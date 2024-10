Le Maître du jeu est un jeu télévisé de TF1 proche des Traîtres, qui a connu le succès sur M6. Principe, candidats, diffusion... Tout savoir sur le programme.

Le Maître du jeu est une nouvelle émission de divertissement, diffusée sur TF1 à compter du 4 octobre 2024. Le principe du jeu : des personnalités sont réunies dans une ancienne demeure, à une heure de Paris (le château de Groussay à Montfort l'Amaury, dans les Yvelines), pour mener une enquête. Celle-ci vise à démasquer le propriétaire des lieux, grâce à une série d'indices dévoilés tout au long du programme. Certains de ces indices doivent être remportés lors d'épreuves de logique. Le candidat vainqueur pourra faire remporter 100 000 euros à l'association de son choix.

Mais le Maître du jeu ajoute une difficulté à l'enquête puisque l'hôte des lieux, dont l'identité sera gardée secrète jusqu'au bout, dispose d'un complice parmi les candidats. L'intérêt du programme réside donc, en plus de l'enquête, dans les interactions des stars de la télé, qui devront collaborer sans se faire piéger par ce traître, qui va chercher quant à lui à les faire échouer dans leur mission.

La principale différence avec Les Traîtres

"Traître", voilà donc le mot qui vient rapidement à l'esprit au sujet du Maître du jeu. L'émission de TF1 est en effet fortement inspirée des Traîtres qui a connu le succès sur M6 ces dernières années. Si ici l'identité du traître en question est révélée aux téléspectateurs de TF1 dès le départ, pour qu'ils se régalent de ses roueries, de nombreux points communs avec le jeu de la sixième chaîne sont flagrants. A commencer par la présence de Laurent Ruquier, qui a justement remporté la saison 3 des Traîtres sur M6 avec son compagnon Hugo Manos, quelques jours avant le lancement du jeu de TF1.

Dans le Maître du jeu, Laurent Ruquier, qui a déjà joué les guest stars dans Mask Singer, endosse cette fois de rôle d'animateur. "À M6 j'étais candidat, ici je suis animateur [...], les vraies vedettes ce sont les enquêteurs, moi je suis là pour les accompagner", a-t-il assuré dans des propos livrés en conférence de presse et repris par Télé Loisirs. Pour se démarquer alors que Les Traîtres a tout juste achevé sa troisième saison avant l'arrivée du Maître du jeu, TF1 a souligné que son jeu visait un public plus familial, sans ambiance "glauque" et avec "l'humour au centre".

La première chaîne et Fremantle, société productrice du programme, mettent surtout en avant une différence fondamentale : Le Maître du jeu est un jeu d'enquête, principe qui prédomine là où Les Traîtres est directement basé sur une confrontation entre des "traîtres" et des "loyaux", conformément au jeu de société "Loups-Garous", dont il est lui-même inspiré.

Au casting, des visages connus de la télévision

Au casting de cette première saison du Maître du jeu, on retrouve quelques figures connues du petit écran habituées de ce genre de programme, par ordre alphabétique : Elsa Bois, danseuse de DALS, Max Boublil, Cartman, Valérie Damidot, Frédédic Dienfenthal, Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci-Ducret, Jeanfi Janssens, Kody, Chantal Ladesou, Sarah Mortensen et Francis Perrin.