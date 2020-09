"Koh Lanta : trois éliminations et une trahison, résumé de l'épisode 4"

KOH LANTA LES 4 TERRES – Au terme de l'épisode 4 de Koh Lanta Les 4 Terres, quatre candidats ont quitté la compétition. Un abandon médical et trois éliminations. Lisez notre résumé.

[Mis à jour le 18 septembre 2020 à 23h40] L'épisode 4 de Koh Lanta Les 4 Terres a commencé avec une humeur morose sur le campement orange. Estomaqués, les membres de la tribu ont vu Diane partir suite à l'utilisation d'un collier d'immunité par Estelle. Pour Brice, c'est un véritable "coup de poignard" pour le groupe de jeunes qui s'était créé dans l'équipe de l'Ouest. Marie-France tente, quant à elle, de calmer le jeu en appelant les trois jeunes restant à la raison car "humainement parlant, on peut pas zapper" Estelle tout le long de l'aventure. Jody, de son côté, souhaite venger son amie Diane. Diane qui, d'ailleurs, réintègre l'aventure Koh Lanta dans l'équipe violette en lieu et place de Samuel. Le préparateur mental de la tribu du Nord a en effet été contraint à l'abandon suite à sa blessure au tendon d'Achille. Son état de santé ne permettait pas de le laisser continuer la compétition.

Lors de l'épreuve de confort, Estelle montre de quel bois elle se chauffe. Dans cette épreuve collective, chaque participant doit tenir un long bambou en équilibre sur sa tête le plus longtemps possible. Estelle obtient la deuxième place pour son équipe face à Hadja et Joaquina qui l'emportent pour les Verts. Suite au choix des gens de l'Est, les Oranges repartent sur leur camp avec un repas de roi : des brochettes de bœuf accompagnées de frites. Une embellie à venir pour Estelle ? En tout cas, elle a impressionné ses coéquipiers, comme le formule Jody : "Bravo, tu m'as montré ton mental." Au terme de cette épreuve, ce sont les Sudistes qui sont contraints à l'exil.

Tout roule pour les Verts

L'épreuve d'immunité de l'épisode 4 est cruciale : seule l'équipe arrivée en première position évitera le conseil et l'élimination d'un de ses membres. L'épreuve consiste en un parcours d'obstacle dans lequel un des coéquipiers est attaché à une corde qu'il s'agit de ne pas emmêler dans les obstacles. D'un cheveu, les Verts l'emportent devant les Oranges qui commencent à en avoir marre de perdre face aux gens de l'Est à quelques secondes d'écart. Toujours est-il que le couperet tombe : les Bleus, les Oranges et les Violets doivent éliminer l'un des leurs.

Arrivés derniers, les Nordistes subissent un malus de taille : leur conseil d'élimination a lieu immédiatement. Malheureuse jusqu'au bout dans son aventure, c'est Diane qui est éliminée, un jour seulement après avoir réintégré l'aventure. Elle fait ainsi les frais des liens régionaux mis en place dans l'équipe violette depuis le début de l'aventure et ce malgré les espoirs qu'elle aurait pu tenir au regard de son amitié naissante avec Lola et Angélique.

Les Verts, quant à eux, ont remporté les deux épreuves de cette semaine. Après deux défaites au confort dans les épisodes 1 et 2, la tribu de l'Est a remporté l'intégralité des épreuves de la saison pour le moment. Avec une victoire bonifiée au confort, ils obtiennent de quoi faire du feu et, récompense de l'épreuve d'immunité, partent à la découverte d'un village de pêcheurs fidjiens. Une rencontre inoubliable pour les Verts comme l'explique Joaquina : "C'est un moment magique qu'on a vécu avec eux, je ne l'oublierai jamais."

Un double conseil et la trahison d'Aubin

Pour les autres équipes, l'heure est à l'élimination. Chez les Bleus, Aubin jubile en voyant ses coéquipiers chercher un collier d'immunité sur l'île tandis qu'il l'a déjà trouvé depuis plusieurs jours. Bredouilles, les Sudistes arrivent au conseil avec une idée en tête : éliminer le plus faible, à savoir Aubin. Mais le Gersois ne l'entend pas de cette oreille et joue son collier. Il décide d'éliminer Mathieu, l'homme fort de sa tribu qu'il croit prêt à se lancer dans un binôme avec Alix. C'est un vrai coup dur pour l'équipe bleue. Mathieu se sent trahi, comme il nous l'a dit dans une interview. Du côté de l'équipe orange, Estelle n'a pas réussi à se sauver malgré des performances nettement plus impressionnantes dans l'épisode 4. Elle quitte l'aventure avec 3 votes contre 2 pour Jody.

Tout savoir sur Koh Lanta

Cette année, la rentrée télé a eu lieu au mois d'août et TF1 a diffusé le début de Koh Lanta : Les 4 terres fin août. Cette deuxième saison de Koh Lanta pour l'année 2020 oppose quatre équipes de six candidats. Sa diffusion a été calée tous les vendredis dès 21h05 à partir du 28 août 2020 sur TF1. Les épisodes sont, comme le veut la coutume, animés par Denis Brogniart.

