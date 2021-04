"Koh Lanta : trahison et coup fourré, le récap de l'épisode 4"

KOH LANTA 2021. Tandis que les Jaunes et les Rouges se renvoient la balle en terme de victoires sur les épreuves, les tensions sur les deux camps apparaissent de plus en plus. Résumé de l'épisode 4.

[Mis à jour le 2 avril 2021 à 23h20] L'épisode 4 de Koh Lanta les armes secrètes commence de la même manière que les trois précédents pour les Jaunes : sans le feu et sans moyen de se sustenter durablement. Chez les Rouges, qui trouvaient jusqu'ici beaucoup de nourriture, on accuse le coup. Candice, de son côté, est toujours aussi seule alors que ses camarades semblent résolument l'ignorer. Arnaud tente une explication : l'instructrice de survie "agace un peu". La Stéphanoise est en danger et elle le sait, il faudra trouver un collier d'immunité pour se protéger.

L'épreuve de confort est cruciale pour les deux équipes puisqu'elle leur promet le kit de pêche et la possibilité de mieux se nourrir. Pour les Jaunes, il y a également une carotte supplémentaire : la promesse d'obtenir enfin le feu. C'est sans doute pour cette raison que les coéquipiers d'Aurélien, menés par un Flavio très adroits, prennent le dessus sur les Rouges et l'emportent. Une fois revenus sur le camp, les Jaunes se font une frayeur face à une allumette récalcitrante mais le feu démarre enfin. Aurélien et Mathieu partent aussitôt pêcher. Par ailleurs, le capitaine de l'équipe jaune s'éloigne régulièrement du camp pour chasser des crabes. "Je me découvre un côté prédateur que je me connaissais pas et ça me plaît bien !" Les réflexions du chef commencent cependant à peser sur ses camarades à qui il dit constamment leurs quatre vérités.

Chez les Rouges, Candice cherche inlassablement une arme secrète ou un collier d'immunité et finit, au bout du suspense, par trouver un de ces fameux colliers. Dans un geste de confiance absolue, elle en informe Maxine et Laure, dont elle se sent proche, pour sceller une alliance et espérer préserver la suite de son aventure. Et elle en aura bien besoin car les Rouges perdent une deuxième épreuve d'affilée à l'immunité et se retrouvent donc avec un choix à faire.

"J'ai le sentiment d'avoir été trahie"

Du côté de Laure et Maxine, on a un plan : faire croire à Candice qu'elle n'est pas en danger pour mieux l'évincer sans avoir à faire face à son collier d'immunité. L'objectif est donc de lui faire croire que c'est Magali qui est sur la sellette. Et le petit tour de manège semble fonctionner puisque Candice baisse la garde. Avec 5 voix contre elle et 4 contre Magali, Candice quitte l'aventure, trahie par les Rouges et particulièrement Laure et Maxine qui explique que "parfois, on est obligé de faire des choix".

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.