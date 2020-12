"L'amour est dans le pré : Eric rappelle une prétendante, résumé du bilan"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – La première partie des bilans de L'amour est dans le pré a permis de faire le point sur la situation amoureuse des agriculteurs. Qui est en couple, qui est célibataire ?

[Mis à jour le 8 décembre 2020 à 9h19] L'amour est dans le pré s'achève la semaine prochaine ! Lundi 7 décembre 2020, M6 a diffusé la première partie des bilans. L'occasion pour Jérôme, Laura, Eric le chevrier, Eric l'Auvergnat, Philippe et Paul-Henri de faire le point sur leur aventure amoureuse. Jérôme et Lucile sont toujours ensemble, plus amoureux que jamais, tout comme Laura et Benoît qui ont déjà des projets d'enfants et envisagent le mariage.

De son côté, Eric l'Auvergnat a réservé une sacrée surprise aux téléspectateurs de L'amour est dans le pré : alors que dans l'épisode précédent, on savait que l'agriculteur allait poursuivre une relation avec Nathalie, la factrice parisienne. Mais il n'est pas arrivé à son bras lors du bilan : Eric l'Auvergnat a expliqué à Karine Le Marchand qu'il n'arrivait pas à oublier Sylvie, l'une des prétendantes qui l'avait éconduite au début de l'aventure. L'agriculteur l'a donc recontacté et c'est en compagnie de Sylvie que l'agriculteur est apparu lors de la première partie du bilan. Toutefois, les deux tourtereaux l'assurent, ils souhaitent prendre leur temps dans leur nouvelle relation. Mais finalement, comme l'explique l'éleveur dans les colonnes de Télé Loisirs, l'histoire d'amour s'est achevée : "ça n'a finalement pas marché entre nous, confie-t-il. Lorsqu'elle est partie de chez moi après le bilan, j'étais un peu déçu. Je l'avais sentie très distante avec moi, malgré l'absence des caméras." Cependant, Eric assure qu'il est resté ami avec Sylvie.

Egalement présents lors du premier bilan de L'amour est dans le pré, Eric le chevrier, Philippe et Paul-Henri sont toujours célibataires. L'agriculteur occitan a toutefois confié avoir revu Aline après son départ, mais les choses ne sont pas allées plus loin et ils sont restés amis. Malheureux depuis le départ de Claudine de son exploitation, Eric le chevrier a toutefois reçu une lettre surprise d'une nouvelle prétendante lors du bilan. Après avoir reçu des conseils de séduction de la part de Yolanda, Lucile et Karine Le Marchand (comme ne pas trop regarder la télévision), c'est peut-être une nouvelle page amoureuse qui s'ouvre pour l'agriculteur bourru.

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. Les bilans sont diffusés les 7 et 14 décembre 2020, clôturant la saison 15 de L'amour est dans le pré.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