Dans Koh Lanta : les 4 terres, quatre équipes s'opposent. Elles sont toutes composées de 6 candidats différents et chaque équipe représente une grande région de France : le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Ils devront donc non seulement survivre dans l'archipel des Fidji mais aussi représenter les couleurs de leurs régions respectives. Les portraits des candidats de Koh Lanta : Les 4 terres ont été révélés par TF1 au début du mois d'août. Pour en savoir plus sur eux, cliquez ici.

Les fans de Koh-Lanta se sont réveillés jeudi matin avec une triste nouvelle. Bertrand-Kamal, aventurier de l'équipe verte de l'actuelle saison de Koh Lanta, est décédé des suites d'un cancer. Cette annonce brutale a bouleversé les fans de l'émission, qui se sont également interrogées : quelles conséquences aura ce décès soudain sur la diffusion du jeu d'aventure, actuellement à l'antenne tous les vendredi sur TF1 ? Dans un communiqué commun, la première chaîne et la société de production ALP n'ont pas fait mention d'une interruption de la diffusion de Koh-Lanta. Les 4 Terres continuera d'être diffusé chaque semaine, comme c'est actuellement le cas.

Le prochain épisode de Koh-Lanta sera bien diffusé ce vendredi 11 septembre, à 21h05 sur Koh-Lanta. La saison des 4 terres sera toutefois dédié à Bertrand-Kamal, comme il a été précisé dans ce communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Mais le jeu va-t-il devoir s'adapter au parcours du candidat, toujours en lice à l'issue du second épisode ? Que va-t-il se passer si le candidat est finaliste ? Pour l'heure, il est trop tôt pour le dire, et TF1 n'a pas communiqué à ce sujet. Mais certains fans évoquent déjà qu'en cas de victoire, ce soit les parents de l'aventurier décédé qui remportent la somme qui lui était dû, ou que celle-ci soit reversée à une association. Dès ce soir, un préambule rendant hommage à Bertrand-Kamal sera diffusé en début d'épisode.

Denis Brogniart "dévasté" par la mort de Bertrand-Kamal

Suite à l'annonce du décès du candidat, Denis Brogniart, présentateur du jeu de TF1, qui s'est fendu d'un émouvant hommage à Bertrand-Kamal sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de la première chaîne, l'animateur de télévision "l'a accompagné tout du long de sa maladie", diagnostiquée après le tournage du jeu d'aventure. "Suis dévasté", a notamment écrit Denis Brogniart sur son compte Twitter, "je l'ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés".

Dans cet émouvant hommage, Denis Brogniart est revenu sur la personnalité du candidat de Koh Lanta : Bertrand-Kamal "m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité." Sur son compte Twitter, l'animateur a appelé ses abonnés à honorer "la mémoire d'un homme si bon", tout en adressant ses pensées à la famille de l'aventurier. "Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd c'était si dur, je ne t'oublierai jamais. #rip Je t'aime." De son côté, TF1 et ALP ont annoncé que la saison Koh Lanta : les 4 terres serait dédiée à Bertrand-Kamal, sans évoquer d'interruption de la diffusion du jeu en conséquence.

Je pense à sa maman Annick, à son papa Samir, à sa sur et à son frère qui lont entouré avec tant damour jusquau bout.

Mon Beka, je garde pour toujours ton sourire, tes yeux pétillants, nos moments quotidiens qd cétait si dur, je ne toublierai jamais. #rip Je taime. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Un hommage déjà rendu lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros

Denis Brogniart avait déjà rendu un discret hommage à Bertrand-Kamal lors de la finale de Koh Lanta : l'île des héros. Le 5 juin dernier, après la victoire de Naoil, le présentateur de la première chaîne a tenu à avoir "une pensée pour Samir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous". Pour que le nom de l'aventurier ne soit pas révélé, l'animateur du jeu de survie avait mentionné Samir, le prénom du père de Bertrand-Kamal, pour que son hommage soit plus discret à l'égard de l'aventurier.

La saison Koh Lanta : les 4 terres est diffusée tous les vendredis sur TF1 à partir de 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

La mort de Bertrand-Kamal, aventurier de l'actuelle équipe verte de Koh Lanta : les 4 terres, a donné un coup de massue à l'équipe de TF1. Vendredi 11 septembre, Denis Brogniart était invité sur le plateau d'Europe 1 pour évoquer cette lourde perte, confirmant qu'un préambule était prévu dans l'épisode diffusé ce soir pour lui rendre hommage. Le passage de l'animateur du jeu d'aventure au micro d'Europe 1 a également été l'occasion d'évoquer la prochaine saison de Koh Lanta. Et le présentateur a fait une annonce pour le moins surprenante : en raison du coronavirus, le tournage se fera en France.Denis Brogniart a évoqué cette prochaine saison de Koh Lanta qu'en quelques mots : le casting "est terminé" et le tournage doit débuter au mois d'octobre. Toutefois, hors de question pour le présentateur de révéler encore avec précision le lieu de tournage : "On tournera en France, mais la France, c'est grand" a-t-il laissé entendre, énigmatique. Des téléspectateurs pourront donc certainement assister à des bouts de tournage du jeu de TF1. Selon les informations de TV Mag, le tournage aura lieu en Polynésie Française.