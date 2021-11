"Koh Lanta : programme de l'épisode 13 et notes des candidats en direct"

KOH LANTA 2021. La suite de l'aventure Koh Lanta La Légende arrive ce mardi soir avec l'épisode 13. A la fin de cet épisode, nous saurons qui sont les finalistes qui s'opposeront lors de l'épreuve d'orientation.

[Mis à jour le 30 novembre 2021 à 20h00] Comme tous les mardis, c'est l'heure de retrouver Koh Lanta La Légende ce soir avec un épisode 13 sous tension puisque deux candidats vont être définitivement éliminés de la saison ce soir. En effet, avec l'arrivée de Loïc et Alix sur le campement de l'île des bannis, Christelle a deux nouveaux adversaires qui lui barrent la route vers la course d'orientation. Les trois candidats repêchés vont devoir s'affronter pour déterminer qui pourra encore prétendre à l'orientation cette saison. Qui de Loïc, Alix ou Christelle quittera définitivement la saison ? Réponse ce soir.

De même, sur le campement principal, ils sont encore six à s'affronter mais ils ne seront plus que quatre finalistes à la fin de l'épisode. En effet, l'épreuve d'immunité verra l'un des six êtres éliminés sur le champ après sa défaite lors du jeu. Ensuite, le vote des cinq candidats restants scellera le destin d'un autre aventurier. A l'heure qu'il est, Sam, Phil, Ugo, Claude, Laurent et Jade sont encore en lices dans l'aventure principale. Reste à savoir quels seront les éliminés de l'épisode 13. A suivre ce soir à partir de 21h05 sur TF1.

La semaine dernière, dans l'épisode 12, c'est Ugo qui avait remporté les suffrages avec 70% des votes le félicitant pour sa performance avec une quatrième immunité d'affilée. Malgré son élimination à l'épreuve d'immunité, Loïc arrive deuxième avec 47% des voix tandis que Claude arrive troisième avec 32% des votes cette semaine. Alix et Jade terminent le classement avec respectivement 7% et 6% des voix.

Qui sont les candidats de Koh Lanta All Stars ?

Clémence Castel, gagnante de Koh Lanta saison 5 (2005) et du Combat des héros (2018)

Coumba Baradj, Koh Lanta saison 5 (2005), Choc des héros en 2010 et La revanche des héros (2012)

Jade Handi, gagnante Koh Lanta saison 7 (2007), Koh Lanta Le Retour des héros (2009)

Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta saison 8 (2008)

Karima Najjarine, Koh Lanta saison 15 (2016)

Clémentine Jullien, finaliste de Koh Lanta saison 17 (2017), Le Combat des héros (2018)

Cindy Poumeyrol, finaliste de Koh Lanta saison 20 (2019)

Alexandra Pornet, gagnante de Koh Lanta, Les 4 terres (2020)

Alix Noblat, Koh Lanta saison 21 (2020)

Patrick Merle, finaliste de Koh Lanta saison 9 (2009), Koh Lanta : La Revanche des héros (2012)

Freddy Boucher, Koh Lanta saison 9 (2009), finaliste du Choc des héros (2010), La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014

Claude Dartois, finaliste de Koh Lanta saison 10 (2010) et de La Revanche des héros (2012), L'île des héros (2020).

Laurent Maistret, Koh Lanta saison 11 (2011), gagnant de Koh Lanta : La nouvelle édition (2014)

Teheiura Teahui, finaliste de Koh Lanta saison 11 (2011), La Revanche des héros (2012), La Nouvelle édition (2014), L'île des héros (2020)

Ugo Lartiche, gagnant de Koh Lanta saison 12 (2012)

Philippe Bizet, Koh Lanta saison 12 (2012), La Nouvelle édition (2014)

Namadia, Koh Lanta saison 12 (2012)

Maxime Berthon, Koh Lanta saison 20 (2019)

Sam Haliti, Koh Lanta : l'île des héros (2020)

Candice Boisson, Koh Lanta l'île au trésor (2016) et Koh Lanta : Le combat des héros (2018)

Sandro Gonzalez Schenan, Loïc Riowal et Béatrice Kaboré sont réservistes.

Qui a gagné la dernière saison de Koh Lanta ?

Diffusée le 4 juin 2021, la finale de Koh Lanta : les armes secrètes a départagé les trois candidats encore en piste pour remporter les 100 000€ promis au gagnant. Qualifiés lors de l'épreuve d'orientation, Jonathan, Maxine et Lucie se sont opposés sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Maxine, arrivée première sur les poteaux a choisi de repêcher Lucie, arrivée deuxième. Le duo a fait face au jury final composé de Frédéric, Hervé, Mathieu, Shanice, Myriam, Vincent, Laëtitia, Thomas, Magali, Flavio, Arnaud, Laure et enfin de Jonathan, éliminé après les poteaux. Avec 9 votes en sa faveur, Maxine l' aemporté et a été sacrée gagnante de Koh Lanta 2021.

la fiche programme de Koh Lanta

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Diffusion et replay de Koh Lanta

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.