L'AMOUR (PRESQUE) PARFAIT. France 2 diffuse à partir du 19 janvier 2022 la série romantique "L'amour (presque) parfait" avec Maud Baecker, Tom Leeb, Nadia Roz et Isabelle Vitari.

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 15h06] L'amour (presque) parfait est la dernière série romantique de France 2. Cette comédie aux airs de Bridget Jones française met en scène Jul, 36 ans, qui ne rêve que de mariage. Gaffeuse au possible, un coup de téléphone change sa vie : un certain Max, qui a tout de l'homme idéal, lui demande de l'épouser, ce qui bouleverse Julie... Jusqu'à ce qu'elle se rend compte que le téléphone n'est pas le sien. Avec l'aide de ses amies, l'héroïne se met en tête de retrouver cet inconnu et de le séduire. Entre temps, elle se met en colocation avec Stéphane, un véritable gaffeur qui lui a fait croire qu'il était gay pour la rassurer.

L'amour (presque) parfait propose aux spectateurs un véritable casse-tête amoureux qui ne manquera pas de séduire les amateurs des comédies romantiques. La saison 1 est composée de six épisodes. La diffusion sur France 2 débute le 19 janvier, à 21h10. Les spectateurs pourront suivre les aventures de Jul chaque mercredi jusqu'au 2 février 2022.

