"Koh Lanta : qui de Loïc, Brice ou Alexandra sera gagnant en finale ?"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Après plus de trois mois de diffusion, Koh Lanta les 4 terres s'achève ce soir sur TF1. L'occasion pour Denis Brogniart de départager les trois finalistes : Loïc, Brice et Alexandra. Suivez notre direct.

Koh Lanta 2021 L'essentiel Ils auront bataillé dur pour en arriver là mais ça y est, ils sont en finale. Loïc, Brice et Alexandra sont les trois finalistes de Koh Lanta les 4 terres, la deuxième saison de l’année 2020. Ce soir, dans cette deuxième partie de finale, nous saurons lequel de ces trois candidats remporte l’épreuve des poteaux et, plus importants encore, lequel d’entre eux obtiendra le titre de meilleur aventurier de la saison ainsi que les 100 000€. Suivez notre direct pour ne rien rater de cette finale dont le niveau s’annonce relevé. Voir les photos Le résumé de Koh Lanta les 4 terres, candidat par candidat en direct Recevoir nos alertes live !

16:44 - En quoi consiste l'épreuve des poteaux de Koh Lanta ? Grand classique de Koh Lanta, la finale de l’émission de survie propose à trois candidats de s’essayer à une épreuve d’endurance. Perchés sur un poteau au-dessus de l’eau, les finalistes doivent y rester le plus longtemps possible afin de l’emporter. Le gagnant de l’épreuve des poteaux a ensuite son destin entre ses mains puisqu’il a l’occasion de choisir le candidat qui lui fera face lors du vote final. C’est un choix immensément stratégique pour obtenir les 100 000€ puisque sélectionner un finaliste trop populaire signifie donc la défaite même si l’on a gagné l’épreuve des poteaux. 16:16 - La finale de Koh Lanta, c’est ce soir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct dédié à la finale de Koh Lanta : les 4 terres, la deuxième saison 2020 de l’émission de survie menée par Denis Brogniart. Une saison tout à fait particulière puisqu’elle a mis en scène 24 candidats répartis dans quatre équipes, chacune représentant une grande région de France : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Ce soir, trois finalistes vont être départagés à l’occasion de l’épreuve des poteaux et du vote final. Qui de Brice, Alexandra ou Loïc sera sacré gagnant de Koh Lanta les 4 terres ? Suivez notre direct pour le savoir.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes ont été opposées. Toutes composées de 6 candidats différents, chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France. Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. On sait depuis que la saison a été tournée en Polynésie française. On peut s'attendre à ce qu'elle soit diffusée en début d'année 2021.