Tom Leeb : qui est le chanteur et comédien, ex-candidat à l'Eurovision ?

Tom Leeb, plusieurs mois après l'annulation de l'Eurovision, est de retour sur TF1 dans la saison 2 de la série "Infidèle".

[Mis à jour le 1er octobre 2020 à 19h10] Après le fiasco de l'Eurovision, Tom Leeb est de retour... en ostéopathe. Ce jeudi soir, sur TF1, dans la deuxième saison de la série Infidèle, il joue le rôle de Gabriel, un étrange ostéopathe. Un retour au petit écran pour le chanteur, plusieurs mois après l'annulation de l'Eurovision, où il devait représenter la France en mai 2020. Mais alors, qui est vraiment Tom Leeb ? Né le 21 mars 1989, il reste (pour l'instant) peu connu du grand public. Fils de Michel Leeb et de la journaliste Béatrice Malicet, il a deux sœurs, Fanny, elle aussi chanteuse et Elsa, actrice. Attiré par le milieu culturel, pendant cinq ans, Tom Leeb a pris des cours de théâtre, de cinéma, de chant à New York. De ses 18 à ses 23 ans, Tom Leeb traverse l'Atlantique pour étudier plusieurs disciplines dans de grandes écoles new-yorkaises. Et s'il devient un comédien et un humoriste accompli, sa guitare n'est jamais bien loin de loin, en témoignent les vidéos qu'il aime poster sur son compte Instagram, réjouissant ses milliers d'abonnés de sessions acoustiques en tous genre.

Après être monté sur les planches avec son père, il est apparu dans plusieurs séries, comme Sous le soleil ou Section de recherches. Il se lance ensuite comme humoriste, aux côtés de Kévin Levy dans le spectacle Kévin et Tom, qui fera la première partie de Gad Elmaleh. L'humoriste a également été à l'affiche du film Edmond, adapté de la pièce à succès d'Alexis Michalik. Artiste touche à tout, Tom Leeb joue aussi de plusieurs instruments, notamment la guitare. Le 20 septembre dernier, il sort son premier album, baptisé Recollection, porté par le single Are We Too Late. A l'automne, il avait fait la première partie du Gallois Tom Jones ou du célèbre chanteur Sting et s'était produit sur scène, à La Maroquinerie, à Paris, le 17 décembre 2019.

Après l'espoir Tom Leeb, la déception : en raison du coronavirus, l'Eurovision, qui devait se tenir en mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, a été logiquement annulé dès le mois de mars. "C'est avec un profond regret que nous devons annoncer l'annulation du Concours Eurovision de la chanson 2020 à Rotterdam. Ces dernières semaines, nous avons envisagé beaucoup d'options pour permettre au concours d'avoir lieu. Cependant, les incertitudes autour du Covid-19 en Europe (et les interdictions mises en places par les gouvernements) ont fait que l'Union européenne de radio-télévision (qui organise l'Eurovision ndlr.) a pris la décision d'annuler l'événement", pouvait-on lire dans un long communiqué posté à la mi-journée mercredi 18 mars sur les réseaux sociaux.

Il était expliqué que l'Eurovision pourrait avoir lieu dans les mêmes conditions l'année prochaine, avec Tom Leeb comme candidat. Une hypothèse que le chanteur avait finalement lui même démentie, annonçant que l'aventure Eurovision était pour lui, terminée.

En tant que membre du Big 5 très attaché à l#Eurovision, @Francetele prend acte de la décision dannulation de lévénement par lUER.



Nous tenons à exprimer toute notre solidarité avec @TomLeebOfficial, lensemble des artistes et les millions de fans de l'événement. #OpenUp https://t.co/daThCLoH8z — Eurovision France (@EurovisionF2) March 18, 2020

Pour représenter la France au concours de l'Eurovision en 2020, France Télévision avait donc décidé de se passer de "Destination Eurovision" qui, l'an passé, s'étalait sur trois soirées diffusées sur France 2, au terme desquelles Bilal Hassani avait été désigné candidat au concours de l'Eurovision 2019, qui se déroulait en Israël, à Tel Aviv (où il a terminé à la 16ème position sur les 26 candidats). Et c'est donc Tom Leeb qui avait été désigné en interne pour porter les couleurs de la France à Rotterdam. "Une étape déterminante pour la délégation tricolore, qui a d'abord écouté des centaines de chansons d'auteurs et compositeurs français, mais aussi étrangers pour la première fois. Le titre trouvé, restait donc à dénicher un interprète en totale adéquation pour défendre au mieux les chances de la France. C'est fait !", expliquait le Parisien à l'annonce de cette candidature surprise.

"C'est un jeune artiste de 30 ans qui a un grain de voix unique. C'est quelqu'un qui est moderne, qui est universel, qui est charismatique, qui est authentique. Il m'inspire de pleins d'adjectifs mais c'est vraiment ça", se réjouissait de son côté la directrice des divertissements de France 2, Alexandra Redde-Amiel.

Dans la famille Leeb, la culture se partage en famille. Tom est le fils de Michel Leeb, célèbre humoriste français né en 1947, le frère de Fanny, elle aussi compositrice et interprète et d'Elsa, comédienne. Ils sont les trois enfants de Michel Leeb et de la journaliste Béatrice Malicet. En plus d'être humoriste, le père de famille a lui aussi poussé la chansonnette à plusieurs reprises. Preuve que chez les Leeb, la musique n'est jamais vraiment loin.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si côté public, la carrière de Tom Leeb est très riche, côté vie privée, le chanteur ne laisse rien filtrer. Quand LCI lui demande s'il est un séducteur, comme son personnage dans la série Infidèle sur TF1, il répond : "Je suis séducteur pour les rôles (il rit). Je ne me qualifierais pas de séducteur, mais il faudrait plutôt demander ça aux femmes que j'ai séduites !"