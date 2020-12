"L'amour est dans le pré : où en sont les agriculteurs avant le dernier bilan ?"

L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – La dernière partie des bilans de L'amour est dans le pré est diffusée ce soir sur M6. En couple, célibataires... On vous rappelle où en sont les agriculteurs de la saison.

L'essentiel

La saison 15 de L’amour est dans le pré touche à sa fin. Ce lundi 14 décembre, M6 diffuse la dernière partie des bilans de cette édition 2020 : l’occasion de savoir lesquels des 13 agriculteurs ont trouvé l’âme sœur, et lesquels sont restés célibataires à l’issue du tournage cette année. Ce soir, on découvrira où en sont les histoires de coeur de Cathy, Lionel, Mathieu, David, Florian, Jean-Claude et Laurent. Et autant dire que le bilan promet des surprises, puisqu’un extrait diffusé par M6 à la fin de l’épisode 12 laisse entendre que Cathy et Lionel, deux agriculteurs de la saison 2020, seraient en couple… Il faudra toutefois attendre la diffusion du bilan pour savoir si c’est une plaisanterie de la part des deux candidats ou la réalité.

La semaine dernière, la sixième chaîne a révélé les destins amoureux de six candidats de la saison. On a ainsi appris que Jérôme et Lucile ainsi que Laura et Benoît étaient toujours ensemble et plus amoureux que jamais, tandis que Paul-Henri, Philippe et Eric le chevrier sont restés célibataires. Ce dernier a toutefois reçu un ultime courrier de la part d’une femme, ouvrant une nouvelle porte sur son futur sentimental après l'échec de sa rencontre avec Claudine. De son côté, Eric l’Auvergnat a créé la surprise en apparaissant au bras de Sylvie au bilan, qui avait pourtant estimée à la fin de son séjour à la ferme qu’elle ne ressentait que de l’amitié pour l’agriculteur. Mais comme l’éleveur du Cantal l’a révélé à Télé Loisirs, le couple s’est séparé peu de temps après le tournage du bilan. Avant de suivre en direct cette deuxième partie des bilans ce soir, L’internaute vous récapitule ci-dessous les parcours amoureux des candidats de L’amour est dans le pré 2020.

En direct