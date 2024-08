"L'amour est dans le pré 2024 : un agriculteur "toujours en couple" avant le début de la saison"

"L'amour est dans le pré" est de retour pour une nouvelle saison 2024 à partir du lundi 19 août . Mais certains des agriculteurs présents au moment des portraits ont quitté l'émission de M6 prématurément.

"L'Amour est dans le pré" signe son grand retour pour sa 19e saison. Après la diffusion des portraits en janvier, les agriculteurs 2024 vont découvrir si l'émission de M6 leur permet de découvrir leur future âme soeur. Le premier épisode est diffusé ce lundi 19 août 2024, et se poursuivra jusqu'à la diffusion des bilans, à la fin de l'année.

Alors qu'ils étaient 15 sur la ligne de départ, ce ne sont finalement que 12 candidats que les téléspectateurs de l'ADP vont découvrir pour cette saison 2024. En effet, trois candidats ont quitté l'aventure : Cyril, Guy et Damien. Si la production de L'Amour est dans le pré n'a pas dévoilé les raisons de ces départs, l'un a provoqué la stupeur en coulisses.

C'est ce que Gabriella Mather, productrice, explique dans les colonnes du Parisien : "Cette année encore, on a senti qu'une ex revenait, on a été très, très vigilant. Et nous avons décidé d'arrêter avec cette personne", précise-t-elle, avant de dévoiler que cet agriculteur "n'était en réalit é pars vraiment célibataire, ce qui est quand même une des conditions principales à la participation de l'émission. Il était toujours en couple, et on leur dit à tous au début : Attention, tout se sait ! On finit toujours par tout apprendre." Le nom du candidat concerné n'a toutefois pas été dévoilé.

Parmi les candidats de l'ADP 2024, on trouvera notamment cette saison deux amis partis en quête d'amour, un récolteur de sel, un jeune fan de Michel Sardou et une ancienne notaire reconvertie en éleveuse de poules de luxe.

Drôles de reconversions et timidités XXL

Gilles dit Gillou, 69 ans, ex-éleveur et polyculture à la semi-retraite depuis 4 ans en Pays de la Loire, s'est en effet lancé dans l'aventure avec Renaud, 52 ans, éleveur de volailles, vaches et moutons à quelques kilomètres de chez lui. Une première pour l'émission. Avec son bagout, le "Gillou" offre déjà tout du personnage haut en couleurs habituel des castings de l'Amour est dans le pré et ne manquera pas de susciter des comparaisons avec son ami, d'une douceur et d'une discrétion rares.

Dans cette saison de l'Amour est dans le pré, les téléspectateurs devraient aussi remarquer Brice, saunier de 38 ans en Nouvelle-Aquitaine. Avant d'exploiter d'un marais salant, ce dernier a pratiqué le surf et fut professeur de tennis au Club Med ! Mais rien à voir avec l'inénarrable Popeye des Bronzés : Brice est un grand timide et serait parfaitement "nul en drague".

La nouvelle saison de l'Amour est dans le pré promet aussi quelques sagas dont seul le programme a le secret : Pascal, éleveur d'ovins et surnommé "Bobosse" parce qu'obsédé par le travail arrivera-t-il à lever le pied et à mettre derrière lui ces années d'alcoolisme pour fonder un couple ? Valentin, dit "Tintin", 26 ans, éleveur de vaches laitières en Normandie, saura-t-il dépasser sa timidité pour offrir sa tendresse et son humour à quelqu'un ? Christophe, 57 ans, vigneron et éleveur d'ovins, trouvera-t-il l'homme de sa vie après avoir étouffé son homosexualité pendant des années pour ne pas exposer ses parents ?

Un regard sur un métier difficile

Parmi les autres candidats au casting de l'ADP 2024, on pourra faire la connaissance de Manuela, 50 ans, qui a plaqué son travail de directrice d'école de notariat pour devenir éleveuse de "poules d'ornement" en Centre Val-de-Loire,, Bruno, grand échalas d'1m93 qui n'a connu que trois relations dont la plus longue aura duré 8 mois, ou encore Mickaël, éleveur de vaches laitières, mais aussi "dandy" du bocage breton. Des profils souvent atypiques mais toujours attachants.

L'approche de l'Amour est dans le pré est de fournir un espace où ces agriculteurs peuvent se confier sur leur vie, leur solitude, leurs drames, comme le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'êtres chers, la maladie et les périodes difficiles propres à la profession. Elle leur permet aussi de partager leurs espoirs et leurs doutes en matière de romance, le tout en les aidant à trouver leur moitié. Le format de l'émission, fidèle à son concept, invite les téléspectateurs à participer activement en envoyant leurs lettres d'amour et déclarations aux candidats qui auraient conquis leur cœur.

L'émission ne se limite pas uniquement à la présentation des nouveaux candidats. Elle proposera également comme chaque année "L'Amour vu du pré", une séquence où les participants des saisons précédentes reviennent pour un débriefing souvent coloré et émouvant. Cette partie rassemblera cette saison des visages familiers et adorés du public, comme Didier, Francis, Sébastien, Jérôme et Lucile, Mathieu, ainsi que des nouveaux venus de la dernière saison comme Christine, Joris et Charles.

L'amour est dans le pré saison 19 a débuté comme chaque année avec la diffusion des portraits des agriculteurs les 8, 15 et 12 janvier 2024. Suivent toujours ensuite les candidatures des prétendants et prétendantes avant les rencontres et les tentatives d'installation des couples. La date de diffusion précise de la seconde partie du programme débute le 19 août 2024, jusqu'aux bilans à la fin de l'année.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02.

Si vous êtes intéressés par l'un des candidats, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.