"Koh Lanta : qui sont les candidats qualifiés pour la finale 2022 ?"

KOH LANTA 2022. L'avant-dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit nous a permis de découvrir l'identité des quatre finalistes de la saison. Récap et notes des aventuriers de l'épisode 16.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 23h30] Après l'élimination d'Olga la semaine dernière, place à la première partie de la finale de Koh Lanta, le totem maudit avec la course d'orientation. Ils sont cinq à pouvoir espérer monter sur les mythiques poteaux de l'émission. François, Jean-Charles, Ambre, Géraldine et Bastien ont tous les cinq les capacités pour se qualifier mais avant cela ils doivent faire preuve de sang froid et trouver les trois poignards disséminés sur une île des Philippines. Jean-Charles, qui a à cœur de gagner sa première épreuve après avoir "tout perdu" tout au long de l'aventure, impressionne. Le fustier est le premier à trouver un poignard caché dans les frondaisons d'une île déserte. Il devance ainsi les quatre autres candidats et se permet même de le faire en un temps extrêmement court : 36 minutes ! Une belle revanche pour Jean-Charles pour qui l'aventure est désormais complète avec une victoire et une participation aux poteaux !

Belle revanche également pour Géraldine qui, elle aussi, n'avait pas gagné d'épreuves individuelles durant la saison mais la mère de famille s'en sort plus qu'honorablement lors de l'orientation où elle termine deuxième après Jean-Charles en 1h03 ! Il ne reste plus qu'une place sur les poteaux pour les trois candidats restants. Malgré le fait qu'il soit habitué à s'orienter en terrain difficile de par son métier, François a du mal à trouver la balise qui lui permettra de connaître la direction du dernier poignard qu'il cherche. Une fois la balise trouvée, il est cependant mis en difficultés par Ambre et Bastien qui l'ont rejoint depuis et tentent de le coiffer au poteau. Le pompier montpelliérain finit cependant par trouver le dernier poignard de la course d'orientation.

Mais tout n'est pas perdu pour Bastien et Ambre. Les deux ex-binômes des destins liés doivent s'affronter sur une ultime course d'orientation avec la certitude : l'un d'entre eux devra quitter l'aventure définitivement tandis que l'autre ira se jucher sur les poteaux en subissant la dernière malédiction (pour l'instant inconnue) de la saison. Les nerfs sont tendus et les deux candidats cherchent au même endroit… Jusqu'à ce que Bastien trouve finalement le poignard de la délivrance. C'est une victoire amère pour le cordiste qui voit ici une de ses compagnes d'aventure éliminée de son fait. Ambre est donc éliminée de Koh Lanta 2022 aux portes de l'épreuve des poteaux. Les quatre finalistes sont désormais connus : Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien, qui sera désavantagé lors des poteaux en raison de la malédiction du totem maudit.

Cette année, la finale de Koh Lanta est diffusée le 21 juin 2022. La course d'orientation a, quant à elle, lieu le 14 juin et déterminera les quatre derniers candidats qui participeront, la semaine suivante, à l'épreuve mythique des poteaux. Car oui, cette année pour la première fois, quatre candidats seront sur les poteaux de Koh Lanta, le totem maudit, les trois qualifiés à l'orientation ainsi que l'un des deux autres candidats départagés par une deuxième course d'orientation. Ce dernier candidat sera, lui, juché sur un poteau "maudit" et aura donc plus de mal à remporter l'épreuve finale.

Les candidats de Koh Lanta repartent à l'aventure dans les Philippines. Après une saison marquée par le retour d'anciens aventuriers emblématiques du programme de TF1, la saison 2022 voit le retour d'anonymes. Au total, ils sont 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes, à tenter l'aventure du totem maudit dans l'espoir de devenir le grand gagnant de la saison.

Koh Lanta est de retour pour une nouvelle saison, intitulée "Le totem maudit", en 2022. Celle-ci est à découvrir le mardi soir, depuis le 22 février. Chaque épisode est diffusé sur TF1 dès 21h10, comme c'est habituellement le cas. La première chaîne a donc décidé de conserver le créneau du mardi soir, testé lors de la saison All Star en 2021, au lieu du vendredi soir comme c'était jusque-là traditionnellement le cas.

Fiche programme

Koh Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de survivre sur une île déserte jusqu'à la finale. Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode, et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Chaque épisode est disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1 et ce pour une durée de 7 jours. A noter que les replays sont mis en ligne sur la plateforme Salto pour une durée indéfinie, ce qui permet aux fans les plus acharnés de voir ou de revoir la saison en intégralité.

En raison d'accusations de tricheries qui impliquerait des finalistes du jeu d'aventure, il n'y a pas eu de gagnant à l'issue de la dernière saison de Koh Lanta, fin 2021. Une première dans le jeu d'aventure. Selon Le Parisien, c'est Claude Dartois qui aurait obtenu le plus de votes de ses partenaires et adversaires lors de l'ultime conseil. Mais les bulletins n'auront même pas été dépouillés... Diffusée le 4 juin 2021, la précédente finale de Koh Lanta (Les Armes secrètes) avait couronné Maxine, qui est donc la seule gagnante de Koh Lanta en 2021.