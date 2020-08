"Koh Lanta : quelles nouveautés pour Les 4 Terres ? Le point sur la saison"

C'est le grand jour pour les amateurs de Koh Lanta. La nouvelle saison 2020, intitulée Les 4 Terres, débarque ce soir sur TF1. L'occasion de remanier certaines règles du jeu. On fait le point sur les nouveautés.

[Mis à jour le 28 août 2020 à 10h06] Quelques mois seulement après la victoire de Naoil lors de la saison all-star de Koh Lanta 2020, voici une toute nouvelle saison. Il s'agit cette fois d'une saison mettant en scène des anonymes. Koh Lanta Les 4 Terres propose de remanier quelques règles pour innover mais aussi surprendre les candidats. On sait en effet que certains d'entre eux connaissent bien l'émission et pourraient mettre en place des stratégies téléphonées si la production ne réinventait pas son format. Chose faite avec cette nouvelle saison de Koh Lanta 2020 ! Tout d'abord, c'est la toute première fois qu'une saison de Koh Lanta met en scène non pas deux ou trois mais quatre équipes. Chacun des 24 candidats est réparti dans une équipe selon son appartenance à une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. De quoi faire jouer la fierté des candidats mais aussi des téléspectateurs !

Autre règle et non des moindres : les épreuves de confort vont être encore plus importantes chaque semaine. En effet, chaque jeu de confort mettra en jeu deux récompenses pour les deux équipes arrivées en premier (c'est l'équipe gagnante qui choisit sa récompense. La seconde ira très logiquement au groupe arrivé deuxième). En revanche, l'équipe arrivée dernière lors de l'épreuve de confort devra passer la nuit sur l'îlot de l'exil, un endroit battu par les vents qui n'offre aucune ressource pour s'abriter ou même se sustenter correctement. Les équipes devront donc veiller à rester dans le haut du classement à chaque épreuve sans quoi elles vivront un exil difficile.

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a lieu au mois d'août et TF1 a prévu de diffuser une nouvelle saison de son jeu d'aventure avec Koh Lanta : Les 4 terres. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.