. Le Normand s'agace en apprenant cette stratégie qu'il juge anti-sportive. De son côté, sur le camp, Hadja fait jaser en faisant cuire tout le riz qui restait aux Jaunes.

Vient la première épreuve d'immunité individuelle : un parcours du combattant extrêmement difficile. Chez les femmes, Alix s'impose tandis que Loïc bat Dorian sur le fil chez les hommes. Opposés dans un jeu d'équilibre pour être départagés, les deux candidats ne déméritent pas mais c'est finalement Alix, très émue, qui s'impose. Elle annonce dans la foulée qu'elle donne son collier d'immunité, valable jusqu'au conseil de l'épisode 8, à Dorian pour s'assurer qu'il continuera l'aventure.

Rien ne va plus pour les ex-Rouges

L'immunité d'Alix et Dorian change beaucoup de choses dans les tractations préalables au vote sur l'élimination de la semaine. Deux noms circulent beaucoup : Angélique d'un côté et Hadja de l'autre. Toutes deux sont pointées du doigt pour leur certaine inactivité sur le camp. Au final, avec 7 votes à son encontre, Hadja quitte l'aventure non sans cacher son animosité envers Alix : "Je pense qu'elle est la tête pensante des jaunes. Je pense qu'elle est à même de faire suivre tous les moutons qu'il y a derrière." Hadja quitte l'aventure en donnant son vote noir à Joaquina qui pourra donc voter deux fois la semaine prochaine. Les ex-Rouges sont en difficultés, désormais à six contre sept. Lisez notre interview avec Hadja ici.

Tout savoir sur Koh Lanta

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.