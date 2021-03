"Koh Lanta : un renfort à prévoir dans l'épisode 2"

KOH LANTA 2021. Après un premier épisode d'observation, l'aventure Koh Lanta 2021 se poursuit avec une surprise qui va certainement modifier les forces en présence.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 14h20] Ce soir, TF1 diffuse l'épisode 2 de Koh Lanta : les Armes secrètes, la première saison 2021 de l'émission d'aventure. Et, comme on a pu le voir dans la bande-annonce de l'épisode, les cartes vont à nouveau être battues dans l'épisode 2. Denis Brogniart l'annonce en effet dans le trailer : "l'équipe va avoir du renfort !" Une phrase encore bien mystérieuse dans l'attente de la diffusion mais qui semble annoncer qu'une des deux équipes va pouvoir compter sur un nouvel aventurier ou une nouvelle aventurière pour la suite de la compétition. De quoi changer la dynamique entre les deux équipes, à n'en pas douter. Pour en avoir le cœur net, il faudra regarder l'épisode 2 de Koh Lanta 2021 ce soir sur TF1 à partir de 21h05.

Résumé de l'épisode 1 de Koh Lanta 2021

Vendredi dernier, Denis Brogniart accueillait vingt candidats en Polynésie française pour donner le coup d'envoi de Koh Lanta les armes secrètes, une édition 2021 qui fait le plein de nouveautés pour plus de rebondissements. A peine arrivés, les vingt candidats ont été répartis en binôme lors d'une épreuve où ils devaient réussir à faire du feu après terminé un parcours d'obstacles. Les quatre premiers candidats sont devenus capitaines des équipes jaunes et rouges tandis que les quatre derniers ont placé un vote à leur encontre pour le futur conseil où ils participeront. Candice et Hervé, arrivés premiers, sont les deux capitaines de l'équipe rouge tandis qu'Aurélien et Laëtitia sont les chefs de l'équipe jaune.

Les deux binômes vainqueurs ont d'ailleurs reçu un bel avantage : deux moitiés de talisman qui pourront les aider dans l'aventure. Utilisée seule, une moitié de talisman peut agir comme collier d'immunité et empêcher l'élimination de celui ou celle qui l'utilise. Cependant, la deuxième moitié deviendra inactive le cas échéant. En revanche, si les deux moitiés du talisman sont utilisées de concert, les deux candidats pourront chacun voter deux fois. On note d'ailleurs que les talismans sont utilisables jusqu'au conseil de la réunification inclus.

Les deux équipes formées

Les deux équipes ont ensuite été formées par les capitaines qui, à tour de rôle, ont appelé les autres candidats à les rejoindre. Le cas de Mathieu, arrivé dernier avec sa coéquipière, a fait débat puisque le Corse au sang chaud n'a pas caché sa frustration et sa haine de la défaite. Le jeune homme rejoint cependant l'équipe jaune avec une condition : qu'il apprenne à se canaliser pour éviter que son caractère ne porte préjudice à ses coéquipiers. Voici les compositions des équipes rouges et jaunes de Koh Lanta les armes secrètes :

Rouges : Candice, Hervé, Marie, Johnathan, Gabin, Frédéric, Maxine, Magali, Arnaud, Laure

Candice, Hervé, Marie, Johnathan, Gabin, Frédéric, Maxine, Magali, Arnaud, Laure Jaunes : Laëtitia, Aurélien, Thomas, Myriam, Vincent, Flavio, Shanice, Mathieu, Sylviane, Elodie

A la découverte de leur campement, les deux équipes s'activent pour trouver l'essentiel à leur survie : le point d'eau potable mais aussi de quoi s'abriter et se réchauffer. Sur ce point, Candice s'active chez les Rouges. Instructrice de survie et co-capitaine, elle prend les choses en mains, quitte à en agacer certains. Toujours est-il que les Rouges avancent vite dans leur quête d'un peu de confort : ils trouvent vite l'eau, préparent une cabane (pas assez grande pour tout le monde) et obtiennent le feu très rapidement. Chez les Jaunes, c'est un peu plus compliqué. On a l'eau mais le feu ne semble pas près de s'allumer. La cabane, quant à elle, reste sommaire.

Chute impressionnante à l'épreuve d'immunité

La première épreuve d'immunité arrive bien assez vite et impose un parcours d'équilibre en équipe. Si un candidat reste en arrière, toute l'équipe est bloquée. A ce jeu-là, les Rouges montrent leur cohésion et leurs capacités d'équilibre. Les Jaunes, s'ils progressent, sont refroidis par un fait de jeu inquiétant : Elodie retombe mal sur une poutre au niveau du coccyx et est contrainte de quitter l'épreuve pour passer en observation. Peu après, Sylviane est en grandes difficultés si bien qu'elle bloque la progression de ses camarades qui, malgré tout, l'encouragent à pleins poumons. Les Rouges finissent par l'emporter. Leurs effusions de joie agacent d'ailleurs passablement Mathieu qui les rappelle à l'ordre : "Oh y a un blessé quand même ! Les autres ils ont un blessé et ils sautent de joie comme si c'était la coupe du monde".

Toujours est-il que c'est une belle victoire pour les Rouges qui rentrent sur leur île sereinement. Ils s'attellent d'ailleurs à la collecte de nourriture et, grâce notamment à Arnaud, trouvent une solution pour pêcher des poissons pour mieux manger. Les Jaunes, quant à eux, sont bien loin de ces considérations et s'inquiètent surtout pour leur sort. Après avoir découvert l'existence des armes secrètes présentées par Denis Brogniart, tous tentent de les trouver ou, à défaut, de découvrir un collier d'immunité. Aucun n'en trouve et c'est Sylviane, pointée du doigt comme étant responsable du premier échec de l'équipe, qui est éliminée avec 7 voix à son encontre. Elodie, quant à elle, l'a échappé de peu puisqu'elle a reçu 5 votes.

Koh Lanta est une émission de TF1 diffusée chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée au printemps, une seconde à la fin de l'été. Pour découvrir les nouveaux épisodes de la prochaine saison, il suffit de visionner la première chaîne dès le 12 mars 2021 à 21h05. Chaque épisode est diffusé le vendredi soir, et disponible sur la télévision mais également en direct sur le site MyTF1 via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est disponible en replay dès le lendemain sur le site MyTF1.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.