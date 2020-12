"L'amour est dans le pré : Laura émue aux larmes au bilan"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Lors de la première partie des bilans, Laura s'est affichée aux côtés de Benoît et n'a pas réussi à cacher son émotion face à sa nouvelle situation amoureuse.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 20h00] C'est une Laura métamorphosée qui se présente lundi 7 décembre 2020 au bilan de L'amour est dans le pré. D'après un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux de M6 quelques jours avant la diffusion l'avant-dernier épisode, on a pu découvrir l'agricultrice anglaise totalement changée. Celle qui apparaissait maladivement réservée dans son portrait après avoir connu des drames douloureux avec ses précédents partenaires semble radieuse et épanouie dans les bilans. Sa rencontre avec Benoît au cours de L'amour est dans le pré semble avoir totalement changé l'éleveuse.

On découvre lors de cet extrait que les deux amoureux ont pu profiter d'un week-end en tête à tête qui les a indubitablement rapproché, au point de tomber amoureux l'un de l'autre. A l'heure du bilan de L'amour est dans le pré, Laura avoue être consciente de cette transformation, "avec beaucoup de plaisir", notant qu'elle est devenue "quelqu'un qui aime donner et recevoir des câlins, qui aime prendre la main. Et ça au tout début, il ne fallait pas me toucher". Sa perception d'elle-même a également été transformée au contact de Benoît, ce qu'elle admet avec des larmes aux yeux : "Je suis une autre femme, je me considère comme une femme. Avant, c'est vrai que je me considérais pas comme rien, mais je me voyais pas femme digne de ce nom".

De quoi envisager le mariage après L'amour est dans le pré ? La question est posée par Karine Le Marchand, et Benoît admet très maladroitement qu'avant de rencontrer Laura, il n'avait pas encore trouvé la bonne personne pour franchir ce cap. On ne sait pas si les deux amoureux vont se dire "oui" dans un futur proche, mais le bonheur semble au rendez-vous pour les deux tourtereaux.

"Je suis une autre femme"

Depuis sa rencontre avec Benoît, Laura s'est affirmée et a retrouvé confiance en elle !

Le bilan de #ADP, saison 15 commence lundi à 21.05 pic.twitter.com/wRQWb1sJHk — M6 (@M6) December 4, 2020

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. Les bilans sont diffusés les 7 et 14 décembre 2020, clôturant la saison 15 de L'amour est dans le pré.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

L'amour est dans le pré - au programme TV sur M6 les lundis à 21h05